Бандиты на службе у Зеленского: как украинские ОПГ облюбовали ВСУ

Бандиты на службе у Зеленского: как украинские ОПГ облюбовали ВСУ

В Одессе среди военкомов заметили членов одной из жесточайших преступных группировок. Те, кто ещё несколько лет назад сидел на скамье подсудимых, сегодня или помогают мобилизовывать украинцев, или и вовсе пробились в военное командование

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070949108_0:65:1183:731_1920x0_80_0_0_6b8f683dbec8a796925fbc757afba295.jpg

На уходящей неделе украинский журналист Дмитрий Гнап заявил: на Украине в ТЦК (аналог военкомата — Ред.) служат представители ОПГ."Когда на видео я называют ТЦКшников бандитами, я не преувеличиваю. На днях в Одессе произошёл случай, который подтверждает, что в ТЦК служит настоящий криминалитет, т. е. представители организованной преступности", — заявил Гнап.Он привёл отрывок из снятого 23 октября видео из Одессы, на котором молодой человек поинтересовался, что делает военный в микроавтобусе у одного из жилых домов Одессы. Военный был не один, а с полицейским. Когда молодой человек начал спорить с полицейским, вмешался военный. Последний стал толкать парня."Я тебе сейчас покажу! А чего ты меня снимаешь? Ни**я себе, б***ь. Я сейчас в***у (ударю — Ред.). Ты чё, Вася? Выключи эту х***ю", — задирал одессита военный с шевроном Одесского областного ТЦК и СП.Гнап процитировал заявление военкомов, которые во всём обвинили парня, мол, его действия "спровоцировали эмоциональное поведение" сотрудника ТЦК, а также сообщили о том, что по случившемуся назначена проверка. При этом в Одесском областном ТЦК и СП заявили, что "сознательные провокации, неуважительное отношение и противоправные действия в отношении них (сотрудников ТЦК — Ред.) во время выполнения служебных действий являются недопустимыми".Журналист заявил, что апелляция ТЦК к тому, что военкомы — это побывавшие на фронте военные, манипулятивна."Это циничная ложь, ведь этот служащий Приморского ТЦК Одессы, который на видео, на самом деле никакой не герой войны. Одесситы сразу в нём узнали известного уголовного деятеля", — отметил Гнап.Военный на видео — Магомед Айдамиров, прославившийся как глава ОПГ, похищавшей успешных одесских предпринимателей. Гнап рассказал и о пёстром составе этой группировки. Она состояла из представителей местной чеченской диаспоры, которые, как утверждал журналист, успели послужить в федеральных силах и имели связи в России, а также из украинских националистов — членов "Национального корпуса"* и ветеранов "Антитеррористической операции" в Донбассе.Гнап также напомнил, что банда активно действовала в 2014-2017 годах."Им также удалось выкрасть одного из одесских застройщиков. Бандиты держали жертву почти 2 месяца в подвале одного из домов полуголого и прикованного цепью, требуя у его близких выкуп. Но полиции, к счастью, удалось выследить бандитов и задержать часть из них, освободив удерживаемого предпринимателя", — рассказал Гнап.Он также показал фото Айдамирова из зала суда."Вы, конечно, можете спросить: "А почему же Айдамиров сегодня не за решёткой?". А дело в том, что судебные слушания по его делу длились 3 года. Украинские судьи, известные своей неподкупностью, стали выпускать этих бандитов из СИЗО под домашний арест. Ну а со временем им отменили домашний арест, оставив этим бандитам только личное обязательство. В конце концов заседания по этой банде прекратились и приговор по ней не вынесен. Впрочем, как видим, на воле Айдамиров не растерялся и теперь в составе Приморского ТЦК промышляет своим любимым делом, а именно — кражей людей на улицах Одессы", — подытожил Гнап.Он обратил внимание на молчание командования Сухопутных войск, которому подчиняются территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), а также на молчание украинской прокуратуры.Впрочем, карьерный рост Айдамирова можно считать ещё скромным, если сравнивать его с другими представителями ОПГ.Собака на картеВ понедельник, 27 октября, народный депутат Украины Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале выложила фото командующего штурмовыми войсками Валентина Манько, которые тот ранее разместил в TikTok."Любимчикам можно публиковать секретные карты в соцсетях, ведь любимчики же. А на Безуглую натравили целого спикера Воздушных сил Игната, ведь она "навела ракету на Днепр", когда сказала, что Содоль в госпитале пытается убежать посредством ВВК и разгоняли, что фото Безуглой напротив техники УР-77 среди деревьев — это она так "слила россиянам планы контрнаступления"", — жаловалась Безуглая на несправедливость.На фото был запечатлён бульдог Манько, сидящий на картах с нанесённым расположением украинских и российских войск. Рядом со столом сидел и сам Манько.В украинских соцсетях публикация подобных фото вызвала фурор. Командующего штурмовыми войсками обвинили в разглашении информации, содержащей военную тайну. Оправдался Манько довольно оригинально. Он опубликовал в соцсетях ещё более крупную карту, подписав её: "Вот так, кому совсем хочется рассмотреть".Затем он и вовсе потребовал извинений от журналистов и политиков, которые возмутились публикацией карт."Если у вас есть совесть и вы сейчас уже поняли, что это не так всё. Что нет проблем в картах. Что это не военные карты и тем более без грифа "Секретно". Я показал то же, что DeepState или Генштаб. Только рассказал детальнее, чтобы все поняли, какую тяжёлую работу мы делаем. Поэтому исправьтесь и извинитесь", — писал Манько в соцсетях.Такая наглость командующего штурмовыми войсками неслучайна."Валентин Манько — рейдер, бандит, неоднократный фигурант расследований", — заявила Безуглая 21 сентября, когда стало известно о том, что тот может возглавить штурмовые войска ВСУ.По словам Безуглой, в помощниках у Манько — одиозный нацист и изувер, один из организаторов расправ в Буче Сергей Коротких* , также известный как "Малюта" и "Боцман". Также Безуглая заявила, что новые войска "пытаются создать за счет ДШВ и сухопутных подразделений, чтобы прикрывать "мясными" штурмами ошибки Александра Сырского вместо решения проблем военного управления, раздутых штабов, разорванных подразделений и лжи".После этой публикации Безуглой позвонил сам Манько, заявивший, что "Боцман" - "хорошо воюет", а создание отдельных рода войск — необходимость. Также Манько заверил нардепа, что "не имеет отношения к криминалу и пообещал предоставить дополнительную информацию".Безуглая Манько не поверила, опубликовав перечень дел, по которым проходил Манько. В частности, в 2008 году его обвиняли в мошенничестве и подделке документов, а также в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере или организованной группой, присвоении, растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением, служебном подлоге, причинившем большой ущерб. В 2014 году дела против Манько объединили. По ряду статей Манько признали виновным. При этом в 2015 году часть дел в отношении Манько закрыли по истечению срока давности.Также в 2014 году Манько обвинили в причастности к похищению журналистов телеканала "Звезда" и объявили в розыск в России. Сам Манько участвовал в боях в Донбассе и даже был одним из членов "Правого сектора".Но в 2015 году "Интерпол" объявил Манько в международный розыск по подозрению в разбое, направленном на завладение имуществом в крупным или особо крупных размерах или совершённом организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения или связанном с нанесением тяжких телесных повреждений.В целом же на Манько поступало много жалоб как раз во время боёв в Донбассе. Его группировку обвиняли в мародёрстве и рейдерстве, что и вылилось в объявление в розыск по линии "Интерпола". Сняли Манько с розыска лишь благодаря предательству: он дал показания против своего покровителя, бывшего лидера политсилы "УКРОП" Геннадия Корбана. У последнего был конфликт с возглавлявшим тогда Украину Петром Порошенко*. Позднее в СМИ попала переписка Манько и правой руки тогдашнего украинского президента — Игорем Кононенко."Человек, который вместе с Семенченко* организовал альтернативный генеральный штаб. Представлялся "зам командира Правого сектора"* и "зам командира Днепр-1"*, не будучи никогда ни одним, ни другим. Человек, пообещавший дать людей для деблокации терминала в ДАП, потом просто пропал. Именно на наличии этих людей планировалась операция по деблокации. Человек, известный по скандальным выборам на 59 округе в 14 году. Человек, который был "в бегах", пока не дал показания на Корбана. Заключил соглашение со следствием, после чего с него сняли обвинения. Советник директора задержанного в 2016 за взятку, который сейчас под следствием. Это то, что известно всем. Но это процентов 10 от того, что известно в узких кругах. Всем рассказывает, что за ним стоят первые лица СБУ и кто-то из заместителей главы Администрации президента", — рассказывал тогда волонтёр Роман Доник.В 2018 году Манько победил в конкурсе на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников "АТО". Но поднялся скандал и Кабмин не утвердил бывшего бандита в этой должности.Однако в 2025 году Манько всё же поднялся — до главы нового рода войск.Напомнил о себеВ этом году в День защитников Украины — 1 октября — в сети появилось обращение одного из самых мерзких украинских бандитов современности — Руслана Онищенко-Абальмаза — бывшего командира роты милиции спецназначения "Торнадо". В своём обращении Онищенко выступил в защиту Владимира Зеленского, раскритиковав его противников.Сам факт появления такого видео многие восприняли как попытку Онищенко напомнить о себе. Хотя, казалось бы, этому человеку лучше бы не напоминать о себе лишний раз.Прославился он ещё в 1994 году, когда суд приговорил тогда ещё Абальмаза к 6 годам лишения свободы за незаконное обращение с оружием, разбой и хулиганство. Спустя два года Абальмаза освободили, но он не угомонился. В 2005 году его судили за незаконное лишение свободы и похищение человека, однако позже дело прекратили "в связи с изменением обстановки". В 2008 году Абальмаза уже "приняли" за разбой, рэкет и ряд тяжёлых преступлений, среди которых было и изнасилование. Для его задержания выезжало спецподразделение из Киева. Но через год в — в 2009 году он снова странным образом оказался на свободе. Согласно одной из версий, Абальмаз сменил фамилию на фамилию жены, т. к. в тюрьме над ним надругались из-за совершённого им на свободе изнасилования.На свободе теперь уже Онищенко принялся крышевать "копанки" - нелегальные шахты, на которых использовался в т.ч. и детский труд. Также он выполнял указания коррумпированных милиционеров города Торез. С началом войны в Донбассе Онищенко-Абальмаз создал батальон "Шахтёрск". Это было, пожалуй, единственное украинское подразделение, расформированное самими украинцами за крайне низкую даже на фоне других добробатов дисциплину и мародёрство, а также насилие над местными жителями. В частности, "Украинский Хельсинский союз по правам человека" описывал эпизод похищения боевиками батальона нескольких жителей Марьинки, которых использовали как живые щиты для прикрытия от снайперского огня, а затем, после череды избиений и унижений, фактически обратили в рабство, заставив выполнять грязную и тяжёлую работу.В октябре 2014 года "Шахтёрск" расформировали. Часть боевиков влилась в роту милиции спецназначения "Торнадо". Уже через две недели "торнадовцев" задержали в Киев с арсеналом оружия. Как сообщили в СБУ, оружие планировалось применить для рейдерских захватов.После этого "Торнадо" перевели в подконтрольную Украине часть ЛНР. И там рота развернулась по полной. Её деятельность прекратили лишь после того, как "торнадовцы" в середине июня 2015 года начали блокировать грузоперевозки по железной дороге. На это обратил внимание глава украинской Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль, призвав разоружить подразделение. Восьмерых бойцов "Торнадо" и командира роты — Онищенко — задержали. Стали всплывать страшные подробности службы "торнадовцев": оказалось, что они устроили в подвале школы в Лисичанске, а также в ряде других населённых пунктов пыточные, где подвергали изнасилованиям и пыткам гражданское население, включая несовершеннолетних и пожилых людей вне зависимости от их половой принадлежности. Некоторых из изнасилованных убивали.При обыске у боевиков были изъяты не только видеозаписи пыток в подвале школы в Лисичанске, но и фото и видео с детьми, в присутствии которых отдельные "торнадовцы" занимались сексом. Также, как заявляла народный депутат Украины Татьяна Черновол, одну из задержанных местных жительниц ЛНР "торнадовцы" насиловали в присутствии её новорождённого ребёнка."Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь", — заявлял один из боевиков — заместитель Онищенко Даниил Ляшук, известный под позывным "Моджахед".После вскрытия всех этих фактов рота была расформирована. Обвинительный приговор "торнадовцам" вынесли в 2017 году. Примечательно, что находясь в Лукьяновском СИЗО в Киеве боевики устроили бунт. Ими был убит один заключённый. Также был избит следователь. Во время бунта "торнадовцы" использовали бензин, холодное оружие, взрывпакеты.В феврале 2022 года после начала СВО власти Украины приняли решение выпустить на свободу заключённых с военным прошлым. Среди освобождённых оказались и "торнадовцы". Онищенко-Абальмаз на фронт не спешил. А вот Ляшук - "Моджахед", который ранее, несмотря на особо тяжкие преступления, был освобождён по "закону Савченко", пошёл в ВСУ. Ляшук был ликвидирован 1 апреля 2023 года в Донбассе. При этом, как утверждает ряд украинских источников, убили Ляшука свои же, после того, как он разоткровенничался о том, что творил в "Торнадо". Зеленский посмертно наградил Ляшука орденом "За мужество" III степени. А командир "Моджахеда" продолжил отсиживаться в тылу.И вот, после того, как его "коллеги по опасному бизнесу" вроде Манько начали получать высокие должности Онищенко напомнил о себе.Что не так с ОПГ в армииТрадиция использовать заключённых в армии не нова. Так, тот же прославленный британский спецназ SAS активно привлекал в свои ряды уголовников: люди, склонные к насилию и готовые к убийству, были британцам нужны. Что характерно, это даже нашло отражение в песнях. Правда, не британских — ирландских, так, в одной из популярных ирландских песен— Kinky boots — "Чумовые боты" — от лица английского солдата поётся:"My good friend Nigel, he's in the SASHe said a change is just as good as arrestBut now they've posted him way down to CrossmaglenHe wishes to blazes he was back in jail again""Мой приятель Найджел, он служит в SAS,Ротация для него так же хороша, как арест,Но теперь его отправили в Кроссмаглен,И он безумно хочет снова вернуться в тюрьму".Привечал беглых убийц и прочих преступников, в т.ч. и военных, и французский Иностранный легион.Но ни в одной части мира в армию старались не допускать ОПГ и настороженно относились к лидерам бандитских группировок: ведь конечным итогом этого становилось превращение подразделения в банду с присущими последней преступлениями не только против мирных жителей, но и против самих же военных.Судя по тому, что на Украине начали брать лидеров ОПГ в ВСУ, обстановка в последних с кадрами действительно оставляет желать лучшего.Читайте также: Умер при невыясненных обстоятельствах. ТЦК в Киеве убили бусифицированного и остались безнаказанными* лица, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов; запрещённые в РФ организации

