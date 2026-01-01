Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год
Телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на источник коллег "Фронтовая птичка" подводит итоги 2025 года в ходе специальной военной операции
🟥 За 2025 год российские войска заняли свыше 300 населённых пунктов.
🟥 Об этом сообщил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России. СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, а буферная зона — расширяться. "Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём", заявил глава государства.
🟥 Обращаем внимание, что в минувшем году Украина потеряла около 500 тысяч человек.
🟥 Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что обрушение обороны противника неизбежно, а задачей на 2026 год является сохранение и наращивание темпов наступления.
