Проклятия Садовому, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 октября

Львовяне обвинили мэра города Андрея Садового в ударе по логистическому центру. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-10-05T13:25

Днём 5 октября министерство обороны РФ сообщило подробности об ударе по украинской инфраструктуре."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — указывалось в сообщении.Среди прочего под удар попали объекты во Львове. Местные власти сообщили о пожаре в технопарке Sparrow и расположенном бок о бок с ним индустриальном парке Formatsia Lviv.Примечательно, что около недели назад мэр Львова Андрей Садовый опубликовал видео из технопарка."Сегодня вы видите очень крутое производство. И в целом на этой территории будет 150 тыс. квадратных метров производственных площадей", — нахваливал Садовый производство.Уже тогда львовяне обратили внимание на то, что мэр города фактически дал наводку для ударов."Минобороны РФ благодарит мэра Львова за отлично проделанную работу и выписывает премию в 100 тыс. рублей", — гласил один из комментариев под видео с Садовым.Ещё одна львовянка написала, что местные власти "умирать будут, но будут пиариться"."Это для врага такая информация, чтобы сразу направили "Шахеды" (БПЛА "Герань" — Ред.) и дроны. Ещё напишите, на какой улице предприятие", — указывал автор другого комментария.По информации телеграм-канала "Милитарист", в поражённом технопарке Sparrow находились комплектующие для украинских БПЛА."Стало известно, что в индустриальном парке Sparrow во Львове хранилось много грузов, полученных из Польши, включая комплектующие для сборки БЛА и другой техники", — указывалось в публикации канала.Пожарные продолжают ликвидацию последствий вспыхнувшего в технопарках пожара.Обстрелы и налётыУтром 5 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, 11 БПЛА – над территорией Воронежской области, 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА – над территорией Брянской области, 1 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Мордовия", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 2 удара, на светлодарском, макеевском и донецком направлениях — по 1 атаке. Всего ВСУ выпустили 8 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 и ранении 2 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений, объект гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Каховка — 5; Райское — 3; Новая Каховка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великие Копани, Таврийск, Алёшки, Саги, Козачьи Лагеря и Корсунка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 5 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет. Белгород подвергся атакам 33 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены. В результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадали супруги. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, женщина отпущена на амбулаторное лечение. Повреждены 9 квартир в 4 МКД, частный дом, 2 коммерческих объекта и 11 автомобилей, 2 из которых уничтожены огнём", — писал Гладков.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёлам Весёлая Лопань, Головино, Зеленая Поляна, Лозовое, Николаевка, Пушкарное, Репное, Стрелецкое, Чайки, Шагаровка, хуторам Угрим и Церковный совершены атаки 76 беспилотников, 67 из которых сбиты и подавлены.В селе Стрелецкое повреждены 3 частных дома и автомобиль, в селе Пушкарное — частный дом, в селе Весёлая Лопань — административное здание предприятия и социальный объект, в селе Николаевка — помещение предприятия, в посёлке Дубовое — коммерческий объект, в посёлке Разумное — социальный объект и машина, в селе Лозовое — дом и гараж, в хуторе Церковный — грузовой автомобиль и 2 помещения сельхозпредприятия, в селе Чайки — частный дом и хозпостройка, в посёлке Комсомольский — забор дома, в посёлке Майский — автомобиль.В Борисовском районе село Зозули атаковано FPV-дроном — повреждена линия электропередачи.Над Валуйским муниципальным округом сбиты 3 беспилотника. Без последствий."В Волоконовском районе по посёлку Малиново и селу Борисовка совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты. В посёлке Малиново повреждены автомобиль, частный дом и 2 надворные постройки", - указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево подверглись 6 обстрелам с применением 18 боеприпасов и атакам 6 беспилотников, один из которых сбит."Вчера за медицинской помощью обратился 16-летний юноша, который пострадал после сбросов взрывных устройств с БПЛА по частному дому в селе Гора-Подол ночью 4 октября. Он продолжает лечение в больнице", — сообщил Гладков.В селе Козинка повреждён автомобиль, в селе Мокрая Орловка — социальный объект.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Колотиловка и Поповка выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 4 беспилотников, 2 из которых сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждён гараж.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Зиборовка и Муром нанесены удары 11 беспилотников, из которых 9 подавлены и сбиты. В городе Шебекино мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое. В селе Зиборовка повреждён автомобиль, в селе Муром огнём уничтожен частный дом", — писал Гладков.Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа. Без повреждений.Позднее губернатор в своём телеграм-канале привёл статистику сбитых над регионом беспилотников в минувшие сутки.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О приоритетах евробюрократов — в статье Ивана Лизана "У Европы по-прежнему два главных врага – климат и Россия".

