Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле

Возгорание возникло на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-01T08:30

"Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано", - заверил Евраев.Он подчеркнул, что атак БПЛА сегодня зафиксировано не было.Ранее мы писали, что дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников.По восемь дронов сбили над территорией Белгородской и Ростовской областей, три БПЛА - над Саратовской областью и один над Воронежской областью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

