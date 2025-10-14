https://ukraina.ru/20251014/zachem-v-varshave-zagovorili-chto-polsha-v-sostoyanii-voyny-s-rossiey-1070067340.html

Зачем в Варшаве заговорили, что "Польша в состоянии войны с Россией"

Зачем в Варшаве заговорили, что "Польша в состоянии войны с Россией"

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши заявил, что его страна "находится в состоянии войны с Россией". Подобная риторика на берегах Вислы стала в последнее время привычным явлением.

Очередной всплеск русофобской риторики в Польше начался на недавнем Варшавском форуме по безопасности, где польский премьер Дональд Туск заявил, что вооружённый конфликт на Украине "это наша война". Он подчеркнул, что важнейшая задача всех лидеров общественного мнения – заставить "всё западное сообщество, всё трансатлантическое сообщество болезненно и глубоко осознать, что идет война"."Мы должны осознавать, что это наша война, потому что война на Украине – лишь часть того ужасного проекта, который время от времени всплывает по всему миру. И цель этого политического проекта всегда одна и та же: как поработить народы, как лишить людей свободы, как обеспечить торжество авторитаризма, деспотизма, жестокости и бесправия человека. Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие поколения. В Польше, по всей Европе, в Соединённых Штатах, по всему миру", – сказал премьер-министр Польши 29 сентября. При этом ранее он неоднократно называл Россию главной угрозой для Польши и "демократических стран"."Уважаемый Дональд Туск, вы, возможно, думаете, что находитесь в состоянии войны с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский Союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это крайне неправильно!" – написал ему в ответ в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. А вот в Польше политика, способного на подобный ответ, не нашлось. Причём не только в леволиберальной правящей коалиции, что неудивительно, но и в правоконсервативной оппозиции, которую поддерживает президент страны Кароль Навроцкий.Канцелярия Навроцкого выдержала паузу, и в понедельник, 13 октября, в британском издании The Financial Times (FT) появилось интервью руководителя подчинённого президенту Бюро национальной безопасности Польши Славомира Ценцкевича, преисполненное русофобских нарративов. Политик в нём утверждает, что Россия использовала криптовалюты для выплат диверсантам, участвующих в актах саботажа в странах Евросоюза, а также использовала "теневой флот" для запуска беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство европейских стран."В киберпространстве Польша в настоящее время находится в состоянии войны с Россией, это уже не состояние угрозы", – безапелляционно заявил в интервью FT глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ). По мнению главного редактора польского портала Strajk.eu Мачея Вишнёвского, на эти слова своего подчинённого просто обязан отреагировать глава государства."Профессор Ценцкевич в бытность историком никогда не скрывал своей ненависти к Польской народной республике и России. Но всё это, по большому счёту, было его личной проблемой, пока он формально оставался историком, пусть даже работая руководителем Военно-исторического бюро Минобороны. Но когда Славомир Ценцкевич возглавил Бюро национальной безопасности в Канцелярии президента Польши, ситуация изменилась – он перестал быть научным работником, а стал политиком. Если как историк он мог иметь любые взгляды, то как политик должен понимать, что его слова имеют другую силу", – отметил польский журналист."Если человек на этом посту заявляет подобное, то хорошо было бы понять: это личная позиция господина Ценцкевича (и тогда он должен получить как минимум нагоняй от президента, поскольку БНБ в таком случае выглядит как минимум глупо), или это позиция главы государства. Во втором случае хотелось бы, чтобы господин президент подтвердил, что мы в состоянии войны с Россией – поскольку есть соответствующие процедуры, которые нужно выполнить, чтобы с какой-то страной оказаться в состоянии войны, объявить её, и, естественно, ожидать ответа. Потому что пока невозможно понять, что думает, чего хочет и что собирается делать президент Навроцкий как верховный главнокомандующий вооружённых сил Польши", – подчеркнул Мачей Вишнёвский.Журналист также обратил внимание, что заявления Славомира Ценцкевича вредят отношениям Польши не только с Россией, но и с Германией. Накануне руководитель БНБ заявил, что Польша должна сделать всё, чтобы не допустить экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Ж., которого подозревают в организации подрыва "Северных потоков". Ценцкевич пояснил, что "Германия преследует человека, который разрушил процветающий германо-российский бизнес, от имени не только своего, но и Российской Федерации", и поэтому Польша не должна в этом участвовать."Первым призвал не выдавать подозреваемого украинца Германии премьер Туск, потом министр обороны Косиняк-Камыш, теперь к этому хору присоединился профессор Ценцкевич. Все эти политики, похоже, не понимают одного: их поведение – это открытое давление на суд. В Польше это является уголовным преступлением, хотя, к сожалению, никто на это не ссылается. Насколько я знаю немецкую систему правосудия, они весьма старательны, и присланный в Польшу запрос на экстрадицию Владимира Ж. явно опирается на доказательства – и тут уже неважно, является ли подозреваемый нашим союзником, и чей бизнес он разрушил. У польской системы правосудия нет иного законного выхода, кроме принятия решения об экстрадиции. Если этого не будет сделано, то, во-первых, Польша будет скомпрометирована, а во-вторых – Германия при первой же возможности даст ответ", – сказал Вишнёвский.Стоит отметить, что в конце сентября Славомир Ценцкевич обвинял Дональда Туска в том, что тот в 2010 году устроил "перезагрузку" отношений Польши и России по команде из Берлина, на который польский премьер всегда ориентирован."Дональд Туск является пророссийским политиком не потому, что ему нравится русская культура, русская еда или Владимир Путин. Просто "перезагрузка" была следствием прогерманской политики, а именно политики Ангелы Меркель, но не только. Немецкий истеблишмент, будь-то социал-демократический или христианско-демократический, по сути, имел одну ориентацию: отношения с Россией, вовлечение России в свою политическую сферу влияния и совместная организация архитектуры безопасности, которая, безусловно, будет европейской, если не глобальной.И наши дипломатические документы 2007-2014 годов (тогда Туск был премьером – прим.) в различных заключениях прямо указывают на то, что Польша должна быть пророссийской, потому что тогда в глазах наших союзников в Германии, Франции и Европейском Союзе мы будем восприниматься не как русофобы, а как предсказуемый союзник, партнёр основных игроков в ЕС", – заявил руководитель БНБ Польши.В этих словах сквозила явная обида на "старших партнёров" Польши из ЕС: мол, мы, польские правые, всегда были записными русофобами, но даже когда в Берлине и Париже отношение к России кардинально изменилось – там всё равно поставили на польских либералов. Это может быть одним из объяснений, почему подчинённый президента Польши в про-военной риторике идёт дальше, чем премьер этой страны.Правда, есть и ещё одна версия того, почему профессор Ценцкевич вдруг заговорил о том, что "Польша находится в состоянии войны с Россией". Дело в том, что руководитель Бюро национальной безопасности Польши до сих по не имеет допуска к секретной информации, который ему отказывается выдавать военная контрразведка страны. Соответственно, он не может принимать участие в отдельных совещаниях, в том числе на уровне НАТО – как раз 13 октября об этом написало близкое к польскому правительству издание Gazeta Wyborcza. Некоторые комментаторы уверены, что громкими заявлениями в рейтинговом англоязычном СМИ Славомир Ценцкевич попросту пытается позиционировать себя в Великобритании и США как ведущего антироссийского "ястреба", рассчитывая, что Лондон и Вашингтон надавят на правительство Туска в вопросе допуска шефа БНБ к "секретке".А что соответствующие круги в тех же США есть, свидетельствует интервью, которое 12 октября бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес дал русскоязычной редакции польского государственного телеканала TVP."Если бы Россия в 2025 году атаковала Польшу так же, как она атаковала Украину, её бы уничтожили силы ВВС и сухопутные войска НАТО. Можно быть уверенным, Калининград был бы ликвидирован в первые же часы. В первые часы – Калининграда нет. Все российские объекты уничтожены. Любые российские военные объекты в Севастополе – тоже. Так что прямые сравнения здесь неуместны", – заявил американский генерал. Правда, про киберпространство он умолчал…О том, что задумал в этой обстановке президент США Трамп - в статье Евгении Кондаковой "Бомбить российскую энергосистему и быть готовым отомстить Украине за былое: какая она, война Трампа"

