Зеленский в унынии, но пытается противодействовать Штатам. Итоги 30 ноября

Стало известно о том, что происходит с Владимиром Зеленским после отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины, и как Зеленский пытается избежать усиления контроля над ним американцев

Владимир Зеленский растерян после отставки Андрея Ермака, сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий."Что сейчас происходит в Офисе президента? Ну, там есть люди, которые ожидают своей участи, там есть люди, которые понимают, что падение Ермака будет полным, когда будет понимание по назначению его сменщика. Итак, если будет назначен кто-то из троицы Буданов*(внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) - Фёдоров - Шмыгаль, значит, падение Ермака полное. Дураки сейчас под видом аналитики пишут, что Арахамия друг Сопливого (Зеленского — Ред.), это ерунда. Он один из заговорщиков. При этом Ермак был замечен в Офисе, ходил по четвертому этажу задумчиво. Зеленский пребывает в прострации. Некоторые близкие говорят, что он просто "не видит смысла ходить на работу". При этом, конечно же, контакты с Ермаком не разорваны, потому что, извините, но они живут вместе", — написал Шарий в своём телеграм-канале.Он также отметил, что сейчас перед Зеленским стоит выбор: избавиться от Ермака или попытаться сделать вид, что он от него избавился."У Зеленского дилемма - или полностью избавиться от Ермака, чего он себе позволить не может в силу душевной привязанности, но что необходимо для того, чтобы хоть как-то попытаться сохраниться; или же сохранить Ермака, делая вид, что он от него избавился, что, конечно же, моментально будет разгадано <...> Зеленский, повторяю, не скрывает своего душевного раздрая. Он полностью деморализован и уныл", — подытожил Шарий.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв усомнился в том, что Ермак отправился на фронт — ранее экс-глава Офиса президента Украины заявил об этом в комментарии The New York Post."Ермак на фронте? Согласитесь, логичнее было бы написать Ермаку уже "с фронта", чем "я собираюсь на фронт". А то получится, как в миниатюре с Зеленским про триста спартанцев (еврейцев): "Мама, я иду на войну", "Мама, я почти ушёл". Не могу представить Ермака с наганом. Наган представить могу. Ермака тоже, но по отдельности. Вместе — нет. Тем более не могу представить Ермака, как он встаёт с наганом из окопа и идёт в атаку. Помните то самое фото с командиром Красной Армии, который ведёт бойцов в атаку?" — отметил Царёв.По его словам, Ермака пытаюся "спрятать" на фронте."Впрочем, я понимаю, что "фронт" — это изящное решение. Спрятать Ермака там, где ему не смогут предъявить подозрения, допросить — это хорошее решение. Прятать-то его, в общем-то, некуда. В Израиле не спрячешь: там или выдадут, или на месте допросят следователи из США. Да и доехать туда надо. Украину ему сейчас покинуть — задача нетривиальная. Нет такого места в мире, где можно было бы спрятаться, если тебя ищут одновременно США и Россия", — подчеркнул Царёв.Анализируют отставку Ермака и на Украине. Так, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" отметил, что отставка Ермака — это отражение раскола внутри украинской власти."Отставка Андрея Ермака, давнего соратника и "правой руки" президента Владимира Зеленского, не просто кадровое решение, а отражение раскола и напряжения внутри украинской власти", — указывалось в публикации канала.Авторы канала указали, что Зеленский пытался до последнего сохранить Ермака."Зеленский до последнего момента пытался сохранить Ермака, что демонстрирует не только личную лояльность, но и политическую зависимость от влиятельного фигуранта. Конфликт с фракцией "Слуга народа" и её главой Арахамией указывает на внутреннюю борьбу в руководстве страны, где разные группировки пытаются навязать свою волю. Отказ сдать Ермака мог бы стать проявлением президентской автономии, однако давление антикоррупционных структур и общественное мнение сделали такую позицию невозможной", — отмечалось в публикации.По мнению авторов "Резидента", реальная угроза для Зеленского не столько в коррупционных скандалах, сколько в риске потери контроля над политической системой и возможной утрате власти."Именно поэтому отставка Ермака это не столько поражение близкого друга, сколько тактический манёвр, призванный отвлечь внимание и имитировать борьбу с коррупцией. Зеленский вынужден пожертвовать собственными союзниками, чтобы сохранить статус и предотвратить дальнейшую дестабилизацию", — писали авторы канала.Они также указали на то, что в отставка Ермака стала своеобразным символом кризиса правления Зеленского, "когда давление структур и внутренние конфликты вынуждают принимать болезненные решения, подрывающие лояльность и создающие новую политическую неопределённость"."Отставка Ермака индикатор смены баланса сил в украинской элите, где борьба за влияние и контроль обостряется на фоне внешних вызовов и внутренней нестабильности. Зеленский оказался перед выбором, где сохранение власти важнее сохранения друзей, а имитация реформ важнее реальных изменений", — подытожили авторы "Резидента".Другой популярный в стране телеграм-канал —"Легитимный" — отметил, что отставка Ермака вызвала волнение во всей вертикали власти на Украине."Наш источник указывает, что отставка Ермака - это сигнал всем, что "неприкасаемых" нет. Если удалось слить Ермака, то других ниже по пищевой цепочки тем более сольют когда придёт время. Кстати ТЦКашники начали переживать, что им вспомнят все их похищение людей. Их сделают козлами отпущения. Сейчас в украинской политической и бизнес среде повисла растерянность. Что дальше? Куда дальше? Как дальше?" — отмечалось в публикации.Тем временем Зеленский продолжает перестановки в своей администрации. Так, он подыскал место для бывшего посла Украины в США Оксаны Маркаровой."С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству как мой советник по вопросам восстановления Украины и инвестиций", — заявил Зеленский.Он заявил, что в задачи Маркаровой теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, "а именно – лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнёрами"."Ходили слухи, что Маркарова заменит Ермака. Это было бы максимально выгодно Штатам: Свириденко контролировала бы выполнение ресурсной сделки в правительстве, а Маркарова в ОП", — прокомментировал назначение Маркаровой популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Однако Зеленский, по словам авторов канала, "технично избежал такого сценария", когда назначил Маркарову своей советницей. Таким образом, технически Маркарова стала работать в Офисе президента, однако полномочий у неё нет.Также авторы канала указали, что окончательно победу британцев в вопросе назначения главы ОП можно будет фиксировать только после назначения преемника Ермака.О будущем украинского руководства - в статье Михаила Павлива "Что будет с Зеленским после войны".

