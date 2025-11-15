https://ukraina.ru/20251115/dobtsya-li-nabu-politicheskogo-ubiystva-zelenskogo-i-vvedt-li-tramp-voyska-v-nyu-york---gasparyan-1071659855.html

Добьётся ли НАБУ политического убийства Зеленского и введёт ли Трамп войска в Нью-Йорк - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 15.11.2025

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:23 – О просьбе Саакашвили к Зеленскому; 04:37 - Почему украинцам уже нечего делать в Германии? 12:14 – Об операции НАБУ; 19:55 - О закрытии Русского дома в Молдавии; 24:25 – Вероятность ввода войск Нацгвардии в Нью-Йорк. * В материале упоминаются Алексей Гончаренко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

