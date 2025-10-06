Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб - 06.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251006/ukrainskie-sily-pvo-uzhe-sovsem-ne-spravlyayutsya-eto-uzhe-ne-mozhet-skryvat-dazhe-ukrainskiy-genshtab-1069707623.html
Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб
Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб - 06.10.2025 Украина.ру
Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб
Западные медиа публикуют информацию о резком снижении эффективности украинской ПВО против российской баллистики, в первую очередь "Искандеров" и "Кинжалов".
2025-10-06T17:20
2025-10-06T17:20
весь павлив
вкс
украина
россия
дональд трамп
совбез
владимир путин
германия
дмитрий рогозин
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069709661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c68beeadea555676cdf1f59aed5dd825.jpg
По сентябрю там фигурируют цифры падения перехватов с 37 процентов до 6. И в 37 процентов верится с трудом, а показатель в 6 процентов выглядит уже кричащей историей, создающей впечатление, что, возможно, перехвата вообще не было. Американские доклады военно-аналитических центров за предшествующее полугодие тоже фиксировали примеры невысокой эффективности украинской ПВО в части перехвата российской баллистики: из восьми ракет одна, из семнадцати четыре. И даже эти цифры выглядят завышенными, поскольку очевидно, что реальные показатели точно были ещё ниже.На этом фоне в августе и сентябре фиксируется рост успешности атак российских ударных дронов, и об этом официально заявлял даже украинский Генштаб. В арсенале России появляются сложно маневрирующие аппараты, меняется сама тактика применения, и о таких изменениях мы говорили ещё весной и летом. Начинают массово использоваться реактивные дроны, что обрушивает процент перехвата. В августе атаки были слабее на фоне переговорных процессов, но уже в сентябре Россия вернулась к массированным ударам с высокой плотностью, и украинская ПВО посыпалась. Летом я много писал и говорил, что деградация украинской системы ПВО неизбежна, и именно это сейчас и подтверждается. Разговоры о чудо-перехватчиках и про семнадцать Patriot, похоже, так и остались разговорами. Уже сейчас очевидно, что Трамп у июле говорил не о батареях полного комплекта, а о пусковых установках. Мол вот вот они окажутся на Украине, и часть из них уже в пути. Ну, и где они? Их нет. Где батарея Patriot, обещанная Германией и якобы готовая к развертыванию через месяц (а сообщали о ней еще в начале августа)? Она так и не появилась. Где обещанная норвежская батарея? Её тоже нет. Зеленский заявил, что израильтяне передали Украине батарею, но есть серьёзные сомнения в том, что она была поставлена полностью, целым дивизионом. Скорее речь опять идёт об элементах для ремонта и замены существующих батарей. Ведь удары по Patriot пусть и нечастые, продолжаются. Российские ВКС при обнаружении пусковых стараются их уничтожать, и подтверждённые попадания фиксировались как летом, так и в сентябре. Уничтожаются, конечно же, не целые батареи, а отдельные пусковые установки, радиолокационные или командные блоки. Всё это требует постоянного пополнения, а восполнять такие потери особо нечем, и это признают даже западные аналитики.Как отмечал Путин еще в своем выступлении на Совбезе России, российская армия и ВПК адаптировались к войне XXI века, к её полномасштабному и технологически насыщенному формату. Поэтому российские ВКС сегодня демонстрируют передовые возможности в частности и в области беспилотных технологий. И если Украина сумела добиться немалого прогресса, то и Россия не только радикально улучшила свои возможности в этой области, но и смогла масштабировать, отладить и поставить на поток эти решения. В самой Украине процесс остаётся во многом кустарным, даже если отдельные образцы отличаются качеством. Об этом недавно говорил и экс-глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, подчеркивая, что различие между подходами России и Украины — системное.Вообще, еще летом я отмечал, что проблемы украинской ПВО касается не только комплексов Patriot, но и систем NASAMS, где почти исчерпаны запасы ракет AM-120. Эти же ракеты применяются и украинскими F-16. Соответственно и их применение все более ограничивается отсутствием необходимого количества боеприпасов. Да и вообще, использовать дорогие ракеты для перехвата ударных дронов становится непозволительной роскошью, цена таких перехватов несопоставима. Тогда же летом, даже украинские политики, в частности Марьяна Безуглая, признавали, что запасы немецких "Gepard" и еще советских зенитных средств вроде "Шилок" и "Ос" быстро тают, а восполнять их попросту нечем, поскольку уже выскребли все возможные резервы по миру.На этом фоне резко выросший процент успешности прилётов российских ударных дронов лишь подтверждает деградацию украинской ПВО. Россия ежемесячно наращивает производство дронов, постепенно увеличивает выпуск ракет, совершенствует их конструкцию. Дополнительно развивается технология планирующих бомб, и это отдельный вызов, к которому украинская система обороны пока так и не сумела приспособиться.По итогу, можно констатировать, что процесс деградации украинской ПВО пошёл быстрее, чем ожидалось: я предполагал, что потребуется пять–семь месяцев, чтобы украинское ПВО начало замолкать под ударами российских ВКС, но эффективность упала уже сейчас. Система ещё работает, но уровень её реальной защиты падает буквально на глазах. Прошло всего несколько месяцев с момента наших летних обсуждений, в июне и июле, когда мы отмечали, что проблемы у Украины становятся очевидными и по комплексам, и по запасам ракет, особенно после войны Израиля и Ирана. И вот в сентябре мы уже видим последствия. Уничтожается железнодорожная инфраструктура. Наносится удар по ключевым газовым объектам, включая трубопроводные и газодобывающие мощности. Последние примеры в Полтавской и Харьковской областях показывают, что российские удары приходятся по крупнейшим газодобывающим площадкам Украины. Это уже системное давление, которое невозможно игнорировать.История про тотальные блекауты в зимний отопительный период всё больше превращается для Украины в реальность. Но это лишь сопутствующий эффект, потому что ключевым остаётся разрушение военной логистики и производственной базы. Под ударами оказываются площадки по производству БПЛА, а попытки развернуть ракетные программы ликвидируются едва ли не в зародыше. Удары наносятся по аэродрому Староконстантинова, главной базы украинских -16 и даже бетонные укрытия уже не спасают от "Кинжалов". Это дорогое и штучное оружие, но оно применяется, и эффект его очевиден.Украинская система ПВО объективно не справляется, и её разрушение будет только углубляться. Небо над Украиной становится решетом для военной, логистической и производственной инфраструктуры незалежной. И этот процесс неизбежно и очень скоро отразится на ситуации на фронте.О том, как власти Украины стремятся пополнить редеющие ряды ВСУ - в статье Михаила Павлива В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069709661_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ca192294e7d5365c44ce9ea1df32c274.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
весь павлив, вкс, украина, россия, дональд трамп, совбез, владимир путин, германия, дмитрий рогозин, генштаб, f-16, пво
весь Павлив, ВКС, Украина, Россия, Дональд Трамп, Совбез, Владимир Путин, Германия, Дмитрий Рогозин, Генштаб, F-16, ПВО

Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб

17:20 06.10.2025
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Западные медиа публикуют информацию о резком снижении эффективности украинской ПВО против российской баллистики, в первую очередь "Искандеров" и "Кинжалов".
По сентябрю там фигурируют цифры падения перехватов с 37 процентов до 6. И в 37 процентов верится с трудом, а показатель в 6 процентов выглядит уже кричащей историей, создающей впечатление, что, возможно, перехвата вообще не было. Американские доклады военно-аналитических центров за предшествующее полугодие тоже фиксировали примеры невысокой эффективности украинской ПВО в части перехвата российской баллистики: из восьми ракет одна, из семнадцати четыре. И даже эти цифры выглядят завышенными, поскольку очевидно, что реальные показатели точно были ещё ниже.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
На этом фоне в августе и сентябре фиксируется рост успешности атак российских ударных дронов, и об этом официально заявлял даже украинский Генштаб. В арсенале России появляются сложно маневрирующие аппараты, меняется сама тактика применения, и о таких изменениях мы говорили ещё весной и летом. Начинают массово использоваться реактивные дроны, что обрушивает процент перехвата. В августе атаки были слабее на фоне переговорных процессов, но уже в сентябре Россия вернулась к массированным ударам с высокой плотностью, и украинская ПВО посыпалась.
Летом я много писал и говорил, что деградация украинской системы ПВО неизбежна, и именно это сейчас и подтверждается. Разговоры о чудо-перехватчиках и про семнадцать Patriot, похоже, так и остались разговорами. Уже сейчас очевидно, что Трамп у июле говорил не о батареях полного комплекта, а о пусковых установках. Мол вот вот они окажутся на Украине, и часть из них уже в пути. Ну, и где они? Их нет. Где батарея Patriot, обещанная Германией и якобы готовая к развертыванию через месяц (а сообщали о ней еще в начале августа)? Она так и не появилась. Где обещанная норвежская батарея? Её тоже нет. Зеленский заявил, что израильтяне передали Украине батарею, но есть серьёзные сомнения в том, что она была поставлена полностью, целым дивизионом. Скорее речь опять идёт об элементах для ремонта и замены существующих батарей.
Ведь удары по Patriot пусть и нечастые, продолжаются. Российские ВКС при обнаружении пусковых стараются их уничтожать, и подтверждённые попадания фиксировались как летом, так и в сентябре. Уничтожаются, конечно же, не целые батареи, а отдельные пусковые установки, радиолокационные или командные блоки. Всё это требует постоянного пополнения, а восполнять такие потери особо нечем, и это признают даже западные аналитики.
Как отмечал Путин еще в своем выступлении на Совбезе России, российская армия и ВПК адаптировались к войне XXI века, к её полномасштабному и технологически насыщенному формату. Поэтому российские ВКС сегодня демонстрируют передовые возможности в частности и в области беспилотных технологий. И если Украина сумела добиться немалого прогресса, то и Россия не только радикально улучшила свои возможности в этой области, но и смогла масштабировать, отладить и поставить на поток эти решения. В самой Украине процесс остаётся во многом кустарным, даже если отдельные образцы отличаются качеством. Об этом недавно говорил и экс-глава Роскосмоса, Дмитрий Рогозин, подчеркивая, что различие между подходами России и Украины — системное.
Вообще, еще летом я отмечал, что проблемы украинской ПВО касается не только комплексов Patriot, но и систем NASAMS, где почти исчерпаны запасы ракет AM-120. Эти же ракеты применяются и украинскими F-16. Соответственно и их применение все более ограничивается отсутствием необходимого количества боеприпасов. Да и вообще, использовать дорогие ракеты для перехвата ударных дронов становится непозволительной роскошью, цена таких перехватов несопоставима. Тогда же летом, даже украинские политики, в частности Марьяна Безуглая, признавали, что запасы немецких "Gepard" и еще советских зенитных средств вроде "Шилок" и "Ос" быстро тают, а восполнять их попросту нечем, поскольку уже выскребли все возможные резервы по миру.
На этом фоне резко выросший процент успешности прилётов российских ударных дронов лишь подтверждает деградацию украинской ПВО. Россия ежемесячно наращивает производство дронов, постепенно увеличивает выпуск ракет, совершенствует их конструкцию. Дополнительно развивается технология планирующих бомб, и это отдельный вызов, к которому украинская система обороны пока так и не сумела приспособиться.

По итогу, можно констатировать, что процесс деградации украинской ПВО пошёл быстрее, чем ожидалось: я предполагал, что потребуется пять–семь месяцев, чтобы украинское ПВО начало замолкать под ударами российских ВКС, но эффективность упала уже сейчас. Система ещё работает, но уровень её реальной защиты падает буквально на глазах. Прошло всего несколько месяцев с момента наших летних обсуждений, в июне и июле, когда мы отмечали, что проблемы у Украины становятся очевидными и по комплексам, и по запасам ракет, особенно после войны Израиля и Ирана. И вот в сентябре мы уже видим последствия. Уничтожается железнодорожная инфраструктура. Наносится удар по ключевым газовым объектам, включая трубопроводные и газодобывающие мощности. Последние примеры в Полтавской и Харьковской областях показывают, что российские удары приходятся по крупнейшим газодобывающим площадкам Украины. Это уже системное давление, которое невозможно игнорировать.
История про тотальные блекауты в зимний отопительный период всё больше превращается для Украины в реальность. Но это лишь сопутствующий эффект, потому что ключевым остаётся разрушение военной логистики и производственной базы. Под ударами оказываются площадки по производству БПЛА, а попытки развернуть ракетные программы ликвидируются едва ли не в зародыше. Удары наносятся по аэродрому Староконстантинова, главной базы украинских -16 и даже бетонные укрытия уже не спасают от "Кинжалов". Это дорогое и штучное оружие, но оно применяется, и эффект его очевиден.
Украинская система ПВО объективно не справляется, и её разрушение будет только углубляться. Небо над Украиной становится решетом для военной, логистической и производственной инфраструктуры незалежной. И этот процесс неизбежно и очень скоро отразится на ситуации на фронте.
О том, как власти Украины стремятся пополнить редеющие ряды ВСУ - в статье Михаила Павлива В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
весь ПавливВКСУкраинаРоссияДональд ТрампСовбезВладимир ПутинГерманияДмитрий РогозинГенштабF-16ПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:26Реванш глубинных чехов. Возродится ли Австро-Венгерская империя?
17:23Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана"
17:20Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб
17:16Руководитель Николаевской области Ким считает, что украинцы сейчас "живут кайфуя"
17:10В Киеве ТЦКшники бусифицировали собаку
17:00Марочко рассказал о формировании буферной зоны рядом с Белгородской областью
16:55Очередной секс-скандал вокруг МИД разгорается на Украине
16:50Киев ищет виноватых: Украина в очередной раз сменила "объект ненависти", обвинив Израиль
16:40Владимир Скачко о том, что, почему и как произошло с Макроном и его седьмым премьером
16:39Глава USAID Саманта Пауэр раскрыла, как США финансировали Зеленского и создали на Украине сеть агентов
16:36Последствия атак ВСУ: в российских регионах есть раненные и погибшие
16:35Офицер ВСУ рассказал о расценках выкупа мобилизованных: видео
16:29Украинцы обманули с зарплатой. Колумбийские наемники просятся домой, где над ними смеются
16:16Военный эксперт Юрий Кнутов: ВС РФ вбили клин у Доброполья, чтобы охватить Славянск и Краматорск с юга
16:00Поворотное "Азовское сидение". Как запорожцы на сторону русского царя переходили
15:44России надо снять "белые перчатки". Эксперты с тревогой - о международной ситуации Украины
15:41ЕС готовится к военному столкновению с РФ, Белгород обстрелян из HIMARS. Главные новости
15:24Шарман-ширма псевдодемократии. Почему люди не влияют на политику Франции и всего Запада
15:14Запорожское направление: идет штурм юго-востока Охотничьего и изоляция Полтавского узла
15:07Кто переубедил Трампа в вопросе Украины и к чему движется режим Зеленского — Азаров
Лента новостейМолния