Михаил Павлив: В Евросоюзе нет единой позиции по замороженным российским активам
В пятницу, 10 октября, корпорация Rheinmetall заявила, что поставит Киеву системы ПВО, купленные за счет доходов с замороженных российских активов — об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.
Насколько вольно страны Евросоюза готовы распоряжаться российскими деньгами, изданию Украина.ру прокомментировал политтехнолог Михаил Павлив.
