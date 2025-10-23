Геннадий Алехин: Удары ФАБами и "Ланцетами" пробивают дыры в обороне ВСУ под Купянском
Удары ФАБами и дронами-камикадзе по опорным пунктам ВСУ создают бреши в обороне, которыми умело пользуются российские войска. Противник несет тяжелые потери и испытывает острую нехватку резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Купянском направлении ВС РФ оказывают интенсивное огневое воздействие на позиции противника. "Опорные пункты, районы и узлы обороны ВСУ постоянно бомбардируются ФАБами, наносятся удары беспилотниками "Ланцет" и "Орлан"", — сообщил Алехин.
Эксперт отметил, что российские войска умело используют прорехи и пробелы в обороне ВСУ. "Противник несет существенные потери в живой силе и технике, нуждается в резервах и пополнении", — заявил полковник запаса.
По словам Алехина, в последние дни все чаще в официальных сводках Минобороны РФ и в сообщениях с мест стали мелькать населенные пункты в тыловых районах Харьковской области, такие как Изюм, Балаклея и Лозовая.
"Именно отсюда идет основная подпитка сил и средств для обороняющихся войск украинской армии на Купянском направлении", — подытожил собеседник издания.
