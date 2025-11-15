https://ukraina.ru/20251115/dobtsya-li-nabu-politicheskogo-ubiystva-zelenskogo-i-vvedt-li-tramp-voyska-v-nyu-york---gasparyan-1071659855.html
Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян
Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян - 15.11.2025 Украина.ру
Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 15.11.2025
2025-11-15T10:08
2025-11-15T10:08
2025-11-15T10:08
видео
нью-йорк
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
набу
армен гаспарян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071659735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4974f8f9a658769490e59ee7da92a625.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 – О просьбе Саакашвили к Зеленскому; 04:37 - Почему украинцам уже нечего делать в Германии? 12:14 – Об операции НАБУ; 19:55 - О закрытии Русского дома в Молдавии; 24:25 – Вероятность ввода войск Нацгвардии в Нью-Йорк. * В материале упоминаются Алексей Гончаренко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20251115/my-dolzhny-nayti-nemedlennyy-vykhod-v-ssha-vnov-zagovorili-o-proigrannoy-voyne-glavnoe-k-etomu-chasu-1071657849.html
нью-йорк
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0f/1071659735_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d8a8e4cbce6dbcfa524e848dfc40ef5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, нью-йорк, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, набу, армен гаспарян
Видео, Нью-Йорк, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, НАБУ, Армен Гаспарян