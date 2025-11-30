https://ukraina.ru/20251130/strannaya-logika-kallas-dezhurnyy-po-trampu-razryv-shablona-po-mertsu-kto-nas-udivil-na-proshedshey-1072346126.html

Странная логика Каллас, дежурный по Трампу, разрыв шаблона по Мерцу. Кто нас удивил на прошедшей неделе

В Европе - политический стресс. Явление довольно необычное, когда лидеры, вернее так называемые лидеры стран и Евросоюза начинают терять головы, то есть предлагают решения и предпринимают действия, которые вряд ли можно назвать нормальными. Безумие, видимо, заразительно, особенно в политике, где правят бал страх, жадность и глупость.

Мы расскажем только о трех, удививших нас в этом плане европейских политиках, которые стали во главе этого процесса. Хотя их там намного больше.Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасностиКая Каллас - поистине удивительное создание. Уроженка Эстонии, дочка главы эстонского отделения Сбербанка (это при историческом материализме), когда ее папа, тоже понятное дело Каллас, был в СССР уважаемым финансовым чиновником первого ранга. С хорошей зарплатой, квартирой в центре Таллинна, ездил на работу и с работы на черной "Волге" с персональным водителем. Но при этом, по всей вероятности, был отчаянным скупердяем. Об этом Кая проговорилась как-то сама нечаянно. Оказывается, в ее далеком советском детстве она не знала, что такое шоколад. Папа Каллас, видимо, экономя на сладком, уверял дочку, что шоколада в СССР нет. Так Кая и росла в поной уверенности, что шоколадка "Аленка", которую в СССР начали производить задолго до ее рождения, с 1965 года, есть муляж. Когда глупенькая девочка просила папу купить ей это немудренное лакомство, папа делал страшные глаза, и шептал ей на ухо: "Это только обертка, там внутри - гадость!"Так Кая и выросла в полной уверенности, что шоколада в СССР нет. Марксизм-ленинизм есть, чёрная "Волга" с папиным персональным водителем есть, а шоколада нет. Что больше всего поражает и удивляет даже самых независимых наблюдателей, так поистине удивительная судьба Каи Каллас. Чтобы она ни делала, все у нее получалось криво, косо и в конечном итоге из рук вон плохо. И именно за это свое неумение (видимо сказался недостаток в организме шоколада) что-либо делать, если не хорошо, то хотя бы неплохо, её регулярно поощряли и награждали "старшие товарищи".Судите сами. Папа Каллас, отряхнувшись от почти 20 лет пребывания в КПСС, в постсоветской Эстонии создал антисоветскую партию, за что был избран премьером страны. И кем могла стать при таком папе Кая Каллас? Ну, конечно, премьером. У дочери премьера, недоедавшей в детстве шоколада, другого пути не было. Побыв некоторое время помощником режиссера, она сразу стала депутатом эстонского парламента, потом Европарламента, а потом и премьером страны. Тут-то и открылись ее удивительные способности все проваливать.За годы ее премьерства в Эстонии ВВП страны был самым низким, а экономические провалы - самые провальные за сто предыдущих лет."Три года Каи на посту премьер-министра Эстонии оказались полным провалом. За всю историю страны (даже если считать с 1918 года) Эстония никогда не была на последнем месте по экономическим показателям в Европе, а тем более несколько лет подряд", - заявил депутат от оппозиционной Партии центристов Андрей Коробейник.Именно во времена премьерства Каллас два года подряд (с 2022) ВВП Эстонии снижался, причем в 2023 году спад был больше, чем в любой другой стране ЕС. Европейские политики, претендующие на разные должности в составе Европейской комиссии, до назначения на должность очевидно проходят тест на умение быстро генерировать абсурдные заявления. Кандидат, который не задумываясь и не стесняясь произносит всякие глупости, имеет больше шансов получить высокий пост.Несомненно, одной из самых талантливых в действующем составе Европейской комиссии является глава евродипломатии Кая Каллас. Чего только стоят её последние заявления, касающиеся ситуации на Украине.Сначала Каллас сказала, что Россия не вправе рассчитывать на получение уступок от Украины. Но это показалось ей недостаточно абсурдным, и поэтому она решила ужесточить риторику.Комментируя 26 ноября позицию Евросоюза по поводу мирного плана Трампа из 28 пунктов, Каллас заявила, что в документ нужно внести пункт о сокращении численности российских войск. К тому же, нужно ограничить и оборонный бюджет России.Правда, глава европейской дипломатии даже не попыталась объяснить, каким образом она рассчитывает это сделать. Хотя в параллельной реальности, в которой живёт Каллас, Украина отнюдь не проигрывает на поле боя."Если бы Россия могла завоевать Украину военным путём, она бы уже сделала это к настоящему времени", — сказала Каллас.Железная логика, слов нет. Она даже и правдивая, но только при условии, если перевернём её с ног на голову или посмотрим на неё в зеркале. Тогда слова Каллас могли бы звучать примерно так: если бы Европа могла завоевать Россию хоть каким-то путём, она бы к настоящему времени это обязательно сделала.Но не может. Поэтому и условия диктовать не может. Каллас давно пора понять, что в переговорах о мирном урегулировании на Украине её мнение далеко не самое главное, если кто-то вообще им и интересуется. И слава Богу.Ей самой лучше было бы заняться распределением оборонного бюджета Евросоюза. При этом желательно оперировать кровными европейскими деньгами и не мечтать о распылении российских активов.Министерство иностранных дел ДанииВ датском внешнеполитическом ведомстве решили нанять нового сотрудника, который по ночам должен следить за высказываниями президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщает издание Politiken.Датским дипломатам ночной дежурный по Трампу понадобился после того, как правительство и МИД страны не раз приводили "в состояние повышенной готовности" из-за слов Трампа о Гренландии.Правильно, министрам и дипломатам без повода волноваться нельзя. А с поводом уже волноваться бесполезно. Если Дональд Трамп действительно решит установить контроль над Гренландией, тут и сама Дания, и все её партнёры по НАТО мало чем помогут.В данном случае больше толка было бы, если бы датчане ночного дежурного по Трампу назначили, например, в китайском МИДе.Дания ещё утверждает, что помимо Трампа её суверенитету угрожают какие-то российские беспилотники. Учитывая, что разница во времени между Копенгагеном и Москвой составляет всего лишь два часа, можно предположить, что в датском МИДе уже работает дневной дежурный по Путину. Ему гораздо больше повезло: Дания российского лидера гораздо меньше волнует, чем Гренландия американского.Фридрих Мерц, канцлер ГерманииКакие всё-таки наивные немецкие люди, когда дело касается трудолюбия и лени. Даже самые строгие, серьёзные и ответственные из них порой кажутся по-детски трогательными, если сталкиваются с таким явлением, как экзистенциальное нежелание работать.Не так просто с ходу определить, кто, когда и как убедил немцев, что желание работать — естественная потребность, присущая человеку. Однако эта мысль давно уже укоренилась в немецком национальном характере и даже стала своеобразным предметом национальной гордости. Поэтому канцлеру Германии Фридриху Мерцу очень сложно понять, как можно не хотеть работать, если на это есть и силы, и возможности.Если бы в Германию за последние несколько лет не приехало такое большое количество украинских беженцев, Мерцу, может быть, никогда и не пришлось бы копаться в потёмках человеческой натуры и искать ответ на этот неоднозначный вопрос. Однако заставили жизнь и состояние национальной экономики."У нас в Германии один из самых низких показателей трудовой занятости украинских беженцев во всём Европейском союзе", — признался Мерц, выступая на заседании германского объединения работодателей 25 ноября.По его словам, у некоторых стран Евросоюза аж 80 % украинских беженцев трудится на разных работах, в то время как в Германии этот показатель ниже 30 %.Это недопустимо, и если беженцы с Украины в состоянии работать, то они должны работать, а не получать базовое социальное пособие, топнул ножкой немецкий канцлер."Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам. Но если они могут работать, то они должны работать, а не иметь на это право", — сказал Мерц.По всей видимости, украинские беженцы очень скоро заставят главу немецкого правительства пересмотреть все свои базовые устои и постулаты. Ведь зачем на работу устраиваться, если можно жить на пособие? Сразу видно: человек хороший, но немного инфантильный. Ничего об этой жизни он так и не понял.Больше об отношении ЕС к украинскому вопросу в материале Анны Черкасовой Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине

