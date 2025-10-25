Что происходит в ТЦК. Главное на утро 25 октября - 25.10.2025 Украина.ру
Что происходит в ТЦК. Главное на утро 25 октября
Что происходит в ТЦК. Главное на утро 25 октября - 25.10.2025 Украина.ру
Что происходит в ТЦК. Главное на утро 25 октября
Украинские политики обратили внимание на то, что творят военкомы
2025-10-25T10:10
2025-10-25T10:30
Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что 99% случаев избиения людей представителями ТЦК (аналог военкомата — Ред.) замалчиваются: видео удаляют, телефоны забирают, боди-камеры в помещениях ТЦК не используют."Мобилизированные мужчины отлеживаются определенное время внутри ТЦК. Если им не становится хуже, их отправляют на обучение. Никто никаких побоев не снимает", – заявил Камельчук.При этом нардеп попытался и оправдать военкомов. Так, он указал, что 95% мобилизованных "ведут себя адекватно", а потому их не бьют. Но есть часть тех, кто, не имея права на отсрочку от мобилизации, якобы пытается "проявить себя".В то же время, по словам Камельчука, есть также те, кто выдает себя за сотрудников ТЦК: заталкивают людей в бусы, требуют выкупы.Примечательно, что за несколько часов до этого соратник Камельчука по партии, глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью изданию "Телеграф" заявил, что все видео с избиениями мобилизованных украинскими военкомами являются "дипфейками"."Недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка. Почти все! То есть либо сняты не на Украине — на временно оккупированных территориях, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки", — сказал Потураев.Он также добавил, что признает наличие отдельных случаев нарушения закона со стороны сотрудников ТЦК, подчеркнув, что такие люди несут юридическую ответственность.На Украине слова Потураева вызвали бурную реакцию."Как думаете, этот конченный сможет жить на Украине если война закончится? Ответ очевиден. Так что них у всех одна задача - тянуть войну, чтобы находиться у власти", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем появляются свидетельства того, что к мобилизации украинская власть привлекает и криминал. Так, в одесских пабликах появилось видео, на котором одетый в военную форму с шевронами ТЦК мужчина в грубой форме обещает избить и унизить одессита, снимавшего на телефон совместный рейд полиции и ТЦК."Сотрудники одесской полиции, с которыми поговорила "Страна", опознали в военном криминального авторитета и лидера банды, похищавшей людей - Магомеда Айдамирова", — сообщило украинское издание "Страна".В 2017 году банда Айдамирова, состоящая в т.ч. и из членов "Нацкорпуса" похитила одесского предпринимателя, 61-летнего Юрия Ю., потребовав у его родственников сначала $250 тысяч. Затем сумму снизили до $200 тыс.."Похищенного одессита продержали на цепи в подвале арендованного Магомедом Айдамировым почти 2 месяца. Однако вскоре одесским полицейским удалось вычислить Магомеда и его банду, а также местонахождение Юрия Ю. Почти всю группировку задержали, однако нескольким бандитам удалось сбежать", — писало издание.В ходе следствия неожиданно выяснилось, что банда состояла в том числе и из бывших АТОшников, которые воевали в составе "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация)."Также обнаружились и другие подробности – Магомед Айдамиров был племянником известного жестокостью одесского криминального авторитета Султана Айдамирова", — сообщила "Страна".У Магомеда Айдамирова обнаружили и российское гражданство. Его банда характеризовалась жестокостью: её члены сразу же применяли оружие. При задержании членов банды у них изъяли автоматы, крупнокалиберный пулемёт, пистолеты, взрывчатку и гранатомёты.Банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой в других областях Украины, активно действуя с начала 2014 года по 2017 год."Несмотря на предъявленные Магомеду Айдамирову и его подельникам подозрения в особо тяжких преступлениях, уже в 2020 году Айдамирова и остальных бандитов отпустили из СИЗО на свободу под домашний арест. А уже в 2021 году загадочным образом Айдамирову отменили и домашний арест. Однако судебное дело по преступлениям банды под номером 504/827/18 прекращено не было. Но, по странным причинам, большая часть судебных документов по делу исчезло из Единого реестра", — указывалось в публикации.Теперь же главарь одной из самых жестоких банд в Одессе мобилизует горожан.При этом мобилизацию в стране могут и ужесточить, отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович** (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)"Есть ещё потенциал (для мобилизации - Ред.). Во-первых, снижение мобилизационного возраста. Второе — призыв женщин на небоевые специальности и добровольцами на боевые. Третье — ужесточение мобилизации", — указал он.По его словам, последнее может происходить "вплоть до оцепления одного района и сплошного его прочёсывания. А в случае необходимости — с заходом в квартиру".При этом, по мнению политика, могут начаться "локальные бунты", но если на Западе не будут возражать против ужесточения мобилизации, "то все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом"."Когда станет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная Рада вполне с криком, шумом, гамом, спорами, но проголосует за это", — подытожил он.Тем временем из разных областей Украины продолжает появляться видео насильственной мобилизацией украинцев.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
10:10 25.10.2025 (обновлено: 10:30 25.10.2025)

10:10 25.10.2025 (обновлено: 10:30 25.10.2025)
 
© Фото : Одеський обласний ТЦК і СП / TelegramОдесский областной ТЦК и СП
Одесский областной ТЦК и СП - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : Одеський обласний ТЦК і СП / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские политики обратили внимание на то, что творят военкомы
Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что 99% случаев избиения людей представителями ТЦК (аналог военкомата — Ред.) замалчиваются: видео удаляют, телефоны забирают, боди-камеры в помещениях ТЦК не используют.

"Мобилизированные мужчины отлеживаются определенное время внутри ТЦК. Если им не становится хуже, их отправляют на обучение. Никто никаких побоев не снимает", – заявил Камельчук.
При этом нардеп попытался и оправдать военкомов. Так, он указал, что 95% мобилизованных "ведут себя адекватно", а потому их не бьют. Но есть часть тех, кто, не имея права на отсрочку от мобилизации, якобы пытается "проявить себя".
В то же время, по словам Камельчука, есть также те, кто выдает себя за сотрудников ТЦК: заталкивают людей в бусы, требуют выкупы.
Примечательно, что за несколько часов до этого соратник Камельчука по партии, глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в интервью изданию "Телеграф" заявил, что все видео с избиениями мобилизованных украинскими военкомами являются "дипфейками".
"Недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка. Почти все! То есть либо сняты не на Украине — на временно оккупированных территориях, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта. Это просто дипфейки", — сказал Потураев.
Он также добавил, что признает наличие отдельных случаев нарушения закона со стороны сотрудников ТЦК, подчеркнув, что такие люди несут юридическую ответственность.
На Украине слова Потураева вызвали бурную реакцию.
Германия выделила Киеву дополнительные 9 млрд евро - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Вчера, 18:00
Сюрприз от Германии, теракт против ТЦК, освобождение Лимана и "сказочная бусификация". Итоги 24 октябряЕвропейские страны ужесточают правила для украинских мигрантов, внутри Украины обостряется ситуация с мобилизацией, а российская армия продолжает наступление по всем фронтам, нанося удары по критической инфраструктуре
"Как думаете, этот конченный сможет жить на Украине если война закончится? Ответ очевиден. Так что них у всех одна задача - тянуть войну, чтобы находиться у власти", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Тем временем появляются свидетельства того, что к мобилизации украинская власть привлекает и криминал. Так, в одесских пабликах появилось видео, на котором одетый в военную форму с шевронами ТЦК мужчина в грубой форме обещает избить и унизить одессита, снимавшего на телефон совместный рейд полиции и ТЦК.
"Сотрудники одесской полиции, с которыми поговорила "Страна", опознали в военном криминального авторитета и лидера банды, похищавшей людей - Магомеда Айдамирова", — сообщило украинское издание "Страна".
В 2017 году банда Айдамирова, состоящая в т.ч. и из членов "Нацкорпуса" похитила одесского предпринимателя, 61-летнего Юрия Ю., потребовав у его родственников сначала $250 тысяч. Затем сумму снизили до $200 тыс..

"Похищенного одессита продержали на цепи в подвале арендованного Магомедом Айдамировым почти 2 месяца. Однако вскоре одесским полицейским удалось вычислить Магомеда и его банду, а также местонахождение Юрия Ю. Почти всю группировку задержали, однако нескольким бандитам удалось сбежать", — писало издание.
В ходе следствия неожиданно выяснилось, что банда состояла в том числе и из бывших АТОшников, которые воевали в составе "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация).
"Также обнаружились и другие подробности – Магомед Айдамиров был племянником известного жестокостью одесского криминального авторитета Султана Айдамирова", — сообщила "Страна".
У Магомеда Айдамирова обнаружили и российское гражданство. Его банда характеризовалась жестокостью: её члены сразу же применяли оружие. При задержании членов банды у них изъяли автоматы, крупнокалиберный пулемёт, пистолеты, взрывчатку и гранатомёты.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Вчера, 13:00
Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октябряСырский с гордостью рассказал, сколько стран затягивает конфликт. ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ терпят неудачи
Банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой в других областях Украины, активно действуя с начала 2014 года по 2017 год.

"Несмотря на предъявленные Магомеду Айдамирову и его подельникам подозрения в особо тяжких преступлениях, уже в 2020 году Айдамирова и остальных бандитов отпустили из СИЗО на свободу под домашний арест. А уже в 2021 году загадочным образом Айдамирову отменили и домашний арест. Однако судебное дело по преступлениям банды под номером 504/827/18 прекращено не было. Но, по странным причинам, большая часть судебных документов по делу исчезло из Единого реестра", — указывалось в публикации.
Теперь же главарь одной из самых жестоких банд в Одессе мобилизует горожан.
При этом мобилизацию в стране могут и ужесточить, отметил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович** (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)
"Есть ещё потенциал (для мобилизации - Ред.). Во-первых, снижение мобилизационного возраста. Второе — призыв женщин на небоевые специальности и добровольцами на боевые. Третье — ужесточение мобилизации", — указал он.
По его словам, последнее может происходить "вплоть до оцепления одного района и сплошного его прочёсывания. А в случае необходимости — с заходом в квартиру".
При этом, по мнению политика, могут начаться "локальные бунты", но если на Западе не будут возражать против ужесточения мобилизации, "то все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом".
"Когда станет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная Рада вполне с криком, шумом, гамом, спорами, но проголосует за это", — подытожил он.
Тем временем из разных областей Украины продолжает появляться видео насильственной мобилизацией украинцев.
О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
ЭксклюзивНикита ПотураевАлексей АрестовичВерховная РадаТЦКСлуга народаОдессаРоссияУкраина
 
