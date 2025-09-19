Главное за ночь 19 сентября - 19.09.2025 Украина.ру
Главное за ночь 19 сентября
Главное за ночь 19 сентября
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-09-19T08:15
2025-09-19T08:18
🟥 Российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском Харьковской области — у Кучеровки и Петропавловки, информировали российские военные с мест.🟥 Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.🟥 Ударами в Харьковской области на Украине поражены склады, предприятие по сборке БПЛА, пункт временной дислокации военных ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.🟦 Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обвинили в организации террористического сообщества, указали правоохранители.🟦 Свыше 70 тысяч сим-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов. 🟦 Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря.🟦 Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн., сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 19 сентября

08:15 19.09.2025 (обновлено: 08:18 19.09.2025)
 
Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском Харьковской области — у Кучеровки и Петропавловки, информировали российские военные с мест.
🟥 Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🟥 Ударами в Харьковской области на Украине поражены склады, предприятие по сборке БПЛА, пункт временной дислокации военных ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
🟦 Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обвинили в организации террористического сообщества, указали правоохранители.
🟦 Свыше 70 тысяч сим-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.
🟦 Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря.
🟦 Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн., сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния