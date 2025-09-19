https://ukraina.ru/20250919/glavnoe-za-noch-19-sentyabrya--1068877150.html

Главное за ночь 19 сентября

Главное за ночь 19 сентября - 19.09.2025 Украина.ру

Главное за ночь 19 сентября

Телеграм-канал Украина.ру рассказал о важных событиях минувшей ночи

2025-09-19T08:15

2025-09-19T08:15

2025-09-19T08:18

новости

харьковская область

украина

купянск

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

роскомнадзор

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg

🟥 Российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском Харьковской области — у Кучеровки и Петропавловки, информировали российские военные с мест.🟥 Мирная жительница и боец подразделения "Орлан" пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.🟥 Ударами в Харьковской области на Украине поражены склады, предприятие по сборке БПЛА, пункт временной дислокации военных ВСУ, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.🟦 Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обвинили в организации террористического сообщества, указали правоохранители.🟦 Свыше 70 тысяч сим-карт мошенников заблокировали с помощью встроенных систем и служб безопасности отечественного мессенджера Max, сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов. 🟦 Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" в рамках командно-штабных учений Тихоокеанского флота успешно выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской цели в акватории Охотского моря.🟦 Госдеп США одобрил возможную продажу Польше ракет Javelin на $780 млн., сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

харьковская область

украина

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, украина, купянск, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, роскомнадзор, пентагон