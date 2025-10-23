https://ukraina.ru/20251023/ukrainskoe-obschestvo-gotovyat-k-sdache-krasnoarmeyska-1070582556.html
Украинское общество готовят к сдаче Красноармейска
Стратегическое значение Покровска (Красноармейска, ДНР) сошло на нет, считает украинский военный аналитик Павел Лакийчук. Об этом он сказал 23 октября в эфире передачи NemyriaLIVE
По мнению эксперта, Покровск, где российские войска продвигаются уже в центре города, "сыграл свою роль". "Мне кажется, что несмотря ни на что, Покровск сыграл свою роль, и как раз тот промежуток времени, когда он нужен был, он стоял. Сейчас, после прорыва, уже сколько месяцев после прорыва России на трассу Покровск-Константиновка, развития успеха к северу от Покровска, уже роль Покровского оборонительного узла в обеспечении вот этой линии крепостей, Константиновка-Дружковка-Краматорск, уже его роль на порядок упала, ну, в общем, не играет такой ключевой роли", - уверяет Лакийчук.Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Покровска, вытеснив противника за железнодорожные пути и заняв часть ул. Ольшанского. Взят под контроль ключевой укрепрайон — промышленная зона на западе города. Бойцы ВСУ в публикациях признают критическую ситуацию, сообщают о выходе из окружения и называют возможность безопасного выхода из города "почти нулевой".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
