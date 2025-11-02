Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР
Требования России по обеспечению своей безопасности включают в себя установление контроля над предпольем на западе и нейтрализацию угроз со стороны стран, уже вступивших в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Россия исходит из того, что для обеспечения своей безопасности, она должна контролировать своё предполье на западе хотя бы в пределах границ бывшего Советского Союза, не обязательно все это включить в себя", — заявил Ищенко.
Политолог привел примеры такого контроля. "Белоруссию Россия контролирует в военно-политическом плане, да и в экономическом. Хоть Белоруссия является независимым государством", — пояснил он.
Касательно стран НАТО, эксперт обозначил жесткие условия. "А там, где она не может это контролировать, как, например, в Прибалтике, которая уже является членом НАТО и ЕС, оттуда необходимо убрать всю военную инфраструктуру. Это требования российской стороны", — подчеркнул Ищенко.
Он также отметил, что эти позиции являются принципиальными. "Без уступок с чьей-то стороны достижение договорённости в принципе сейчас невозможно", — констатировал эксперт.
"Повторяю, эти позиции пока не сблизились ни на йоту", — резюмировал собеседник издания.
