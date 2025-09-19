https://ukraina.ru/20250919/glavnoe-za-noch-19-sentyabrya--1068877150.html
Главное за ночь 19 сентября
Главное за ночь 19 сентября - 19.09.2025 Украина.ру
Главное за ночь 19 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-09-19T08:15
2025-09-19T08:15
2025-09-19T08:18
новости
харьковская область
украина
купянск
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
роскомнадзор
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 Российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском Харьковской области — у Кучеровки и Петропавловки, информировали российские военные с мест.🟥 Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.🟥 Ударами в Харьковской области на Украине поражены склады, предприятие по сборке БПЛА, пункт временной дислокации военных ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.🟦 Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обвинили в организации террористического сообщества, указали правоохранители.🟦 Свыше 70 тысяч сим-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов. 🟦 Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря.🟦 Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн., сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
харьковская область
украина
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, украина, купянск, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, роскомнадзор, пентагон
Новости, Харьковская область, Украина, Купянск, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Роскомнадзор, Пентагон
Главное за ночь 19 сентября
08:15 19.09.2025 (обновлено: 08:18 19.09.2025)
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском Харьковской области — у Кучеровки и Петропавловки, информировали российские военные с мест.
🟥 Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🟥 Ударами в Харьковской области на Украине поражены склады, предприятие по сборке БПЛА, пункт временной дислокации военных ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
🟦 Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обвинили в организации террористического сообщества, указали правоохранители.
🟦 Свыше 70 тысяч сим-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.
🟦 Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря.
🟦 Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн., сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.