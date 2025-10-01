Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле
08:30 01.10.2025 (обновлено: 09:25 01.10.2025)
Возгорание возникло на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру
"Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано", - заверил Евраев.
Он подчеркнул, что атак БПЛА сегодня зафиксировано не было.
"Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением", - сообщил Евраев.
Ранее мы писали, что дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников.
По восемь дронов сбили над территорией Белгородской и Ростовской областей, три БПЛА - над Саратовской областью и один над Воронежской областью.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на