https://ukraina.ru/20251031/obzor-sobytiy-ukazy-o-sotsgarantiyakh-ugrozy-udarov-i-intsident-v-krymu-1070988507.html

Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму

Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму - 31.10.2025 Украина.ру

Обзор событий: указы о соцгарантиях, угрозы ударов и инцидент в Крыму

На фоне противостояния с Западом Россия предпринимает меры по укреплению своих позиций – от социальной поддержки ключевых специалистов до предотвращения террористических угроз. Об этом 31 октября пишет Украина.ру

2025-10-31T16:46

2025-10-31T16:46

2025-10-31T16:46

новости

крым

россия

запад

владимир путин

владимир зеленский

василий малюк

служба внешней разведки

сбу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1d/1062144832_0:0:1848:1039_1920x0_80_0_0_65dcc6514bdaa100c3c17b652397f160.jpg

Социальные гарантии для разработчиковПрезидент России Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях разработчикам и операторам робототехнических систем и систем РЭБ в Донбассе и Новороссии. В случае гибели специалиста его семья получит единовременную выплату в размере 5 миллионов рублей. "Просроченные" заявленияВладимир Зеленский заявил о подготовке "дальнобойных ударов по РФ", координация которых проводилась совместно с руководством СБУ и Службы внешней разведки. Ранее глава СБУ Василий Малюк обсуждал потенциал ракет "Орешник", отметив уязвимость правительственного квартала Киева. Предотвращение теракта в КрымуВ Крыму задержан автомобиль Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством. По данным силовиков, транспортное средство планировалось использовать для теракта на Крымском мосту. Отмечается, что аналогичная модель автомобиля уже использовалась при подготовке теракта в августе этого года. Оперативная обстановка В Донецке зафиксирована работа ПВО, наблюдаются перебои с электроснабжением. В Горловке в результате атаки ВСУ ранены два человека в поселке Щербиновка, сообщил мэр города Иван Приходько. Больше важных новостей в публикации Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября на сайте Украина.ру.

крым

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, россия, запад, владимир путин, владимир зеленский, василий малюк, служба внешней разведки , сбу, украина.ру, chevrolet cruze