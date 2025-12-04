https://ukraina.ru/20251204/vs-rf-udarili-aviabombami-po-tselyam-v-kharkovskoy-oblasti-1072608912.html
ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области - 04.12.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
Российские военные ударили управляемыми авиабомбами по целям противника в Харьковской области, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-04T07:19
2025-12-04T07:19
2025-12-04T07:23
новости
россия
харьковская область
одесса
украина.ру
дтэк
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Также в ночь на четверг сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам в Одессе. В городе прогремело несколько серий взрывов, часть прилётов "Гераней" зафиксировали в районе посёлка Котовского (микрорайон Одессы). Местные каналы со ссылкой на ДТЭК пишут, что из-за удара по энергетическому объекту свет в обесточенных после прилётов районах может не появиться до 6 декабря.Кроме того, взрывы ночью гремели в Днепропетровской области и в украинской столице. ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами по целям на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.Ранее сообщалось о масштабном вечернем ударе по целям на территории Украины, в результате которого взрывы прогремели в Харькове, Николаевской, Днепропетровской и других областях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьковская область, одесса, украина.ру, дтэк, вкс
Новости, Россия, Харьковская область, Одесса, Украина.ру, ДТЭК, ВКС
ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
07:19 04.12.2025 (обновлено: 07:23 04.12.2025)
Российские военные ударили управляемыми авиабомбами по целям противника в Харьковской области, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру
Также в ночь на четверг сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу.
Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам в Одессе. В городе прогремело несколько серий взрывов, часть прилётов "Гераней" зафиксировали в районе посёлка Котовского (микрорайон Одессы).
Местные каналы со ссылкой на ДТЭК пишут, что из-за удара по энергетическому объекту свет в обесточенных после прилётов районах может не появиться до 6 декабря.
Кроме того, взрывы ночью гремели в Днепропетровской области и в украинской столице. ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами по целям на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.