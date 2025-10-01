Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/vozgoranie-proizoshlo-na-territorii-neftepererabatyvayuschego-zavoda-v-yaroslavle-1069435989.html
Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле
Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле - 01.10.2025 Украина.ру
Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле
Возгорание возникло на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-01T08:30
2025-10-01T09:25
новости
ярославль
ростовская область
саратовская область
нпз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069438584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ba28a1c4e05e99993502bcd94edfa75.jpg
"Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано", - заверил Евраев.Он подчеркнул, что атак БПЛА сегодня зафиксировано не было.Ранее мы писали, что дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников.По восемь дронов сбили над территорией Белгородской и Ростовской областей, три БПЛА - над Саратовской областью и один над Воронежской областью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ярославль
ростовская область
саратовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069438584_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_53aaeb874ad24434560de36581b0b985.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ярославль, ростовская область, саратовская область, нпз
Новости, Ярославль, Ростовская область, Саратовская область, НПЗ

Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле

08:30 01.10.2025 (обновлено: 09:25 01.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр Чипурин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Возгорание возникло на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру
"Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано", - заверил Евраев.
Он подчеркнул, что атак БПЛА сегодня зафиксировано не было.
"Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением", - сообщил Евраев.
Ранее мы писали, что дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников.
По восемь дронов сбили над территорией Белгородской и Ростовской областей, три БПЛА - над Саратовской областью и один над Воронежской областью.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЯрославльРостовская областьСаратовская областьНПЗ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46"На фронте у ВСУ почти катастрофическая ситуация": эксперты прогнозируют скорое падение обороны Северска
10:36Россия и Белоруссия могут направить спецназ для диверсий против ключевой инфраструктуры Польши, а также усилить вторжения беспилотников, чтобы обвинить в этом Украину, — ISW
10:35Российских подростков обвинили в террористической деятельности - СК
10:32Помимо главы совета депутатов Новой Каховки Леонтьева, также ранены два мирных жителя при атаке ВСУ, сообщили в пресс-службе губернатора
10:15Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев тяжело ранен дроном ВСУ
10:05ВС РФ вплотную подошли к Северску
10:00Трамп нарушает обещание, Польша отказывается плясать под дудку Киева. Главное на утро 1 октября
09:58Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их верность присяге и долгу
09:26"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"
09:17Изменения линии фронта отражены на карте СВО
09:15В Харькове полыхает рынок "Барабашово"
09:07В Томской области задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам с Украины
08:50В Мюнхене слышны взрывы и стрельба
08:33Успеет ли Россия разобрать ВСУ на запчасти и что будет с Закарпатьем: Ищенко о большой войне Европы
08:30Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле
08:03Главное за ночь 1 октября
07:40ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией
07:17ВС РФ ударили по целям в Киеве и Харьковской области
07:05В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
07:00Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну
Лента новостейМолния