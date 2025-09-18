Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды - 18.09.2025 Украина.ру
Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды
Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды - 18.09.2025 Украина.ру
Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды
Боец ВС России из Днепропетровска с позывным "Корсар" объяснил корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему он поехал воевать за Донецк, а также... Украина.ру, 18.09.2025
2025-09-18T13:13
2025-09-18T13:13
видео
россия
днепропетровск
славянск
вооруженные силы украины
правый сектор
александр чаленко
вс рф
Боец ВС России из Днепропетровска с позывным "Корсар" объяснил корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему он поехал воевать за Донецк, а также рассказал о чудесах, случающихся на войне, и о "сказках" для ВСУ, которые ломают планы врага. 00:33 – О решении защищать Донбасс в 2014 году; 02:59 – Оборона Славянска и первый бой; 07:28 – Чудеса на войне; 09:03 – Уход из Славянска и ранение в битве под Шахтёрском; 15:36 – Награда за дерзкую вылазку; 17:56 – Дезинформация для ВСУ; *В материале упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанное террористической организацией и запрещённое в РФ
россия
днепропетровск
славянск
видео, россия, днепропетровск, славянск, вооруженные силы украины, правый сектор, александр чаленко, вс рф
Видео, Россия, Днепропетровск, Славянск, Вооруженные силы Украины, Правый сектор, Александр Чаленко, ВС РФ

Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды

13:13 18.09.2025
 
Боец ВС России из Днепропетровска с позывным "Корсар" объяснил корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему он поехал воевать за Донецк, а также рассказал о чудесах, случающихся на войне, и о "сказках" для ВСУ, которые ломают планы врага.
00:33 – О решении защищать Донбасс в 2014 году;
02:59 – Оборона Славянска и первый бой;
07:28 – Чудеса на войне;
09:03 – Уход из Славянска и ранение в битве под Шахтёрском;
15:36 – Награда за дерзкую вылазку;
17:56 – Дезинформация для ВСУ;
*В материале упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанное террористической организацией и запрещённое в РФ
09:25
Замаскированный агент, потери среду наемников и фронтовая сводка. Главное на утро 18 сентября Сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, планировавших совершить теракт против российского руководителя. Хакерская группа Nessus CGOB, получившая доступ к рабочей почте украинского офицера, обнародовала данные о потерях среди иностранных наемников ВСУ. Украинские подразделения пытаются организовать перегруппировку сил в Запорожской области
