Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях - 15.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251115/natsistskiy-perevorot-i-strakhi-zelenskogo-ischenko-o-razvale-fronta-i-ego-posledstviyakh-1071663545.html
Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях
Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях - 15.11.2025 Украина.ру
Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях
"Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг", — так Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" на Украине. Каждый день приносит... Украина.ру, 15.11.2025
2025-11-15T18:00
2025-11-15T18:00
видео
украина
киев
владимир зеленский
ростислав ищенко
энергоатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071663425_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17b79d80c11e6d0b08126ed3fd847f55.png
"Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг", — так Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" на Украине. Каждый день приносит Киеву ухудшение позиций на игровой доске: окружение войск грозит обрушением всей линии фронта и новыми утратами территорий. Для купирования негатива Владимир Зеленский выехал в прифронтовую зону. Однако настоящая проблема Зеленского — это не коррупция и не имидж. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, что действительно угрожает просроченному президенту Украины.
https://ukraina.ru/20251114/1071630984.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071663425_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec966dc46a082d7e3673effe074d211e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, киев, владимир зеленский, ростислав ищенко, энергоатом
Видео, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Энергоатом

Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях

18:00 15.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
"Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг", — так Дмитрий Медведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" на Украине. Каждый день приносит Киеву ухудшение позиций на игровой доске: окружение войск грозит обрушением всей линии фронта и новыми утратами территорий.
Для купирования негатива Владимир Зеленский выехал в прифронтовую зону. Однако настоящая проблема Зеленского — это не коррупция и не имидж.
Политолог Ростислав Ищенко объяснил, что действительно угрожает просроченному президенту Украины.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вчера, 17:52
Кто на самом деле управлял Украиной? Луценко назвал имя теневого куратора кабминаБлизкий друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич действовал как теневой премьер-министр Украины, отдавая прямые указания министрам с молчаливого одобрения Владимира Зеленского. Об этом в эфире видеоблога 14 ноября заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоЭнергоатом
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября
18:00Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях
17:52Военкор Котенок сообщил о ситуации на Днепропетровском направлении
17:45Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский
17:28Зеленский объявил о "перезагрузке ключевых госпредприятий" в энергетике
16:53Венгрия не допустит "украинскую мафию" в Евросоюз
16:31Минимум 36 мирных жителей Купянска убиты солдатами ВСУ
16:17В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
16:00"Восточный легион": подготовка Гитлера к захвату Кавказа и Индии
15:40В Черниговской области поврежден важный энергообъект. Новости к этому часу
15:36ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны
15:02Гигант с менталитетом карлика
15:01"Выгодная сделка" с человеческими жизнями: Каллас назвала поддержку Украины финансово удачной
14:52Трамп выразил уверенность, что боевые действия на Украине прекратятся в ближайшее время
14:36Исторические параллели: чем похожи украинская "Зимняя поддержка" и нацистский Winterhilfswerk
14:29Армия разбегается: каждый месяц десятки тысяч украинских боевиков уходят в самоволку
14:05Наталья Королевская, которая не будет президентом Украины
13:55Используя туман: российские войска провели успешный штурм Новопавловки
13:47"Камбоджийские полицейские" и российские шпионы: кого украинский педофил винит в "клевете"
13:30Зеленский представил военным "е-баллы", удары и налёты. Хроники событий на 13:00 15 ноября
Лента новостейМолния