ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области - 04.12.2025
ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
Российские военные ударили управляемыми авиабомбами по целям противника в Харьковской области, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-04T07:19
2025-12-04T07:23
Также в ночь на четверг сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам в Одессе. В городе прогремело несколько серий взрывов, часть прилётов "Гераней" зафиксировали в районе посёлка Котовского (микрорайон Одессы). Местные каналы со ссылкой на ДТЭК пишут, что из-за удара по энергетическому объекту свет в обесточенных после прилётов районах может не появиться до 6 декабря.Кроме того, взрывы ночью гремели в Днепропетровской области и в украинской столице. ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами по целям на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.Ранее сообщалось о масштабном вечернем ударе по целям на территории Украины, в результате которого взрывы прогремели в Харькове, Николаевской, Днепропетровской и других областях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области

07:19 04.12.2025 (обновлено: 07:23 04.12.2025)
 
Российские военные ударили управляемыми авиабомбами по целям противника в Харьковской области, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру
Также в ночь на четверг сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу.
Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам в Одессе. В городе прогремело несколько серий взрывов, часть прилётов "Гераней" зафиксировали в районе посёлка Котовского (микрорайон Одессы).
Местные каналы со ссылкой на ДТЭК пишут, что из-за удара по энергетическому объекту свет в обесточенных после прилётов районах может не появиться до 6 декабря.
Кроме того, взрывы ночью гремели в Днепропетровской области и в украинской столице. ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами по целям на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.
Ранее сообщалось о масштабном вечернем ударе по целям на территории Украины, в результате которого взрывы прогремели в Харькове, Николаевской, Днепропетровской и других областях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
