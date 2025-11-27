"Не собирается оставаться на Украине": аналитик рассказал, для каких целей Запад нанял Зеленского - 27.11.2025 Украина.ру
"Не собирается оставаться на Украине": аналитик рассказал, для каких целей Запад нанял Зеленского
"Не собирается оставаться на Украине": аналитик рассказал, для каких целей Запад нанял Зеленского - 27.11.2025
"Не собирается оставаться на Украине": аналитик рассказал, для каких целей Запад нанял Зеленского
Нынешний этап переговоров по украинскому урегулированию не имеет перспектив с точки зрения учета требований России. Владимир Зеленский находится у власти для продолжения войны, а не для поиска мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-27T06:00
2025-11-27T06:00
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
трамп и зеленский
алексей зубец
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_759290fd47d95ca9f0ae8e859f33d20b.jpg
На вопрос о реальном эффекте переговорного процесса для России Зубец ответил отрицательно: "Нет. Зеленский сидит на своем месте не для того, чтобы сделать доброе дело для Украины, а для того, чтобы угодить тем, кто его контролирует. Он не собирается оставаться на Украине". "Зеленский нанят иностранными силами, чтобы осуществлять их интересы. То есть продолжать войну", — заявил экономист.Он также поставил под сомнение способность администрации США изменить ситуацию. "А дальше возникает вопрос, есть ли у [президента США Дональда] Трампа желание и инструменты реально надавить на Зеленского? Нет, потому что британцы держат Зеленского в Киеве не для того, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира", — пояснил эксперт.Таким образом, заключил Зубец, достижение приемлемых для России условий с киевским режимом невозможно. Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, алексей зубец, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, прогнозы сво, прогнозы по украине, прогноз по украине, сво, чем закончится война на украине, война на украине, власти украины
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Алексей Зубец, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, прогнозы СВО, прогнозы по Украине, прогноз по Украине, СВО, чем закончится война на Украине, война на Украине, власти Украины

"Не собирается оставаться на Украине": аналитик рассказал, для каких целей Запад нанял Зеленского

06:00 27.11.2025
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины
Коллаж: Владимир Зеленский , энергетика Украины - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Украина.ру
Нынешний этап переговоров по украинскому урегулированию не имеет перспектив с точки зрения учета требований России. Владимир Зеленский находится у власти для продолжения войны, а не для поиска мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
На вопрос о реальном эффекте переговорного процесса для России Зубец ответил отрицательно: "Нет. Зеленский сидит на своем месте не для того, чтобы сделать доброе дело для Украины, а для того, чтобы угодить тем, кто его контролирует. Он не собирается оставаться на Украине".
"Зеленский нанят иностранными силами, чтобы осуществлять их интересы. То есть продолжать войну", — заявил экономист.
Он также поставил под сомнение способность администрации США изменить ситуацию. "А дальше возникает вопрос, есть ли у [президента США Дональда] Трампа желание и инструменты реально надавить на Зеленского? Нет, потому что британцы держат Зеленского в Киеве не для того, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира", — пояснил эксперт.
Таким образом, заключил Зубец, достижение приемлемых для России условий с киевским режимом невозможно.
"Поэтому договориться с Зеленским об условиях, приемлемых для России не получится. Это было понятно с самого начала. Была надежда, что у Трампа найдутся способы надавить на Зеленского, но теперь ясно, что нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
О мирных инициативах США, деградации украинской армии и политической системы — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
