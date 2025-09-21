Сергей Дейнека: Наш хлеб – традиция, которая перешла к нам от дедушек и родителей, и мы очень ей дорожим - 21.09.2025 Украина.ру
Сергей Дейнека: Наш хлеб – традиция, которая перешла к нам от дедушек и родителей, и мы очень ей дорожим
Сергей Дейнека: Наш хлеб – традиция, которая перешла к нам от дедушек и родителей, и мы очень ей дорожим
Сегодня Макеевка – это первый город трудовой доблести в ДНР, который недавно отметил своё 335-летие. К празднику в городе появилось брендовое печенье с изображением герба
Об этом и прочих особенностях регионального производства хлеба и сладостей изданию Украина.ру рассказал руководитель макеевской компании "Мир хлеба" Сергей Дейнека.– Сергей Анатольевич, расскажите нам про печенье, в чём особенность его производства, как оно выглядит? Всё хотим знать.– Наше печенье – это больше не печенье, а пряник. Мы специально, можно так сказать, ко дню города решили закупить специальное оборудование, которое будем множить и производить дальше следующую продукцию.Мы купили специальные 3D-принтеры, которые наносят печать непосредственно на наши печенюшки. То есть, на сегодняшний день мы на это печенье можем нанести любую фотографию, любой герб.Думаю, это станет хорошей традицией. На наших пряничках, печеньях будут появляться картинки – все гербы наших любимых городов, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. Я думаю, жители ДНР оценят вкус этого печенья и, соответственно, его внешний вид.– Как оно выглядит? Оно круглое или у него форма необычная?– Это круглый пряник, на которого наносится айсинг, а сверху на айсинг наносится пищевой краситель. Этот принтер позволяет нанести печать именно тонко, и мы можем нанести на этот пряничек любую печать.– А что касается состава, рецептуры, какие ингредиенты? Вы сказали "пряник". Например, есть "Тульский пряник", у них есть классический рецепт, и потом линейка ассортимента расширяется. Если говорить про ваш пряник, что входит в состав?– Наш пряник – это пряник гостированный, ГОСТ ещё идёт эсэсэсэровский. Это называется "Пряник имбирный".– Сколько стоит один пряничек? Это интересно.– Этот один пряничек стоит 50 рублей.– То есть, достаточно доступно.– Конечно! Если раньше этот вид продукта можно было отнести к какому-то "хендмейду", то на сегодняшний день мы взяли этот "хендмейд", размножили, масштабировали технологическим путём, и данный "хендмейд" уже стал доступен в массах и за доступные деньги.– Отлично! То есть, получается можно купить и в обычных магазинах? – Конечно же, его можно купить на всей территории нашей родной Донецкой Республики.– Сергей Анатольевич, известный факт: на юге России, включая Новороссию,обычно предпочитают пшеничный хлеб другим видам. Как вы думаете, откуда вообще берутся эти вкусовые предпочтения регионов? Как они различаются между собой? Почему в одном регионе любят так, а в другом иначе?– "Мир хлеба" выпускает порядка 150 наименований продукции. Их я бы поделил так: львиную долю, конечно, занимают хлеба под торговой маркой "Урожай". Это хлеба пшеничные, ржано-пшеничные и ржаные. Я бы их не делил, потому что они примерно в равных пропорциях – продаются и производятся одинаково.На сегодняшний день наша компания производит порядка 90 тонн хлеба. В изделиях это просто тысячи штук. Каждый день. Компания "Мир хлеба" под торговой маркой "Урожай" работает в режиме нон-стоп, то есть – 24 часа 7 дней в неделю. Я бы наш хлеб отнёс к категории ультрафреш, потому что очень-очень у нас маленькие сроки хранения – от 48 до 72 часов. И я думаю, наши потребители, наши жители особого предпочтения не отдают –они просто любят наш хлеб.– Тем более, если такой маленький срок хранения - он действительно очень короткий. Получается, какие-то ингредиенты супернатуральные.– Он у нас только из натуральных ингредиентов. У нас нет в хлебе никаких консервантов. Это наша гордость. Мы это храним. Это традиции, которые передавались от наших дедушек нашим родителям. Соответственно, от родителей они перешли к нам. Мы очень-очень этим дорожим. Мы не хотим выпускать по новым технологиям хлеб, который хранится 15 дней, месяц, три месяца. Это всё не хлеб. Это всё какой-то хлебоподобный продукт. Мы за натуральный хлеб.– Сергей Анатольевич, а как в целом выглядят новые тенденции в хлебобулочной продукции на заводах компании "Мир хлеба"? Какие главные принципы?– Приведу вам пример. Мы недавно запустили в линейку наш новый хлеб, он называется "Ремесленный". Там два вида: пшеничный и ржано-пшеничный. Он очень востребован.Он сделан по старинным технологиям. В нём добавлено пророщенное зерно. У него сложнейшая рецептура. Приготовление этого хлеба занимает примерно 15 часов до непосредственной выпечки. Нашим потребителям, нашим покупателям очень сильно он нравится.Думаю, компания "Урожай" продолжит эту традицию и будет радовать наших покупателей и жителей Донецкой Народной Республики какими-то новинками.– Сергей Анатольевич, не могу не спросить: чем натуральнее, мне кажется – тем дороже производство. И наоборот, чем дольше хлеб хранится, тем дешевле он в производстве. Правильно я думаю или нет?– Чем дольше хлеб хранится, тем дороже он в производстве, потому что на сегодняшний день все эти химические добавки, которые находятся в этом хлебе, у которого срок хранения там 15 дней, месяц – это всё синтетика, химические добавления, консерванты. Они не производятся и не выращиваются из натуральных продуктов. Они берутся из химии, синтетики. ГМО то же самое, что-то модернизируют они – либо зерно, либо сам продукт. Мука – это всё начинается с муки и пошло дальше.На сегодняшний день в нашей компании "Урожай" мы это не приветствуем. В нашей линейке есть порядка 150 видов продукции. У нас есть как премиальная продукция, так и социальная продукция.На сегодняшний день мы выпускаем социальные хлеба, которые с рентабельностью минус 45%. Это наша обязанность, наш долг перед жителями выпускать эту продукцию, потому что мы должны это делать. Мы самые крупные на сегодняшний день, и я считаю, это правильно.
Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Украина.ру, Интервью

Сергей Дейнека: Наш хлеб – традиция, которая перешла к нам от дедушек и родителей, и мы очень ей дорожим

22:56 21.09.2025
 
Сергей Дейнека. Фото: "Мир хлеба"
Сергей Зуев
Сегодня Макеевка – это первый город трудовой доблести в ДНР, который недавно отметил своё 335-летие. К празднику в городе появилось брендовое печенье с изображением герба
Об этом и прочих особенностях регионального производства хлеба и сладостей изданию Украина.ру рассказал руководитель макеевской компании "Мир хлеба" Сергей Дейнека.
– Сергей Анатольевич, расскажите нам про печенье, в чём особенность его производства, как оно выглядит? Всё хотим знать.
– Наше печенье – это больше не печенье, а пряник. Мы специально, можно так сказать, ко дню города решили закупить специальное оборудование, которое будем множить и производить дальше следующую продукцию.
Мы купили специальные 3D-принтеры, которые наносят печать непосредственно на наши печенюшки. То есть, на сегодняшний день мы на это печенье можем нанести любую фотографию, любой герб.
Думаю, это станет хорошей традицией. На наших пряничках, печеньях будут появляться картинки – все гербы наших любимых городов, которые находятся на территории Донецкой Народной Республики. Я думаю, жители ДНР оценят вкус этого печенья и, соответственно, его внешний вид.
– Как оно выглядит? Оно круглое или у него форма необычная?
– Это круглый пряник, на которого наносится айсинг, а сверху на айсинг наносится пищевой краситель. Этот принтер позволяет нанести печать именно тонко, и мы можем нанести на этот пряничек любую печать.
– А что касается состава, рецептуры, какие ингредиенты? Вы сказали "пряник". Например, есть "Тульский пряник", у них есть классический рецепт, и потом линейка ассортимента расширяется. Если говорить про ваш пряник, что входит в состав?
– Наш пряник – это пряник гостированный, ГОСТ ещё идёт эсэсэсэровский. Это называется "Пряник имбирный".
– Сколько стоит один пряничек? Это интересно.
– Этот один пряничек стоит 50 рублей.
– То есть, достаточно доступно.
– Конечно! Если раньше этот вид продукта можно было отнести к какому-то "хендмейду", то на сегодняшний день мы взяли этот "хендмейд", размножили, масштабировали технологическим путём, и данный "хендмейд" уже стал доступен в массах и за доступные деньги.
– Отлично! То есть, получается можно купить и в обычных магазинах?
– Конечно же, его можно купить на всей территории нашей родной Донецкой Республики.
– Сергей Анатольевич, известный факт: на юге России, включая Новороссию,обычно предпочитают пшеничный хлеб другим видам. Как вы думаете, откуда вообще берутся эти вкусовые предпочтения регионов? Как они различаются между собой? Почему в одном регионе любят так, а в другом иначе?
– "Мир хлеба" выпускает порядка 150 наименований продукции. Их я бы поделил так: львиную долю, конечно, занимают хлеба под торговой маркой "Урожай". Это хлеба пшеничные, ржано-пшеничные и ржаные. Я бы их не делил, потому что они примерно в равных пропорциях – продаются и производятся одинаково.
На сегодняшний день наша компания производит порядка 90 тонн хлеба. В изделиях это просто тысячи штук. Каждый день. Компания "Мир хлеба" под торговой маркой "Урожай" работает в режиме нон-стоп, то есть – 24 часа 7 дней в неделю. Я бы наш хлеб отнёс к категории ультрафреш, потому что очень-очень у нас маленькие сроки хранения – от 48 до 72 часов. И я думаю, наши потребители, наши жители особого предпочтения не отдают –они просто любят наш хлеб.
– Тем более, если такой маленький срок хранения - он действительно очень короткий. Получается, какие-то ингредиенты супернатуральные.
– Он у нас только из натуральных ингредиентов. У нас нет в хлебе никаких консервантов. Это наша гордость. Мы это храним. Это традиции, которые передавались от наших дедушек нашим родителям. Соответственно, от родителей они перешли к нам. Мы очень-очень этим дорожим. Мы не хотим выпускать по новым технологиям хлеб, который хранится 15 дней, месяц, три месяца. Это всё не хлеб. Это всё какой-то хлебоподобный продукт. Мы за натуральный хлеб.
– Сергей Анатольевич, а как в целом выглядят новые тенденции в хлебобулочной продукции на заводах компании "Мир хлеба"? Какие главные принципы?
– Приведу вам пример. Мы недавно запустили в линейку наш новый хлеб, он называется "Ремесленный". Там два вида: пшеничный и ржано-пшеничный. Он очень востребован.
Он сделан по старинным технологиям. В нём добавлено пророщенное зерно. У него сложнейшая рецептура. Приготовление этого хлеба занимает примерно 15 часов до непосредственной выпечки. Нашим потребителям, нашим покупателям очень сильно он нравится.
Думаю, компания "Урожай" продолжит эту традицию и будет радовать наших покупателей и жителей Донецкой Народной Республики какими-то новинками.
– Сергей Анатольевич, не могу не спросить: чем натуральнее, мне кажется – тем дороже производство. И наоборот, чем дольше хлеб хранится, тем дешевле он в производстве. Правильно я думаю или нет?
– Чем дольше хлеб хранится, тем дороже он в производстве, потому что на сегодняшний день все эти химические добавки, которые находятся в этом хлебе, у которого срок хранения там 15 дней, месяц – это всё синтетика, химические добавления, консерванты. Они не производятся и не выращиваются из натуральных продуктов. Они берутся из химии, синтетики. ГМО то же самое, что-то модернизируют они – либо зерно, либо сам продукт. Мука – это всё начинается с муки и пошло дальше.
На сегодняшний день в нашей компании "Урожай" мы это не приветствуем. В нашей линейке есть порядка 150 видов продукции. У нас есть как премиальная продукция, так и социальная продукция.
На сегодняшний день мы выпускаем социальные хлеба, которые с рентабельностью минус 45%. Это наша обязанность, наш долг перед жителями выпускать эту продукцию, потому что мы должны это делать. Мы самые крупные на сегодняшний день, и я считаю, это правильно.
