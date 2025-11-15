https://ukraina.ru/20251115/natsistskiy-perevorot-i-strakhi-zelenskogo-ischenko-o-razvale-fronta-i-ego-posledstviyakh-1071663545.html

Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях

"Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг", — так Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" на Украине. Каждый день приносит... Украина.ру, 15.11.2025

"Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг", — так Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" на Украине. Каждый день приносит Киеву ухудшение позиций на игровой доске: окружение войск грозит обрушением всей линии фронта и новыми утратами территорий. Для купирования негатива Владимир Зеленский выехал в прифронтовую зону. Однако настоящая проблема Зеленского — это не коррупция и не имидж. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, что действительно угрожает просроченному президенту Украины.

