До мышей опускаются, но деньги любят. Как на Украине и в США трепетно коррупцию лелеют

Вот что общего между Burisma Holdings и фондом Уэзермана (R.T. Weatherman Foundation)? Правильно, то, что они работают на Украине, но крышу ищут в США, коррумпируя высоких чиновников в этой стране и обменивая их лояльность на звонкую монету. Точнее – на шуршащие банкноты зеленого цвета.

Люди на Украине и в США ищут пути и инструменты, способы и механизма, как и что можно на Украине конвертировать в деньги. Себе на карман. Тем более что деньги на украинской проблематике крутятся "агромадные". И практически бесконтрольные перед коррупцией и прочими видами мздоимства."Бурисма" – частная независимая газодобывающая группа компаний, единственный на Украине вертикально-интегрированный холдинг (то есть ему никто из деловых партнеров не нужен), осуществляющий разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов на Украине и входящий в тройку крупнейших независимых газодобытчиков Украины с штаб-квартирой на Кипре.Фонд Уэзермана – это благотворительный фонд, который помогает Украине в чисто гуманитарных вопросах. Работает на Украине с марта 2022 года, то есть практически сразу после начала СВО. В 2023 году фонд оплатил поездку Кита Келлога (тогда еще просто эксперта телеканала Fox News) на Украину. А потом на границе с Румынией создал логистический узел для доставки медицинских и гуманитарных грузов на Украину. И занялся вывозом раненых и ликвидированных американских наемников с территории Украины через европейские страны. То есть фактичесик занимается репатриацией останков убитых на Украине американских солдат удачи, а на Украину подкидывает всякую всячину и ништячки.А роднит их то, что в совет директоров "Буризмы" входил Хантер Байден – сын Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США. А Фонд Уэзермана возглавляет Меган Моббс – дочь Кита Келлога, спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине. То есть на переговорах о мире на Украине, что, по его словам, как бы является голубой мечтой Трампа, а на самом деле война на Украине просто не должна мешать ему получить Нобелевскую премию мира.Сын Хантер – это, как оказалось, 55-летний бездельник и лоботряс, алкоголик и наркоман, гуляка и бабник с педофилическим наклонностями, кутила и мот, как сказали бы в Россиейской империи. И своим загулами и косяками он подвел отца под такой монастырь, что тому пришлось даже использовать всю свою президентскую власть, чтобы отвести от сына посадку в тюрягу на долгие годы.А вот 38-летняя дочь Меган – барышня вполне серьезная. После окончания школы девушка поступила в Военную академию США в Вест-Пойнте, одну из самых престижных академий в мире, и закончила ее с отличием. Пошла служить в 82-ю воздушно-десантную дивизию, одну из самых мобильных и стратегически важных в армии США, которая специализируется на операциях в кризисных зонах по всему миру. Была назначена командиром крупнейшего взвода в армии США, который состоял из более чем 130 десантников и отвечал за парашюты и обеспечение точной и безопасной доставки грузов в зону боевых действий.Во время американского вторжения в Афганистан Меган командовала отрядом воздушной доставки и координировала переброску приблизительно 454 тонн грузов на передовые операционные базы по всей стране.После армии получила степень магистра в области судебной психологии в Университете Джорджа Вашингтона, а затем докторскую степень по клинической психологии в Колумбийском университете — одном из ведущих университетов США. Под нее и создали Фонд Уэзермана, а в 2024 году – Центр американской безопасности и обороны при Независимом женском форуме, консервативной организации женщин (Independent Women's Forum – IWF). В качестве эдакого волонтера неоднократно выступала перед Конгрессом США, критикуя внешнюю политику администрации Джо Байдена, которая, по ее мнению, сделала недостаточно для помощи Украине.Сейчас интерес к Меган Моббс возник после более чем странного поведения ее папаши, который фактически был отстранен от курирования мирных переговоров в Киеве, но тем не менее ошивался в столице Украины и оглашал ее окрестности удивительными речами, шедшими вразрез с тем, что говорит Трамп.Если Дональд Фредович выступает за скорейшее окончание украинско-российского конфликта и заставляет просроченного недопрезидента неонацистов Владимира Зеленского пойти на перемирие, обменяв мир на захваченные российскими войсками украинские территории, то его спецпосланник Келлог фактически попер буром против этих тезисов. В Киеве он недавно начал рассказывать, что шесть недель назад убеждал Трампа в обратном – в том, что нужно воевать дальше, вооружая Украину, потому как Россия не победила и не победит Украину. "Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе, и сменил бы правительство. Россия фактически проигрывает эту войну", – заявил Келлог.Другими словами, на этом основании Келлог советовал Трампу не давить на Киев в вопросе замирения с Россией и на встрече с российским презедентом Владимиром Путиным, что требует Трамп. По крайней мере, на словах. При этом Келлог приплел к своей аргументации даже председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна. И они вместе впаривали Трампу тезис о непобедимости Украины: мол, о победе России речи не идет. "Дэн сказал то же самое. Русские побеждают? Нет. Они не побеждают", — рассказал Келлог.Радость киевских неонацистских власть предержащих от такого выступления американского куратора не знала границ. И счастья было, что называется, полные штаны. Зеленский лично предложил Келлогу украинское гражданство и посулил подарить квартиру в Киеве. Как особо ценному и страшно патриотичному и проукраинскому фрукту.Ну а перед Фондом Уэзермана открылись такие блестящие денежные перспективы, что впору стало, как они говорят "мешки для бабосов" необъятного размера мастырить. Фонд теперь сможет безбоязненно и активно вывозить из Украины и живых и мертвых, а ввозить в нее все, что ему заблагорассудится.И опять сработала украино-американская или, если хотите, американо-украинская связка "ты – мне, я – тебе". Политическая коррупция в чистом виде под видом дешевого лоббизма. Навязывание американскому руководству выгодных киевским неонацистам украинских нарративов в обмен на деньги.И очень похоже на то, что уже было в недавней украинской истории с вице-президентом Байденом и его сыном Хантером. Тогда еще не сонный Джо оказывал всякие услуги тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко*, продвигал его интересы в вашингтонских кругах и в окружении президента Барка Обамы, а на Украине сынка Хантера пристроили в совет директоров "Бурисмы" и выплачивали ему сумасшедшую зарплату (называли цифру в 50 тыс долл) в месяц. Ну, чтобы отпрыску было чем в Штатах приятно ободолбаться и щедро вызвать каких угодно проституток, невзирая на их возраст.И так при Порошенко/Байдене продолжалось несколько лет, так что коррупционная сумма набежала солидная. Жаль, что в США трамписты ни во время первого президентства Трампа, ни сейчас так и не довели расследование до конца и не озвучили суммы.И точно такая же картина наблюдается сейчас. Только фигуры стали помельче. Тогда был вице-президент и сын, а сейчас – спецпосланник и дочь. Как говорят в анекдоте, если так пойдет и дальше, до то мышей дотрах.., пардон, измельчаем и опустимся, но схема-то прежняя: предлагаем политическую лояльность и лоббизм, а взамен качаем газодоллары и деньги на сомнительную благотворительность, которая выступает вполне приличным и даже в чем-то благородным прикрытием. То есть выгодно меняем политику на кэш.А почему дети в ход идут? Да потому, что самим высоким чиновникам пачкаться во взяточничестве как бы не по чину и не с руки, а детки все принесут в семью. И пристойно как бы, и прибыльно.Вот и спорь теперь с теми, кто утверждает, что коррупцию на Украину завезли американские кураторы и специально подсадили на нее украинских визави, чтобы потом ими же и управлять, обвиняя в финансовой нечистоплотности. И жили они долгое время душа в душу, дерибаня и оприходуя любые суммы под взаимные откаты. И любовь к деньгам не имела ни границ, ни пределов, сияя путеводной звездой над многими сделками и делами.Но на Украине эта язва разрослась до таких пределов, что американцам пришлось создавать целую антикоррупционную вертикаль, независимую от украинских властей (все эта НАБУ, САП, НАПК, ВАКС – бюро, прокуратуру, агентства и суды), чтобы иметь возможность контролировать всю вертикаль украинской власти, от дворника в президентском дворце до самого президентаЧто нужно Зеленскому от Келлога? Очень просто: продолжение войны любой ценой. Вот Зеленский видит в Келлоге те силы на Западе и конкретно в США, которые до конца будут отстаивать агрессивную политику киевского режима, видят в войне единственное средство не только удержать власть на Украине, но и, собственно говоря, сохранить гегемонию США.Зеленский банально надеется, что он может сыграть на Келлоге и разжечь войну в полную силу. Вот потому он и элементарно коррумпирует Келлога. Это и называется украинизация мировой политики: использование коррупционных схем уже не в приличных лоббистских каких-то рамках, а в виде оголтелой и абсолютно неприкрытой коррупции. И обогащения за счет страны-Украины, которую не жалко бросить в коррупционные жернова.С другой стороны, Келлог в Киеве выгоден и Трампу, потому что такой спецпосланник будет по мере сил и возможностей поддерживать милитаристский костерок на Украине, чтобы потом, когда во время возможного перемирия Украину будут накачивать и накачают-таки оружием для новой эскалации, раскочегарить его до новой полноценной войны.Таково оно, похоже, американское миротворчество от Трампа: языком говорить о мире, а руками поддерживать пламя войны и бросать в пламя коррупционные ветки и поленья. Но что поделаешь, когда в политику вмешивается любовь – к деньгам…* внесен в список террористовО ситуации в Европе читайте в статье Владимира Скачко Против круговой обороны глобалистов. Как освободить Европу от внутренней оккупации и войны

