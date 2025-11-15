Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях
"Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг", — так Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" на Украине. Каждый день приносит Киеву ухудшение позиций на игровой доске: окружение войск грозит обрушением всей линии фронта и новыми утратами территорий.
Для купирования негатива Владимир Зеленский выехал в прифронтовую зону. Однако настоящая проблема Зеленского — это не коррупция и не имидж.
Политолог Ростислав Ищенко объяснил, что действительно угрожает просроченному президенту Украины.
Вчера, 17:52Кто на самом деле управлял Украиной? Луценко назвал имя теневого куратора кабминаБлизкий друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич действовал как теневой премьер-министр Украины, отдавая прямые указания министрам с молчаливого одобрения Владимира Зеленского. Об этом в эфире видеоблога 14 ноября заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Подписывайся на