Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян - 15.11.2025 Украина.ру
Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 15.11.2025
2025-11-15T10:08
2025-11-15T10:08
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 – О просьбе Саакашвили к Зеленскому; 04:37 - Почему украинцам уже нечего делать в Германии? 12:14 – Об операции НАБУ; 19:55 - О закрытии Русского дома в Молдавии; 24:25 – Вероятность ввода войск Нацгвардии в Нью-Йорк. * В материале упоминаются Алексей Гончаренко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
видео, нью-йорк, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, набу, армен гаспарян
Видео, Нью-Йорк, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, НАБУ, Армен Гаспарян

Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян

10:08 15.11.2025
 
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:23 – О просьбе Саакашвили к Зеленскому;
04:37 - Почему украинцам уже нечего делать в Германии?
12:14 – Об операции НАБУ;
19:55 - О закрытии Русского дома в Молдавии;
24:25 – Вероятность ввода войск Нацгвардии в Нью-Йорк.
* В материале упоминаются Алексей Гончаренко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
09:44
"Мы должны найти немедленный выход": в США вновь заговорили о "проигранной войне". Главное к этому часуFPV-дрон "Бумеранг" установил рекорд, поразив объект ВСУ на дистанции 57 км, сообщили в российском оборонно-промышленном комплексе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 15 ноября написал Телеграм-канал Украина.ру
