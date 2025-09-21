https://ukraina.ru/20250921/masshtabnaya-utechka-dannykh-granitsy-i-otkroyut-i-zakroyut-itogi-21-sentyabrya-1068978980.html

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил о масштабной утечке персональных данных украинцев."Ко вниманию граждан. В сети появился архив, где собраны данные граждан", — написал Федиенко в соцсетях.Он настоял на нескольких аспектах."Финансовый номер не должен быть публичным. Т.е. если вы знаете, что у вас один номер на всём, банковская карта, социальные сети, мессенджеры, лучше так не делать. Идеально, когда на каждое приложение, которое требует для подтверждения номер (куда придёт sms) иметь отдельные номера", — подчеркнул нардеп.Что касается электронных адресов, он призвал установить стойкий к подбору пароль, двухфакторную аутентификацию."Конечно, ваш почтовый адрес также никак не должен пересекаться с номером телефона", — указал Федиенко.Он не исключил попыток взлома при помощи слитой базы."Не исключено, что будет много фишинга, судя по примеру, он уже происходит. Позаботьтесь об этом, особенно те, кто пользуется телеграм. Не забывайте проверять в разделе "Устройства", не подключился ли к вам кто-то", — писал народный депутат.Федиенко рассказал, о том, сколько человек в базе и насколько данные там отвечают действительности."По факту база и так есть в публичном доступе разных реестров, но сейчас её собрали в один массив. Когда, кто и как это сделал, это уже конспирологическая история. В базе "приблизительно" 20 000 000 строк. Пока в блуждающем по Сети файле ограниченное количество граждан, полная база продаётся за деньги. Увидел многих знакомых политиков, есть, в частности и номер телефона правильный", — указал парламентарий.Также он дал ряд советов."Что стоит сделать оперативно: где у вас есть привязка к номеру телефона, электронного ящика, заменить пароль; везде установить двухфакторную идентификацию; при возможности, сменить финансовые номера", — отметил Федиенко.Также он указал на интересную особенность базы."Интересный факт, я нашёл там человека, у которого 100% нет "Дії" ("ДіЯ" — украинский аналог соцсетей — Ред.), но данные в этой базе есть", — заявил народный депутат.Он также назвал предположительное место происхождения данных."Лично я считаю, что это информация где-то из реестров, связанных с налоговой. Обратите внимание, я не говорю от утечке реестров налоговой. Судя по крайним записям, это информация до 31.12.2024 года", — отметил нардеп.Позднее информацию прокомментировал заместитель министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облачным сервисам Виталий Балашов."После информации о возможном "сливе" наша команда провела расследование и установила: распространенные файлы - фальсификация и не происходят из систем "Дії" и не являются результатом их излома или утечки. Конкретно — опубликованные файлы – это смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика чёрного рынка: старые истоки "освежили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение", — отметил Балашов.Он назвал произошедшее атакой на доверие к украинским государственным сервисам."Мы расцениваем распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на действие и подрыв доверия к государственным сервисам. В очередной раз подчеркиваем, "ДіЯ"не хранит персональные данные — система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале. В подтверждение этому – в марте 2024 года был обнародован код "Дії".Он находится в открытом доступе, и любой может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан", — заявил замминистра.Таким образом, по его словам, новых масштабных утечек персональных данных из украинских государственных сервисов не было.Одним разрешить, другим запретитьБывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал открыть украинские границы для мигрантов."Ничего хорошего в плане населения у нас не будет. У нас тенденция была негативная и до войны, никто уже не хочет рожать. Потому, возможно, нам придется открыть границу для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама. С удовольствием приедут", — заявил Кулеба.На его словам отреагировали в партии власти. Так, народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетьманцев выступил против этой идеи Кулебы."Люди с другой культурой, языком, религией и, давайте будем откровенны, далеко не всегда с желанием работать, никогда не решат демографические проблемы в Украине. Или решат их так, что не дай Бог, чтобы они решались", — заявил Гетьманцев.При этом спор протекает на фоне масштабных антимигрантских процессов в Европе. Против современной миграционной политики протестовали в Великобритании и Нидерландах.Тем временем коллега Гетьманцева из партии "Голос" — народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко призвал закрыть границы Украины не на въезд, а на выезд. Закрыть для молодёжи."Мы постоянно говорим, что у нас плохая подготовка [военных]. Мы должны обучать людей еще со школы, а тем более тех, кому 18-22. Это будущие сержанты, будущие офицеры, будущие инженеры, будущие экономисты. Это люди, которые могут работать на защиту нашего государства. И это не обязательно делать на поле боя", - сказал он.Чтобы это стало возможным, секретарь комитета Рады по обороне призвал закрыть границы и предотвратить выезд молодежи из страны.Тем временем молодёжь продолжает покидать территорию Украины, опасаясь, что в будущем правительство отменит своё решение об открытии границ для молодых людей возрастом от 18 до 22 лет включительно.О происходящих в мире процессах — в статье Самуэля Траппа "Новый мир строится из стали и бетона — и Вашингтону в нём нет места".

