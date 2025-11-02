Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР - 02.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251102/rostislav-ischenko-rossiya-dolzhna-kontrolirovat-predpole-na-zapade-v-granitsakh-sssr-1070791629.html
Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР
Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР - 02.11.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР
Требования России по обеспечению своей безопасности включают в себя установление контроля над предпольем на западе и нейтрализацию угроз со стороны стран, уже вступивших в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-11-02T04:15
2025-11-02T04:15
новости
россия
ссср
белоруссия
ростислав ищенко
нато
украина.ру
ес
прибалтика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7b71bb957268e485f4f6ecc6a2c8c994.jpg
"Россия исходит из того, что для обеспечения своей безопасности, она должна контролировать своё предполье на западе хотя бы в пределах границ бывшего Советского Союза, не обязательно все это включить в себя", — заявил Ищенко.Политолог привел примеры такого контроля. "Белоруссию Россия контролирует в военно-политическом плане, да и в экономическом. Хоть Белоруссия является независимым государством", — пояснил он.Касательно стран НАТО, эксперт обозначил жесткие условия. "А там, где она не может это контролировать, как, например, в Прибалтике, которая уже является членом НАТО и ЕС, оттуда необходимо убрать всю военную инфраструктуру. Это требования российской стороны", — подчеркнул Ищенко.Он также отметил, что эти позиции являются принципиальными. "Без уступок с чьей-то стороны достижение договорённости в принципе сейчас невозможно", — констатировал эксперт."Повторяю, эти позиции пока не сблизились ни на йоту", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251028/kazhduyu-noch-vycherkivaem-novye-teplovozy-voennyy-ekspert-pro-udary-vs-rf-po-logistike-vsu-1070733264.html
россия
ссср
белоруссия
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ee37283c775b2950999281a1f2be4f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ссср, белоруссия, ростислав ищенко, нато, украина.ру, ес, прибалтика, безопасность, граница, эксперты, военный эксперт, аналитики, аналитика, сво, спецоперация, главные новости
Новости, Россия, СССР, Белоруссия, Ростислав Ищенко, НАТО, Украина.ру, ЕС, Прибалтика, безопасность, граница, эксперты, военный эксперт, аналитики, Аналитика, СВО, Спецоперация, Главные новости

Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР

04:15 02.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Требования России по обеспечению своей безопасности включают в себя установление контроля над предпольем на западе и нейтрализацию угроз со стороны стран, уже вступивших в НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Россия исходит из того, что для обеспечения своей безопасности, она должна контролировать своё предполье на западе хотя бы в пределах границ бывшего Советского Союза, не обязательно все это включить в себя", — заявил Ищенко.
Политолог привел примеры такого контроля. "Белоруссию Россия контролирует в военно-политическом плане, да и в экономическом. Хоть Белоруссия является независимым государством", — пояснил он.
Касательно стран НАТО, эксперт обозначил жесткие условия. "А там, где она не может это контролировать, как, например, в Прибалтике, которая уже является членом НАТО и ЕС, оттуда необходимо убрать всю военную инфраструктуру. Это требования российской стороны", — подчеркнул Ищенко.
Он также отметил, что эти позиции являются принципиальными. "Без уступок с чьей-то стороны достижение договорённости в принципе сейчас невозможно", — констатировал эксперт.
"Повторяю, эти позиции пока не сблизились ни на йоту", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.
О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
28 октября, 05:40
"Каждую ночь вычеркиваем новые тепловозы": военный эксперт про удары ВС РФ по логистике ВСУУдарные группировки ВСУ терпя поражение на фронте из-за разрушенной логистики, нехватки локомотивов и уничтоженных складов с горючим и боеприпасами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСССРБелоруссияРостислав ИщенкоНАТОУкраина.руЕСПрибалтикабезопасностьграницаэкспертывоенный экспертаналитикиАналитикаСВОСпецоперацияГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"
05:00Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал
04:45Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА
04:45Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"
04:30"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке
04:18В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов
04:15Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР
04:00"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
03:51Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
03:25Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов
02:58Россия ввела санкции против представителей украинской власти
02:11"Министерство войны" подтвердило подготовку к действиям против Нигерии
01:46Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке
01:00Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря
00:41Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой"
00:20Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Стратегическое наступление: войска РФ усиливают давление на всех направлениях фронта
23:17Государственный долг Украины превысил 8 триллионов гривен, ставя крест на экономическом будущем страны
23:13Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы
23:10Российские военные самолеты наносят визиты в Венесуэлу на фоне наращивания американской группировки
Лента новостейМолния