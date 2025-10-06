https://ukraina.ru/20251006/ukrainskie-sily-pvo-uzhe-sovsem-ne-spravlyayutsya-eto-uzhe-ne-mozhet-skryvat-dazhe-ukrainskiy-genshtab-1069707623.html

Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб

Западные медиа публикуют информацию о резком снижении эффективности украинской ПВО против российской баллистики, в первую очередь "Искандеров" и "Кинжалов".

По сентябрю там фигурируют цифры падения перехватов с 37 процентов до 6. И в 37 процентов верится с трудом, а показатель в 6 процентов выглядит уже кричащей историей, создающей впечатление, что, возможно, перехвата вообще не было. Американские доклады военно-аналитических центров за предшествующее полугодие тоже фиксировали примеры невысокой эффективности украинской ПВО в части перехвата российской баллистики: из восьми ракет одна, из семнадцати четыре. И даже эти цифры выглядят завышенными, поскольку очевидно, что реальные показатели точно были ещё ниже.На этом фоне в августе и сентябре фиксируется рост успешности атак российских ударных дронов, и об этом официально заявлял даже украинский Генштаб. В арсенале России появляются сложно маневрирующие аппараты, меняется сама тактика применения, и о таких изменениях мы говорили ещё весной и летом. Начинают массово использоваться реактивные дроны, что обрушивает процент перехвата. В августе атаки были слабее на фоне переговорных процессов, но уже в сентябре Россия вернулась к массированным ударам с высокой плотностью, и украинская ПВО посыпалась. Летом я много писал и говорил, что деградация украинской системы ПВО неизбежна, и именно это сейчас и подтверждается. Разговоры о чудо-перехватчиках и про семнадцать Patriot, похоже, так и остались разговорами. Уже сейчас очевидно, что Трамп у июле говорил не о батареях полного комплекта, а о пусковых установках. Мол вот вот они окажутся на Украине, и часть из них уже в пути. Ну, и где они? Их нет. Где батарея Patriot, обещанная Германией и якобы готовая к развертыванию через месяц (а сообщали о ней еще в начале августа)? Она так и не появилась. Где обещанная норвежская батарея? Её тоже нет. Зеленский заявил, что израильтяне передали Украине батарею, но есть серьёзные сомнения в том, что она была поставлена полностью, целым дивизионом. Скорее речь опять идёт об элементах для ремонта и замены существующих батарей. Ведь удары по Patriot пусть и нечастые, продолжаются. Российские ВКС при обнаружении пусковых стараются их уничтожать, и подтверждённые попадания фиксировались как летом, так и в сентябре. Уничтожаются, конечно же, не целые батареи, а отдельные пусковые установки, радиолокационные или командные блоки. Всё это требует постоянного пополнения, а восполнять такие потери особо нечем, и это признают даже западные аналитики.Как отмечал Путин еще в своем выступлении на Совбезе России, российская армия и ВПК адаптировались к войне XXI века, к её полномасштабному и технологически насыщенному формату. Поэтому российские ВКС сегодня демонстрируют передовые возможности в частности и в области беспилотных технологий. И если Украина сумела добиться немалого прогресса, то и Россия не только радикально улучшила свои возможности в этой области, но и смогла масштабировать, отладить и поставить на поток эти решения. В самой Украине процесс остаётся во многом кустарным, даже если отдельные образцы отличаются качеством. Об этом недавно говорил и экс-глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, подчеркивая, что различие между подходами России и Украины — системное.Вообще, еще летом я отмечал, что проблемы украинской ПВО касается не только комплексов Patriot, но и систем NASAMS, где почти исчерпаны запасы ракет AM-120. Эти же ракеты применяются и украинскими F-16. Соответственно и их применение все более ограничивается отсутствием необходимого количества боеприпасов. Да и вообще, использовать дорогие ракеты для перехвата ударных дронов становится непозволительной роскошью, цена таких перехватов несопоставима. Тогда же летом, даже украинские политики, в частности Марьяна Безуглая, признавали, что запасы немецких "Gepard" и еще советских зенитных средств вроде "Шилок" и "Ос" быстро тают, а восполнять их попросту нечем, поскольку уже выскребли все возможные резервы по миру.На этом фоне резко выросший процент успешности прилётов российских ударных дронов лишь подтверждает деградацию украинской ПВО. Россия ежемесячно наращивает производство дронов, постепенно увеличивает выпуск ракет, совершенствует их конструкцию. Дополнительно развивается технология планирующих бомб, и это отдельный вызов, к которому украинская система обороны пока так и не сумела приспособиться.По итогу, можно констатировать, что процесс деградации украинской ПВО пошёл быстрее, чем ожидалось: я предполагал, что потребуется пять–семь месяцев, чтобы украинское ПВО начало замолкать под ударами российских ВКС, но эффективность упала уже сейчас. Система ещё работает, но уровень её реальной защиты падает буквально на глазах. Прошло всего несколько месяцев с момента наших летних обсуждений, в июне и июле, когда мы отмечали, что проблемы у Украины становятся очевидными и по комплексам, и по запасам ракет, особенно после войны Израиля и Ирана. И вот в сентябре мы уже видим последствия. Уничтожается железнодорожная инфраструктура. Наносится удар по ключевым газовым объектам, включая трубопроводные и газодобывающие мощности. Последние примеры в Полтавской и Харьковской областях показывают, что российские удары приходятся по крупнейшим газодобывающим площадкам Украины. Это уже системное давление, которое невозможно игнорировать.История про тотальные блекауты в зимний отопительный период всё больше превращается для Украины в реальность. Но это лишь сопутствующий эффект, потому что ключевым остаётся разрушение военной логистики и производственной базы. Под ударами оказываются площадки по производству БПЛА, а попытки развернуть ракетные программы ликвидируются едва ли не в зародыше. Удары наносятся по аэродрому Староконстантинова, главной базы украинских -16 и даже бетонные укрытия уже не спасают от "Кинжалов". Это дорогое и штучное оружие, но оно применяется, и эффект его очевиден.Украинская система ПВО объективно не справляется, и её разрушение будет только углубляться. Небо над Украиной становится решетом для военной, логистической и производственной инфраструктуры незалежной. И этот процесс неизбежно и очень скоро отразится на ситуации на фронте.О том, как власти Украины стремятся пополнить редеющие ряды ВСУ - в статье Михаила Павлива В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!

