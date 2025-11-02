https://ukraina.ru/20251102/rostislav-ischenko-rossiya-dolzhna-kontrolirovat-predpole-na-zapade-v-granitsakh-sssr-1070791629.html

Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР

Требования России по обеспечению своей безопасности включают в себя установление контроля над предпольем на западе и нейтрализацию угроз со стороны стран, уже вступивших в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2025-11-02T04:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7b71bb957268e485f4f6ecc6a2c8c994.jpg

"Россия исходит из того, что для обеспечения своей безопасности, она должна контролировать своё предполье на западе хотя бы в пределах границ бывшего Советского Союза, не обязательно все это включить в себя", — заявил Ищенко.Политолог привел примеры такого контроля. "Белоруссию Россия контролирует в военно-политическом плане, да и в экономическом. Хоть Белоруссия является независимым государством", — пояснил он.Касательно стран НАТО, эксперт обозначил жесткие условия. "А там, где она не может это контролировать, как, например, в Прибалтике, которая уже является членом НАТО и ЕС, оттуда необходимо убрать всю военную инфраструктуру. Это требования российской стороны", — подчеркнул Ищенко.Он также отметил, что эти позиции являются принципиальными. "Без уступок с чьей-то стороны достижение договорённости в принципе сейчас невозможно", — констатировал эксперт."Повторяю, эти позиции пока не сблизились ни на йоту", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.

Новости

