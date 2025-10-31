https://ukraina.ru/20251031/obzor-sobytiy-ukazy-o-sotsgarantiyakh-ugrozy-udarov-i-intsident-v-krymu-1070988507.html
Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму
На фоне противостояния с Западом Россия предпринимает меры по укреплению своих позиций – от социальной поддержки ключевых специалистов до предотвращения террористических угроз. Об этом 31 октября пишет Украина.ру
Социальные гарантии для разработчиков
Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях разработчикам и операторам робототехнических систем и систем РЭБ в Донбассе и Новороссии.
В случае гибели специалиста его семья получит единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей.
Владимир Зеленский заявил о подготовке "дальнобойных ударов по РФ", координация которых проводилась совместно с руководством СБУ и Службы внешней разведки.
Ранее глава СБУ Василий Малюк обсуждал потенциал ракет "Орешник", отметив уязвимость правительственного квартала Киева.
Предотвращение теракта в Крыму
В Крыму задержан автомобиль Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством. По данным силовиков, транспортное средство планировалось использовать для теракта на Крымском мосту.
Отмечается, что аналогичная модель автомобиля уже использовалась при подготовке теракта в августе этого года.
В Донецке зафиксирована работа ПВО, наблюдаются перебои с электроснабжением. В Горловке в результате атаки ВСУ ранены два человека в поселке Щербиновка, сообщил мэр города Иван Приходько.