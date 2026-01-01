https://ukraina.ru/20260101/voenkory-publikuyut-svodku-svo-za-2025-god-1073885237.html

Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год

Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год - 01.01.2026 Украина.ру

Военкоры публикуют сводку СВО за 2025 год

Телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на источник коллег "Фронтовая птичка" подводит итоги 2025 года в ходе специальной военной операции

2026-01-01T09:55

2026-01-01T09:55

2026-01-01T09:55

новости

россия

украина

владимир путин

андрей белоусов

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073842579_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_088cc1891fc90e87162d6993be05b5d4.png

🟥 За 2025 год российские войска заняли свыше 300 населённых пунктов. 🟥 Об этом сообщил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны России. СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, а буферная зона — расширяться. "Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьётся освобождения своих исторических земель военным путём", заявил глава государства. 🟥 Обращаем внимание, что в минувшем году Украина потеряла около 500 тысяч человек. 🟥 Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов считает, что обрушение обороны противника неизбежно, а задачей на 2026 год является сохранение и наращивание темпов наступления. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, андрей белоусов, украина.ру