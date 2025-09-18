https://ukraina.ru/20250918/kak-odna-ikona-spasla-20-chelovek-boets-vs-rossii-korsar-o-narkomanakh-v-vsu-i-obmane-vo-imya-pravdy--1068844792.html

Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды

Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды - 18.09.2025 Украина.ру

Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды

Боец ВС России из Днепропетровска с позывным "Корсар" объяснил корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему он поехал воевать за Донецк, а также... Украина.ру, 18.09.2025

2025-09-18T13:13

2025-09-18T13:13

2025-09-18T13:13

видео

россия

днепропетровск

славянск

вооруженные силы украины

правый сектор

александр чаленко

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068844672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_126d03d90a528edd146e29c0e5dce6ae.jpg

Боец ВС России из Днепропетровска с позывным "Корсар" объяснил корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко о том, почему он поехал воевать за Донецк, а также рассказал о чудесах, случающихся на войне, и о "сказках" для ВСУ, которые ломают планы врага. 00:33 – О решении защищать Донбасс в 2014 году; 02:59 – Оборона Славянска и первый бой; 07:28 – Чудеса на войне; 09:03 – Уход из Славянска и ранение в битве под Шахтёрском; 15:36 – Награда за дерзкую вылазку; 17:56 – Дезинформация для ВСУ; *В материале упоминается украинское военизированное объединение "Правый сектор", признанное террористической организацией и запрещённое в РФ

https://ukraina.ru/20250918/zamaskirovannyy-agent-poteri-sredu-naemnikov-i-frontovaya-svodka-glavnoe-na-utro-18-sentyabrya--1068827918.html

россия

днепропетровск

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, днепропетровск, славянск, вооруженные силы украины, правый сектор, александр чаленко, вс рф