https://ukraina.ru/20250917/stanet-li-serbiya-ukrainoy-ili-zachem-zapadu-vtoroy-vuchich-o-tom-chto--proiskhodit-v-belgrade-1068760107.html

Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде

Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде - 17.09.2025 Украина.ру

Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде

В Сербии продолжаются волнения. По сути они идут уже почти год. 1 ноября страна отметит грустную годовщину – ровно столько времени пройдет от трагических событий в Нови-Саде, когда под бетонным навесом железнодорожной станции жизни потеряли 16 человек

2025-09-17T06:10

2025-09-17T06:10

2025-09-17T06:10

эксклюзив

сербия

александр вучич

эмир кустурица

ес

запад

акции протеста

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068316153_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e34b22430b50ea81833eee8d39230d98.jpg

Примерно столько же времени продолжаются и уличные демонстрации. После трагедии 1 ноября 2024 года граждане вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против коррупции и стране. К ним присоединились студенты университетов, объявив забастовку.В июне 2025 года протестующие потребовали проведение внеочередных парламентских выборов, а в августе, в разгаре отпускного сезона, когда на улицах собирались не самые массовые демонстрации, начались стычки протестующих с полицией. Теперь в Белграде уличные беспорядки становятся уже обыденным делом.Протестные акции, которые начались как спонтанная реакция на гибель сограждан в результате, скорее всего, халатности уполномоченных осуществлять контроль за качеством строительства государственных органов, дважды превращались в самые массовые общественные собрания в современной истории страны. На митинге 15 марта в Белграде собралось около 350 тыс. человек, на митинге 28 июня – около 150 тыс.В ответ на антиправительственные выступления правящая Сербская прогрессивная партия стала организовывать ряд антимитингов по всей стране, но они не были такими же массовыми. В самом центре города, напротив национального парламента, сторонники власти даже развернули палаточный городок на подобие "майдана". Их задача была показать широким массам, что, кроме студентов, устроивших блокаду работы университета, есть и те, кто хочет учиться, т.е. те, кто полностью доволен работой госучреждений.Все эти действия только углубили пропасть между сторонниками и противниками действующей власти. Сербское общество оказалось в глубоком кризисе, из которого, по мнению местных экспертов, самым логичным выходом стало бы проведение внеочередных парламентских выборов. Против них активно выступает президент страны Александр Вучич. Не исключено, что на проведение выборов он не решается в том числе из-за невыгодных для правящей Сербской прогрессивной партии опросов общественного мнения.Так в соответствии с результатами опроса, проведенного изданием "Новая сербская политическая мысль" и опубликованными в конце августа 2025 года, аж 48,8% респондентов считают выборы выходом из действующего политического кризиса. При этом 19,5% затруднилось ответить на данный вопрос, а 31,7% опрошенных не считает проведение внеочередных выборов выходом из кризиса.Главным виновником кризиса 43,1% опрошенных считает действующую власть, 26,3% винит оппозицию, а всего 6% винит студентов, которые являются главными носителями протестного движения в стране. 24,6% респондентов не имеет определенного мнения по этому вопросу.Если бы в ближайшее время прошли новые выборы, 30% опрошенных проголосовало бы за правящую Сербскую прогрессивную партию и ее коалиционных партнеров. За список, который выдвинули бы студенты, проголосовало бы 17,3% опрошенных, в то время как 11,4% голосовали бы против власти, но пока не определились, за кого точно. Разные оппозиционные партии и коалиции, участвующие на предыдущих выборах, в том числе и ветераны прозападного курса, такие как Партия свободы и справедливости Драгана Джиласа, могли бы рассчитывать всего лишь на 1-3% поддержки. Большинство из них не смогли бы самостоятельно обеспечить себе места в парламенте.При этом важно уточнить, что 25% опрошенных все еще не определилось со своими политическими предпочтениями или не намерено участвовать в голосовании. За эти голоса и будут сражаться власть и оппозиция накануне будущих выборов, когда они в итоге будут объявлены.Издание "Новая сербская политическая мысль" регулярно проводит социологические опросы и имеет при этом репутацию довольно объективного источника, на который можно полагаться. При этом издание нельзя подозревать в том, что оно искусственно занижает результаты в ущерб властям или завышает в пользу оппозиции.В этом контексте примечателен последний результат о поддержке евроинтеграции Сербии со стороны ее граждан. По данным издания, за евроинтеграцию в настоящее время выступает около 40% населения страны, в то время как Евробарометр уровень сторонников евроинтеграции оценивает в 33%. Напомним, что евроинтеграция является главным внешнеполитическим приоритетом действующих властей во главе с президентом Александром Вучичем, о чем многократно заявлялось на самом высоком уровне, в том числе и в ходе двухсторонних встреч российского и сербского руководства.Теперь попробуем вписать результаты опроса в формулу, которая поможет нам найти ответ на другой вопрос, волнующий в данный момент больше российскую, чем сербскую общественность. Перерастут ли уличные волнения в Сербии в "цветную революцию" и кого бы Запад мог привести к власти вместо Вучича в результате этого переворота?Ответ на второй вопрос лежит на поверхности – это мог бы быть многолетний лидер прозападной оппозиции, бывший мэр Белграда и лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилась. Но это одновременно и самая неподходящая фигура. Дело в том, что Джилась за долгие годы оппозиционной деятельности до такой степени скомпрометировал себя в глазах избирателей, что противники Вучича скорее проголосовали бы за самого Вучича, чем за Джиласа.Особенно сильное разочарование в его лидерских качествах наступило среди сторонников оппозиции после длительных протестных шествий "Один из пяти миллионов", которые проводились с ноября 2018 по март 2022 года. После провала этого движения, в котором Джилас выступал в качестве одного из лидеров, в общественном пространстве оппозиционного политика стали называть "самым надежным партнером Вучича", который любое протестное настроение разбавит и сведет на нет.Примерно такая же репутация у его ближайшей соратницы Мариники Тепич и кандидата в президенты на прошлых выборах Здравко Поноша. В соответствии с результатами упомянутого опроса, их коалиция набрала бы 2,6% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее время.Лидеры партий, сформировавшихся на фоне экологических протестов против инвестиций компании Rio Tinto в Сербию в 2021-2022 году, такие как Саво Манойлович ("Начни перемены") или Милош Йованович Чута ("Экологическое восстание"), также могут рассчитывать на несколько процентов поддержки.Среди активных политиков так называемой прозападной оппозиции в Сербии попросту нет той личности, которая смогла бы вокруг себя консолидировать общество. Поэтому многие эксперты не исключают, что в случае смены действующего режима Запад поступит также, как в Черногории – выберет совсем неопытного и лояльного ему политика на подобие президента Якова Милатовича, который будет следовать по курсу давно заданному Мило Джукановичем.При этом забывается, что Яков Милатович появился в политике уже после смены Джукановича. Сам процесс трансфера власти вынесла на своих плечах широкая коалиция, в составе которой в том числе находились достаточно сильные оппозиционные партии патриотического толка.Сами граждане Сербии, которые проголосовали бы за список, предложенный студентами или за какого-то другого кандидата, только не за Вучича, на месте нового лидера хотели бы видеть любого, только не блеклого и лояльного Западу политика.Дело в том, что политически осознанных сторонников или противников Вучича в сербском обществе приблизительно равное количество. Однако последние протесты получили такую массовость именно потому, что к ним подключилась та часть населения, которая обычно не участвует в политической жизни, но в данном случае чувствует усталость от бесконечного попустительства действующих властей и последовательно сдачи национальных интересов.Поэтому руководство страны в данный момент не опасается конкуренции проверенных прозападных политиков, таких как Джилас, но опасается общественных деятелей, которые пользуются авторитетом, хотя политиками и не являются.В последнее время в лояльных режиму СМИ ведется настоящая кампания против звезды мирового тенниса Новака Джоковича, прославленного режиссера Эмира Кустурицы и выдающегося представителя сербской интеллигенции Мило Ломпара. Последний занимается изучением истории сербской литературы и культуры и придерживается в том числе мнения, что сохранение сербской национальной идентичности и государственности невозможно без опоры на Россию.Тем временем в западных СМИ, вещающих про события в Сербии, эти деятели тоже подвергаются критике за их якобы ретроградные взгляды и сербский национализм. При наличии соответствующей медийной поддержки они, может быть, могли бы собрать определенное количество голосов на выборах, но их кандидатуру вряд ли одобрят Евросоюз или США.В итоге получается, что для того, чтобы сменить Вучича Западу нужен второй Вучич. Человек, которого в собственной стране будут воспринимать как патриота, но который при этом будет проводить линию на евро- и евроатлантическую интеграцию. Но такого пока нет.Но, с другой стороны, зачем искать ему замену? Ведь Вучич столько сделал для того, чтобы приблизить Сербию к интеграции в Евросоюз, в первую очередь реализовал Брюссельское, Вашингтонское и Брюссельско-Охридское соглашения по Косово и Метохии и фактически упразднил присутствие органов управления Сербии в южном крае. Также он обязался реализовать ряд контрактов западных корпораций, углубил военно-техническое сотрудничество.Есть только одна причина, из-за которой западные партнеры могли бы в данный момент отвернуться от Вучича. Например, если бы они почувствовали, что действующий президент Сербии уже не обладает достаточным авторитетом, чтобы гарантировать им проведение в Сербии той политики, которая им нужна.В этой связи в Сербии возникает странная ситуация - волнения, протесты против власти спонтанно идут уже скоро год, а их конечная цель пока никак не просматривается. Аналогичные события на Евромайдане на Украине, которые тоже начались не в ноябре-декабре 2013 года, а были подготовлены майданами меньшего размера несколькими годами ранее, так же были не против власти, а сначала за смену курса на интеграцию в ЕС. А закончились госпереворотом, гражданской войной и спецоперацией РФ. Но Вучич - не Янукович. Он умело лавирует между интересами в его стране Запада и пророссийски настроенным электоратом. Так может быть, не Запад хочет сменить Вучича, а кто-то другой из политических игроков - США, Россия, какая-то другая сила, заинтересованная в дестабилизации политической ситуации в этом регионе Европы?Четкого ответа на этот вопрос полка нет. Очевидно одно, столь долгие протесты не бывают спонтанны. Как показала украинская практика, они обязательно кем-то и чем-то подогреваются, и зачастую бенефициары таких протестов становятся известны по достижению определенных (не всегда выгодных им) результатов. Вполне возможно, что сербский сценарий будет отличаться от украинского принципиально и, в конечном счете, все уйдет "в свисток". Но невозможно отрицать, что, если протесты идут столь длительное время (почти год), это кому-то надо. Ответ на вопрос кому, мы возможно узнаем в скором времени.На Западе внимательно следят за процессами в сербском обществе и вряд ли смирятся с тем, чтобы страна-кандидат на вступление в ЕС просто так ушла из-под его контроля. С другой стороны, сербский народ уже имеет за плечами одну цветную революцию (октябрь 2000 года), имеет перед глазами свежий пример смены власти в Черногории и достаточно хорошо знает, чего не хочет. Остается надеется, что события не пойдут по тому сценарию, когда их уже нельзя будет вернуть в демократические рамки.Больше о событиях в Сербии в материале Татьяны Стоянович Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазу

сербия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, александр вучич, эмир кустурица, ес, запад, акции протеста