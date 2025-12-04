https://ukraina.ru/20251204/vs-rf-udarili-aviabombami-po-tselyam-v-kharkovskoy-oblasti-1072608912.html

ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области

ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области

Российские военные ударили управляемыми авиабомбами по целям противника в Харьковской области, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру

Также в ночь на четверг сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам в Одессе. В городе прогремело несколько серий взрывов, часть прилётов "Гераней" зафиксировали в районе посёлка Котовского (микрорайон Одессы). Местные каналы со ссылкой на ДТЭК пишут, что из-за удара по энергетическому объекту свет в обесточенных после прилётов районах может не появиться до 6 декабря.Кроме того, взрывы ночью гремели в Днепропетровской области и в украинской столице. ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами по целям на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.Ранее сообщалось о масштабном вечернем ударе по целям на территории Украины, в результате которого взрывы прогремели в Харькове, Николаевской, Днепропетровской и других областях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

