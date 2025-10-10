Михаил Павлив: В Евросоюзе нет единой позиции по замороженным российским активам - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/mikhail-pavliv-v-evrosoyuze-net-edinoy-pozitsii-po-zamorozhennym-rossiyskim-aktivam--1069947872.html
Михаил Павлив: В Евросоюзе нет единой позиции по замороженным российским активам
Михаил Павлив: В Евросоюзе нет единой позиции по замороженным российским активам - 10.10.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: В Евросоюзе нет единой позиции по замороженным российским активам
В пятницу, 10 октября, корпорация Rheinmetall заявила, что поставит Киеву системы ПВО, купленные за счет доходов с замороженных российских активов — об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.
2025-10-10T19:00
2025-10-10T19:00
михаил павлив
киев
ес
украина.ру
видео
оружие
германия
фрг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069947633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_604e2dbee8552bb03e36d5196199255f.jpg
Насколько вольно страны Евросоюза готовы распоряжаться российскими деньгами, изданию Украина.ру прокомментировал политтехнолог Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20251010/rheinmetall-postavit-kievu-sistemy-pvo-kuplennye-za-ukradennye-u-rossii-dengi-1069927618.html
киев
германия
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0a/1069947633_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_76ad61df3f27f5e25d8650b6cd618eba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
михаил павлив, киев, ес, украина.ру, видео, оружие, германия, фрг
Михаил Павлив, Киев, ЕС, Украина.ру, Видео, оружие, Германия, ФРГ

Михаил Павлив: В Евросоюзе нет единой позиции по замороженным российским активам

19:00 10.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В пятницу, 10 октября, корпорация Rheinmetall заявила, что поставит Киеву системы ПВО, купленные за счет доходов с замороженных российских активов — об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.
Насколько вольно страны Евросоюза готовы распоряжаться российскими деньгами, изданию Украина.ру прокомментировал политтехнолог Михаил Павлив.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
14:06
Rheinmetall поставит Киеву системы ПВО, купленные за украденные у России деньгиНемецкий оружейный концерн Rheinmetall поставит для Украины системы ПВО Skyranger 35. Об этом концерн сообщил в своём пресс-релизе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Михаил ПавливКиевЕСУкраина.руВидеооружиеГерманияФРГ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Михаил Павлив: В Евросоюзе нет единой позиции по замороженным российским активам
18:51На Дружковском направлении ВС РФ взяли под контроль Дорожное и Владимировку
18:48Меланья Трамп заявила, что получила ответ от президента России на своё письмо об украинских детях
18:40"Спасибо президенту Путину!" — Трамп
18:29Трамп считает бессмысленной встречу с Си Цзиньпином, Прибалтика ждёт вторжения. Новости к этому часу
18:14Баллистические системы России значительно усовершенствованы — украинский эксперт
18:07На Константиновском направлении бои сместились к городской черте
18:00Россия пошла на уступки США ради мира на Украине - Ушаков
17:54Покровск и Доброполье: самые "горячие" направления фронта. Что происходит на поле боя
17:51Цена признания: чем Мадуро пытался "купить" Вашингтон
17:46В Киев нелегально свозят взрывчатку и боеприпасы со всех фронтов - комбриг НГУ
17:41Уже в ближайшие дни: Кличко посоветовал жителям Киева срочно подготовиться к новой атаке
17:38Украинские военные оценили разрешение на выезд молодёжи 18–22 лет
17:09Львов отложил начало отопительного сезона из-за обстрелов
17:02Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине
17:01Будущий мир на Ближнем Востоке уже дал трещину: и Израиль, и ХАМАС трактуют "план Трампа" в свою пользу
16:56Украинские депутаты оценили удары ВКС и спрогнозировали зимние проблемы
16:14Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали Нобелевку
16:14"Форма понтажа" Зеленского, на которую РФ ответит: главные заявления Путина
16:05Опубликовано видео из района Кременчугской ГЭС в Светловодске
Лента новостейМолния