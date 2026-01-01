Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/voenkory-publikuyut-svodku-svo-za-2025-god-1073885237.html
Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год
Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год - 01.01.2026 Украина.ру
Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год
Телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на источник коллег "Фронтовая птичка" подводит итоги 2025 года в ходе специальной военной операции
2026-01-01T09:55
2026-01-01T09:55
новости
россия
украина
владимир путин
андрей белоусов
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073842579_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_088cc1891fc90e87162d6993be05b5d4.png
🟥 За 2025 год российские войска заняли свыше 300 населённых пунктов. 🟥 Об этом сообщил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России. СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, а буферная зона — расширяться. "Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём", заявил глава государства. 🟥 Обращаем внимание, что в минувшем году Украина потеряла около 500 тысяч человек. 🟥 Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что обрушение обороны противника неизбежно, а задачей на 2026 год является сохранение и наращивание темпов наступления. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073842579_0:504:1201:1404_1920x0_80_0_0_1953a041af6d0057d8a75fcf658dc440.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир путин, андрей белоусов, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Украина.ру

Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год

09:55 01.01.2026
 
© Украина.руКарта СВО
Карта СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на источник коллег "Фронтовая птичка" подводит итоги 2025 года в ходе специальной военной операции
🟥 За 2025 год российские войска заняли свыше 300 населённых пунктов.
🟥 Об этом сообщил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России. СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, а буферная зона — расширяться. "Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём", заявил глава государства.
🟥 Обращаем внимание, что в минувшем году Украина потеряла около 500 тысяч человек.
🟥 Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что обрушение обороны противника неизбежно, а задачей на 2026 год является сохранение и наращивание темпов наступления.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинАндрей БелоусовУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:10Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт
12:00БПЛА ВСУ продолжают создавать угрозу в Хорлах, мешая ликвидации последствий теракта
11:49Война и... война в новогодней речи Зеленского
11:48Мария Захарова провела исторические параллели между терактoм в Херсонской области и зверствами нацистов
11:45Матвиенко назвала удар ВСУ по гостинице в Хорлах "абсолютным нравственным уродством"
10:55Минздрав отчитался о пострадавших в результате теракта в Херсонской области
10:50"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена Оливье
10:43После теракта ВСУ в Херсонской области госпитализированы пятеро детей. Главное к этому часу
10:38Чудовищное преступление киевского режима: десятки мирных жителей погибли в Херсонской области
10:00Новогоднее поздравление бойцам. Это праздник, когда случается волшебство
09:55Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год
08:46Первые часы 2026 года. Главное к этому часу
08:00Четыре года побед. Как "Красная звезда" поздравляла с Новым годом
07:31Российские системы ПВО отразили масштабную атаку БПЛА в новогоднюю ночь
07:07Дмитрий Выдрин: Зеленский — способный ученик Остапа Бендера и патриарха украинской коррупции Лазаренко
07:03Феномен Бандеры: Стоякин и Безпалько объясняют, почему неудачник стал "иконой" Украины
06:00Дальше на очереди — Орехово и Запорожье: Юрий Кнутов дал свой прогноз на начало 2026 года
05:45Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя
05:30"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
05:15Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
Лента новостейМолния