Геннадий Алехин: Удары ФАБами и "Ланцетами" пробивают дыры в обороне ВСУ под Купянском

Удары ФАБами и дронами-камикадзе по опорным пунктам ВСУ создают бреши в обороне, которыми умело пользуются российские войска. Противник несет тяжелые потери и испытывает острую нехватку резервов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

новости

россия

харьковская область

изюм

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

балаклея

сво

дзен новости сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_67fdd30f7691645c8f2fc40162e7eabe.jpg

На Купянском направлении ВС РФ оказывают интенсивное огневое воздействие на позиции противника. "Опорные пункты, районы и узлы обороны ВСУ постоянно бомбардируются ФАБами, наносятся удары беспилотниками "Ланцет" и "Орлан"", — сообщил Алехин.Эксперт отметил, что российские войска умело используют прорехи и пробелы в обороне ВСУ. "Противник несет существенные потери в живой силе и технике, нуждается в резервах и пополнении", — заявил полковник запаса.По словам Алехина, в последние дни все чаще в официальных сводках Минобороны РФ и в сообщениях с мест стали мелькать населенные пункты в тыловых районах Харьковской области, такие как Изюм, Балаклея и Лозовая. "Именно отсюда идет основная подпитка сил и средств для обороняющихся войск украинской армии на Купянском направлении", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.О своем первом штурме, ранении и почему сейчас занимается РЭБом российский боец рассказал в интервью "Позывной "Телек": Я говорю, мужики, РЭБ - не панацея от дронов, а шанс на выживание" на сайте Украина.ру.

