"Не собирается оставаться на Украине": аналитик рассказал, для каких целей Запад нанял Зеленского

Нынешний этап переговоров по украинскому урегулированию не имеет перспектив с точки зрения учета требований России. Владимир Зеленский находится у власти для продолжения войны, а не для поиска мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

На вопрос о реальном эффекте переговорного процесса для России Зубец ответил отрицательно: "Нет. Зеленский сидит на своем месте не для того, чтобы сделать доброе дело для Украины, а для того, чтобы угодить тем, кто его контролирует. Он не собирается оставаться на Украине". "Зеленский нанят иностранными силами, чтобы осуществлять их интересы. То есть продолжать войну", — заявил экономист.Он также поставил под сомнение способность администрации США изменить ситуацию. "А дальше возникает вопрос, есть ли у [президента США Дональда] Трампа желание и инструменты реально надавить на Зеленского? Нет, потому что британцы держат Зеленского в Киеве не для того, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира", — пояснил эксперт.Таким образом, заключил Зубец, достижение приемлемых для России условий с киевским режимом невозможно. Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.

