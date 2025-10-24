ТЦК в законе. Как криминальный авторитет стал "могилизатором" - 24.10.2025 Украина.ру
ТЦК в законе. Как криминальный авторитет стал "могилизатором"
ТЦК в законе. Как криминальный авторитет стал "могилизатором"
В Одессе разразился новый скандал, связанный с деятельностью территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру
В социальных сетях появилось видео, на котором, судя по всему, криминальный авторитет Магомед Айдамиров, одетый в военную форму с шевронами ТЦК, в грубой форме угрожает избиением и унижением местному жителю, снимавшему на телефон рейд мобилизационников.Согласно открытым источникам, в 2017 году банда Айдамирова, состоявшая из членов "Нацкорпуса"*, похитила одесского предпринимателя. Преступники потребовали у родственников выкуп в размере 200 тысяч долларов. Жертву продержали в подвале на цепи почти два месяца.Несмотря на тяжесть преступлений, в 2020 году Айдамирова и его сообщников отпустили из СИЗО под домашний арест, который вскоре также был отменен. Впоследствии большая часть судебных документов по делу таинственным образом исчезла из Единого реестра.Круг замкнулсяТеперь же, согласно появившимся данным, Айдамиров участвует в рейдах ТЦК вместе с представителями правоохранительных органов. Ситуация в Одессе лишний раз демонстрирует, как украинские уголовные преступники получают официальные полномочия в рамках проводимой мобилизации.* Организация запрещена в РФБольше новостей и другие темы сегодняшнего дня представлены в обзоре Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
одесса
россия
украина
20:00 24.10.2025
 
В Одессе разразился новый скандал, связанный с деятельностью территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом 24 октября пишет телеграм-канал Украина.ру
В социальных сетях появилось видео, на котором, судя по всему, криминальный авторитет Магомед Айдамиров, одетый в военную форму с шевронами ТЦК, в грубой форме угрожает избиением и унижением местному жителю, снимавшему на телефон рейд мобилизационников.
Согласно открытым источникам, в 2017 году банда Айдамирова, состоявшая из членов "Нацкорпуса"*, похитила одесского предпринимателя. Преступники потребовали у родственников выкуп в размере 200 тысяч долларов. Жертву продержали в подвале на цепи почти два месяца.
Несмотря на тяжесть преступлений, в 2020 году Айдамирова и его сообщников отпустили из СИЗО под домашний арест, который вскоре также был отменен. Впоследствии большая часть судебных документов по делу таинственным образом исчезла из Единого реестра.
Круг замкнулся
Теперь же, согласно появившимся данным, Айдамиров участвует в рейдах ТЦК вместе с представителями правоохранительных органов.
Ситуация в Одессе лишний раз демонстрирует, как украинские уголовные преступники получают официальные полномочия в рамках проводимой мобилизации.
* Организация запрещена в РФ
Больше новостей и другие темы сегодняшнего дня представлены в обзоре Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
