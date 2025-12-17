https://ukraina.ru/20251217/evropeyskiy-front-treschit-kak-meloni-stala-klyuchevym-igrokom-v-sgovore-zelenskogo-i-vashingtona-1073243607.html

Европейский фронт трещит: как Мелони стала "ключевым игроком" в сговоре Зеленского и Вашингтона

Европейский фронт трещит: как Мелони стала "ключевым игроком" в сговоре Зеленского и Вашингтона - 17.12.2025 Украина.ру

Европейский фронт трещит: как Мелони стала "ключевым игроком" в сговоре Зеленского и Вашингтона

В то время как западные столицы погружены в планирование новой волны экономической агрессии и сценариев вечной конфронтации, Россия демонстрирует стратегическое Украина.ру, 17.12.2025

2025-12-17T18:30

2025-12-17T18:30

2025-12-17T18:30

видео

вашингтон

россия

берлин

джорджи мелони

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073243335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de381f8c7c7d7c9ecf56adf1070fe757.png

В то время как западные столицы погружены в планирование новой волны экономической агрессии и сценариев вечной конфронтации, Россия демонстрирует стратегическое хладнокровие и готовность к адекватному ответу. Пока в Берлине без участия Москвы рисуют планы по милитаризации Украины, а в Брюсселе — по конфискации российских активов, в Сибири проводятся учения РВСН с загрузкой МБР "Ярс".

вашингтон

россия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, вашингтон, россия, берлин, джорджи мелони, владимир зеленский, видео