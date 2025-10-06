Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана" - 06.10.2025 Украина.ру
Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана"
Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана" - 06.10.2025 Украина.ру
Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана"
В Грузии 4 октября прошли муниципальные выборы, на которых правящая партия "Грузинская мечта" победила с значительным отрывом
По данным ЦИК Грузии, на выборах проголосовали 40,93% избирателей. Правящая "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. Мэрами городов Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти избраны кандидаты от правящей партии.Несмотря на то, что эти результаты отражают реальное настроение грузинских избирателей, оппозиционные партии в стране решили использовать день голосования для того, чтобы устроит антиправительственные митинги с попыткой свержения властей. Однако 4 октября вечером на улицы грузинской столицы вместо обещанных сотен тысяч людей вышли от 30 до 40 тысяч.Сторонники оппозиции собрались в символичном месте – на Площади свободы в центре Тбилиси, где осенью 2003 года началась "революция роз". К участникам обратился и сам бывший президент Саакашвили, призвав их выйти на митинг "покончить с русской властью". После выступления ряда оппозиционных деятелей организаторы решили повести толпу на штурм президентского дворца.Бойцы грузинского спецназа сначала использовали против митингующих слезоточивый газ, а затем окружили их и вытеснили на проспект Бараташвили, на котором оппозиционеры уже заранее расставили баррикады. Пока сотрудники спецназа разбирали баррикады, протестующие их забрасывали камнями.В результате столкновений пострадали 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ночь на 5 октября полиция задержала пять человек, подозреваемых в организации уличных протестов.Митинг, который оппозиционные силы организовали в Грузии в день муниципальных выборов, является повторением того сценария, который был задействован в 2024 году, после выборов в парламент страны 26 октября и выборов президента 14 декабря. В обоих случаях оппозиция пыталась оспорить результаты голосования на улице и в обоих случаях правоохранительным органам страны удавалось взять уличные протесты под контроль.И на этот раз действия грузинских правоохранителей стали предметом критики со стороны Евросоюза. По словам представителя Европейской комиссии Анитты Хиппер, Грузия своей политикой подрывает процесс вступления в ЕС."Вступление — это процесс, основанный на заслугах, и пока мы видим, что грузинские власти ставят под угрозу этот процесс", - сказала она на брифинге 6 октября.Происходящее в Тбилиси Хиппер назвала "демократическим откатом" и обвинила грузинские власти в трансляции "пророссийской пропаганды".С тех пор как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, отношения между грузинскими властями и европейской администрацией резко ухудшились. В ноябре 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Это вызвало волну протестов оппозиции, которую тут же поддержали европейские политики.Руководство Грузии со своей стороны неоднократно отмечало, что для охлаждения отношений между ними и их евроатлантическими партнерами есть и другие поводы. По словам Кобахидзе, отказ Грузии открыть "второй фронт" против России в 2022 году стал причиной многочисленных трудностей в стране.Последние уличные беспорядки Кобахидзе назвал пятой за последние четыре года провалившейся попыткой устроить в Грузии "Нацмайдан". По его словам, чтобы в Грузии наконец-то установилась полностью здоровая и стабильная демократическая политическая система, нужно в том числе нейтрализовать "иностранную агентуру".При финансовой поддержке Запада к муниципальным выборам 4 октября в ряде европейских государств, в том числе на Украине, готовились уличные боевики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политический обозреватель и эксперта Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."Грузинские власти в частности говорили о координации уличных протестантов с вооруженными группировками грузинских боевиков, действующих на Украине. Скорее всего они имели в виду запрещенный в России "Грузинский легион"*, хотя имя этой организации не озвучивалось напрямую", - сказал эксперт.С учетом опыта проведения протестных акций осенью и зимой 2024 года, когда радикальные оппозиционеры в течении нескольких недель пытались оспорить итоги парламентских выборов, массовые уличные беспорядки на фоне проведения муниципальных выборов были абсолютно ожидаемым событием, отметил Арешев."На этот раз экстремисты попытались устроить сюрприз властям и взять штурмом президентский дворец. Однако правоохранительные органы были к этому готовы. Мы видим, что ситуация в столице Грузии сейчас остается достаточно спокойной", - рассказал эксперт.В целом муниципальные выборы в Грузии прошли в регулярной обстановке, а их результаты отвечают реальным запросам избирателей в конкретных регионах страны, подчеркнул Ашерев. Относительно невысокую явку эксперт объясняет тем, что интерес граждан к муниципальным выборам традиционно ниже интереса к общереспубликанским."Здесь нужно обратить внимание и на то, что наиболее радикальная часть грузинской оппозиции, в первую очередь "Единое национальное движение", отказались от участия в этих выборах, объявив так называемый бойкот. На самом деле они чувствовали неизбежную неудачу в легальной процедуре", - отметил Арешев.Положение грузинских властей эксперт оценил как непростое, но при этом довольно стабильное. По его словам, европейские партнеры оказывают на них и пропагандистское, и информационное, и организационное, и санкционное давление."Но в целом "Грузинская мечта" проводит диверсифицированный внешнеполитический и экономический курс. Она сохраняет декларативно евроинтеграционный вектор, развивая контакты с другими центрами силы, прежде всего с ближайшими соседями Турцией и Азербайджаном, но также с Китаем, с ОАЭ, которые реализуют в Грузии достаточно интересные инвестиционные и девелоперские проекты", - рассказал он.Здесь не стоит ожидать сюрпризов - грузинские власти продолжат взвешенный внешнеполитический курс, обеспечивающий в должной мере стабильность внутриполитического положения в стране, подытожил Андрей Арешев.*Организация, признанная в России террористическойБольше о причинах действующей ситуации в Грузии в материале Татьяны Стоянович Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием
Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана"

17:23 06.10.2025
 
В Грузии 4 октября прошли муниципальные выборы, на которых правящая партия "Грузинская мечта" победила с значительным отрывом
По данным ЦИК Грузии, на выборах проголосовали 40,93% избирателей. Правящая "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. Мэрами городов Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти избраны кандидаты от правящей партии.
Несмотря на то, что эти результаты отражают реальное настроение грузинских избирателей, оппозиционные партии в стране решили использовать день голосования для того, чтобы устроит антиправительственные митинги с попыткой свержения властей. Однако 4 октября вечером на улицы грузинской столицы вместо обещанных сотен тысяч людей вышли от 30 до 40 тысяч.
Сторонники оппозиции собрались в символичном месте – на Площади свободы в центре Тбилиси, где осенью 2003 года началась "революция роз". К участникам обратился и сам бывший президент Саакашвили, призвав их выйти на митинг "покончить с русской властью". После выступления ряда оппозиционных деятелей организаторы решили повести толпу на штурм президентского дворца.
Бойцы грузинского спецназа сначала использовали против митингующих слезоточивый газ, а затем окружили их и вытеснили на проспект Бараташвили, на котором оппозиционеры уже заранее расставили баррикады. Пока сотрудники спецназа разбирали баррикады, протестующие их забрасывали камнями.
В результате столкновений пострадали 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ночь на 5 октября полиция задержала пять человек, подозреваемых в организации уличных протестов.
Митинг, который оппозиционные силы организовали в Грузии в день муниципальных выборов, является повторением того сценария, который был задействован в 2024 году, после выборов в парламент страны 26 октября и выборов президента 14 декабря. В обоих случаях оппозиция пыталась оспорить результаты голосования на улице и в обоих случаях правоохранительным органам страны удавалось взять уличные протесты под контроль.
И на этот раз действия грузинских правоохранителей стали предметом критики со стороны Евросоюза. По словам представителя Европейской комиссии Анитты Хиппер, Грузия своей политикой подрывает процесс вступления в ЕС.
"Вступление — это процесс, основанный на заслугах, и пока мы видим, что грузинские власти ставят под угрозу этот процесс", - сказала она на брифинге 6 октября.
Происходящее в Тбилиси Хиппер назвала "демократическим откатом" и обвинила грузинские власти в трансляции "пророссийской пропаганды".
С тех пор как в мае 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, отношения между грузинскими властями и европейской администрацией резко ухудшились. В ноябре 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Это вызвало волну протестов оппозиции, которую тут же поддержали европейские политики.
Руководство Грузии со своей стороны неоднократно отмечало, что для охлаждения отношений между ними и их евроатлантическими партнерами есть и другие поводы. По словам Кобахидзе, отказ Грузии открыть "второй фронт" против России в 2022 году стал причиной многочисленных трудностей в стране.
Последние уличные беспорядки Кобахидзе назвал пятой за последние четыре года провалившейся попыткой устроить в Грузии "Нацмайдан". По его словам, чтобы в Грузии наконец-то установилась полностью здоровая и стабильная демократическая политическая система, нужно в том числе нейтрализовать "иностранную агентуру".
При финансовой поддержке Запада к муниципальным выборам 4 октября в ряде европейских государств, в том числе на Украине, готовились уличные боевики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политический обозреватель и эксперта Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
"Грузинские власти в частности говорили о координации уличных протестантов с вооруженными группировками грузинских боевиков, действующих на Украине. Скорее всего они имели в виду запрещенный в России "Грузинский легион"*, хотя имя этой организации не озвучивалось напрямую", - сказал эксперт.
С учетом опыта проведения протестных акций осенью и зимой 2024 года, когда радикальные оппозиционеры в течении нескольких недель пытались оспорить итоги парламентских выборов, массовые уличные беспорядки на фоне проведения муниципальных выборов были абсолютно ожидаемым событием, отметил Арешев.
"На этот раз экстремисты попытались устроить сюрприз властям и взять штурмом президентский дворец. Однако правоохранительные органы были к этому готовы. Мы видим, что ситуация в столице Грузии сейчас остается достаточно спокойной", - рассказал эксперт.
В целом муниципальные выборы в Грузии прошли в регулярной обстановке, а их результаты отвечают реальным запросам избирателей в конкретных регионах страны, подчеркнул Ашерев. Относительно невысокую явку эксперт объясняет тем, что интерес граждан к муниципальным выборам традиционно ниже интереса к общереспубликанским.
"Здесь нужно обратить внимание и на то, что наиболее радикальная часть грузинской оппозиции, в первую очередь "Единое национальное движение", отказались от участия в этих выборах, объявив так называемый бойкот. На самом деле они чувствовали неизбежную неудачу в легальной процедуре", - отметил Арешев.
Положение грузинских властей эксперт оценил как непростое, но при этом довольно стабильное. По его словам, европейские партнеры оказывают на них и пропагандистское, и информационное, и организационное, и санкционное давление.
"Но в целом "Грузинская мечта" проводит диверсифицированный внешнеполитический и экономический курс. Она сохраняет декларативно евроинтеграционный вектор, развивая контакты с другими центрами силы, прежде всего с ближайшими соседями Турцией и Азербайджаном, но также с Китаем, с ОАЭ, которые реализуют в Грузии достаточно интересные инвестиционные и девелоперские проекты", - рассказал он.
Здесь не стоит ожидать сюрпризов - грузинские власти продолжат взвешенный внешнеполитический курс, обеспечивающий в должной мере стабильность внутриполитического положения в стране, подытожил Андрей Арешев.
*Организация, признанная в России террористической
Больше о причинах действующей ситуации в Грузии в материале Татьяны Стоянович Тбилиси против "глубинного государства". Европа угрожает Грузии украинским сценарием
