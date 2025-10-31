Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму - 31.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251031/obzor-sobytiy-ukazy-o-sotsgarantiyakh-ugrozy-udarov-i-intsident-v-krymu-1070988507.html
Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму
Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму - 31.10.2025 Украина.ру
Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму
На фоне противостояния с Западом Россия предпринимает меры по укреплению своих позиций – от социальной поддержки ключевых специалистов до предотвращения террористических угроз. Об этом 31 октября пишет Украина.ру
2025-10-31T16:46
2025-10-31T16:46
новости
крым
россия
запад
владимир путин
владимир зеленский
василий малюк
служба внешней разведки
сбу
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_0:0:1848:1039_1920x0_80_0_0_65dcc6514bdaa100c3c17b652397f160.jpg
Социальные гарантии для разработчиковПрезидент России Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях разработчикам и операторам робототехнических систем и систем РЭБ в Донбассе и Новороссии. В случае гибели специалиста его семья получит единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. "Просроченные" заявленияВладимир Зеленский заявил о подготовке "дальнобойных ударов по РФ", координация которых проводилась совместно с руководством СБУ и Службы внешней разведки. Ранее глава СБУ Василий Малюк обсуждал потенциал ракет "Орешник", отметив уязвимость правительственного квартала Киева. Предотвращение теракта в КрымуВ Крыму задержан автомобиль Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством. По данным силовиков, транспортное средство планировалось использовать для теракта на Крымском мосту. Отмечается, что аналогичная модель автомобиля уже использовалась при подготовке теракта в августе этого года. Оперативная обстановка В Донецке зафиксирована работа ПВО, наблюдаются перебои с электроснабжением. В Горловке в результате атаки ВСУ ранены два человека в поселке Щербиновка, сообщил мэр города Иван Приходько. Больше важных новостей в публикации Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября на сайте Украина.ру.
крым
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_231:0:1616:1039_1920x0_80_0_0_6987fb2d7661e59d8084a2b3c2ae5985.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, россия, запад, владимир путин, владимир зеленский, василий малюк, служба внешней разведки , сбу, украина.ру, chevrolet cruze
Новости, Крым, Россия, Запад, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба внешней разведки , СБУ, Украина.ру, Chevrolet Cruze

Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму

16:46 31.10.2025
 
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе
ФСБ России задержала агентов украинских спецслужб, готовивших теракты в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На фоне противостояния с Западом Россия предпринимает меры по укреплению своих позиций – от социальной поддержки ключевых специалистов до предотвращения террористических угроз. Об этом 31 октября пишет Украина.ру
Социальные гарантии для разработчиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях разработчикам и операторам робототехнических систем и систем РЭБ в Донбассе и Новороссии.
В случае гибели специалиста его семья получит единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей.
"Просроченные" заявления
Владимир Зеленский заявил о подготовке "дальнобойных ударов по РФ", координация которых проводилась совместно с руководством СБУ и Службы внешней разведки.
Ранее глава СБУ Василий Малюк обсуждал потенциал ракет "Орешник", отметив уязвимость правительственного квартала Киева.
Предотвращение теракта в Крыму
В Крыму задержан автомобиль Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством. По данным силовиков, транспортное средство планировалось использовать для теракта на Крымском мосту.
Отмечается, что аналогичная модель автомобиля уже использовалась при подготовке теракта в августе этого года.
Оперативная обстановка
В Донецке зафиксирована работа ПВО, наблюдаются перебои с электроснабжением. В Горловке в результате атаки ВСУ ранены два человека в поселке Щербиновка, сообщил мэр города Иван Приходько.
Больше важных новостей в публикации Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКрымРоссияЗападВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСлужба внешней разведкиСБУУкраина.руChevrolet Cruze
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09"Желающие" в Испании желают пустого, сбитые дроны и рост тарифов. Новости этого вечера
16:46Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму
16:44Европа готовит новый план: или голодать, или признать Донбасс
16:39Наступление российских войск на границе Днепропетровской и Запорожской областей: новые прорывы
16:29Ядерная Пандора Дональда Трампа. США могут возглавить новую гонку вооружений
16:25"Бульдог-фантазёр": Малюк объявил о "секретном уничтожении" российского оружия, о котором никто не знал
16:11Чисто воздушная тревога. Что с шведскими истребителями для Украины
16:11Перепутали границу: почему украинские пограничники массово бегут в ЕС
16:00"Украинский проект" Бенито Муссолини
15:57Киевские власти скрывают катастрофическое положение в Красноармейске: видео
15:33Где находится "Елизаветград"? Карта Украины как схема Бермудского треугольника
15:31Новые ограничения на Крымском мосту и другие ключевые решения: краткий обзор событий
15:11Личные враги украинского фюрера
15:10Бывшего депутата Одесского горсовета ложно обвиняют в трагедии 2 мая: подробности
14:58"Столько погибших ради картинки я ещё не видел". Киеву придётся признать провал под Покровском
14:53Трамп отменил саммит с Россией из-за "жёстких" условий по Украине и сдал позиции по санкциям
14:45Военная диктатура: украинцев лишают остатков прав человека
14:40Два "Мерседеса" и призывы к убийствам: лицо современной украинской власти
14:39Деньги заканчиваются. Стало известно, когда Украина останется без финансирования
14:34"Хитрый план" накануне военного и финансового коллапса. Что говорят на Украине о "12 пунктах Зеленского"
Лента новостейМолния