Протесты и аресты на фоне экономического кризиса. Внутриполитическая борьба в Турции набирает обороты

Массовые митинги начались в Стамбуле после решения турецкого суда отстранить от должности одного из руководителей Республиканской народной партии (РНП) Озгюра Челика и назначить вместо него временный управляющий совет

Акции протеста начались 7 сентября вечером возле штаб-квартиры РНП. Перед зданием, в котором находится офис партии, местная полиция установила барьеры. Однако участникам удалось прорвать кордоны, после чего между полицейскими и демонстрантами начались столкновения.Республиканская народная партия является старейшей политической партией Турции. Это одновременно крупнейшая оппозиционная сила, которая на данный момент имеет 137 мандатов в 600-местном парламенте страны. Партия занимает левоцентристские и кемалистские позиции.Бывший лидер партии Кемаль Кылычдароглу участвовал в выборах президента Турции в 2023 году в качестве кандидата от объединенной оппозиции. Во втором туре он проиграл действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, набрав на 5% меньше голосов, чем его соперник.В начале сентября стамбульский гражданский суд постановил отстранить от должности руководителя городского отделения Республиканской народной партии Озгюра Челика и назначить на его место временную администрацию во главе с другим членом РНП Гюрселем Текином. Такое решение суд обосновал нарушениями, которые были допущены в октябре 2023 года в ходе избрания Челика на должность председателя. Суд установил, что политик тогда подкупил делегатов, чтобы они проголосовали за его кандидатуру.Через несколько дней Текин опубликовал видеообращение, в котором он обещал, что разрешит кризис вокруг Республиканской народной партии в рамках демократических процедур. На видео он выступал в окружении четырех других членов управляющего совета стамбульского отделения партии. Двое из них позже объявили о своей отставке.Тем временем лидер РНП Озгюр Озель объявил, что партия рассмотрит вопрос об исключении Текина из своих рядов на основании решения высшего дисциплинарного совета. Руководство партии 6 сентября также сообщило о проведении чрезвычайного съезда 21 сентября, в ходе которого будут рассмотрены будущие действия на случай, если суд в Анкаре 15 сентября отстранит от должности самого Озеля.Предполагается, что для отстранения Озеля с должности руководителя партии суд может повторить ту же процедуру, которая была использована для отстранения Озгюра Челика – обвинить его в подкупе депутатов во время выборов лидера РНП на партийном съезде в 2023 году. Поэтому не исключено, что 21 сентября делегаты повторят процедуру голосования, чтобы подтвердить легитимность избрания Озгюра Озеля главой партии.Преследования в отношении турецкой оппозиции начались в марте этого года, когда по обвинению в коррупции был арестован главный оппонент Эрдогана, мэр Стамбула Экрем Имамоглу. На эту должность он баллотировался от "Альянса Наций" - союза Хорошей партии и Республиканской народной партии.Кроме взяточничества, Имамоглу вменяют еще и связи с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Обвинения в коррупции были предъявлены и более чем ста чиновникам стамбульской мэрии, а в материалах расследования Имамоглу фигурирует как "глава организованной преступной группировки".В начале июля в рамках этого же дела турецкие силовики задержали глав Антальи, Аданы и Адыямана, Манавгата и руководителя провинции Измир, которые также являются членами РНП. Еще один чиновник из рядов этой партии, глава Управления безопасности Антальи, арестован 7 сентября.По словам турецкого политолога, директора Международного института развития научного сотрудничества Арифа Асалыоглу, Республиканская народная партия в настоящее время является той политической силой, которая может составить серьезную конкуренцию правящей Партии справедливости и развития президента Эрдогана. Поэтому за последние полгода турецкие власти последовательно усиливают давление как на политиков из рядов партии, так и на ее структуру, отметил эксперт.По данным Асалыоглу, Республиканская народная партия на выборах в Турции всегда набирала от 25% до 30% голосов. В последнее несколько лет она набирает уже более 30%, при этом свежие опросы общественного мнения уже свидетельствуют о том, что партия может рассчитывать на 35-процентную поддержку, рассказал политолог.Асалыоглу связывает эти цифры с тем, что в турецком обществе существует определенная усталость от правления Эрдогана и его команды."Президент Эрдоган действительно сделал для Турции много хорошего. Однако в последние десять лет его команда уже не справляется с задачами – уровень жизни падает, экономическая ситуация ухудшается, системы образования и здравоохранения дают сбой", - рассказал эксперт в интервью Украина.ру.Республиканская народная партия в данный момент является самой сильной оппозиционной силой в стране, но правящая Партия справедливости и развития не намерена делиться с ней властью, поэтому давление на РНП продолжится, добавил Асалыоглу."Республиканская народная партия видит, что у нее остался только один путь – призвать сторонников выйти на улицу. Поэтому уличные акции продолжатся, а вместе с ними усилится давление со стороны власти. Можно ожидать новые аресты оппозиционеров и другие формы давления. Какое-то время обстановка в Турции может стать хаотичной, но в итоге власти одержат победу, так как за ними стоят армия и полиция", - рассказал политолог.По его словам, Турция сегодня сталкивается с проблемами в сфере соблюдения прав человека, с проблемами в экономике, с высокой инфляцией, которая по официальным данным в августе составила 33%, но по данным некоторых независимых институтов она гораздо выше. Также большой проблемой для действующих властей является безработица, которая составляет 13%, а в Турции это около 25 млн человек, если пересчитать эти проценты, отталкиваясь от количества населения, отметил Асалыоглу.Тем не менее, власти Эрдогана в данный момент ничего не угрожает, так как он контролирует государственный аппарат, полицию, армию, правовую систему и средства массовой информации, от печатных изданий до телеканалов, добавил политолог."Поэтому президент Эрдоган сохранит свой пост, но это не исключает волнений, которые время от времени будут вспыхивать в стране. Республиканская народная партия – это не какая-то группа, это уже почти половина населения Турции. Поэтому политическая борьба продолжится", - рассказал Ариф Асалыоглу.Больше о внутриполитической ситуации в Турции в материале Татьяны Стоянович Пиррова победа Реджепа Эрдогана. Чем закончатся массовые протесты в Турции

