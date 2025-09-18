https://ukraina.ru/20250918/kak-odna-ikona-spasla-20-chelovek-boets-vs-rossii-korsar-o-narkomanakh-v-vsu-i-obmane-vo-imya-pravdy--1068844792.html
Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды
Боец ВС России из Днепропетровска с позывным "Корсар" объяснил корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему он поехал воевать за Донецк, а также... Украина.ру, 18.09.2025
Боец ВС России из Днепропетровска с позывным "Корсар" объяснил корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему он поехал воевать за Донецк, а также рассказал о чудесах, случающихся на войне, и о "сказках" для ВСУ, которые ломают планы врага. 00:33 – О решении защищать Донбасс в 2014 году; 02:59 – Оборона Славянска и первый бой; 07:28 – Чудеса на войне; 09:03 – Уход из Славянска и ранение в битве под Шахтёрском; 15:36 – Награда за дерзкую вылазку; 17:56 – Дезинформация для ВСУ; *В материале упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанное террористической организацией и запрещённое в РФ
