"Европейцы на пороге принятия стратегического решения": Бардин о выборе между Трампом и deep state
Европейские лидеры оказались перед сложным стратегическим выбором между поддержкой администрации Трампа и сохранением лояльности глубинному государству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2025-08-23T05:15
2025-08-23T05:15
Аналитик отметил, что с приходом к власти Дональда Трампа привычная схема взаимодействия между США и Европой нарушилась, что создает дилемму для европейских политиков.Бардин провел историческую параллель: "Раньше был [Джо] Байден, ставленник deep state. Между политикой Белого дома и глубинным государством можно было ставить знак равенства. Европейцам было понятно, что им делать. Теперь ситуация изменилась".По словам эксперта, Трамп может использовать тактику разделения лидеров ЕС для ослабления их сопротивления. Несмотря на сплоченность европейцев, президент США обладает инструментами давления на отдельных представителей европейской элиты, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на Украине зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
"Европейцы на пороге принятия стратегического решения": Бардин о выборе между Трампом и deep state

05:15 23.08.2025
 
© ФотоФото из открытых источников
Фото из открытых источников - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото
Европейские лидеры оказались перед сложным стратегическим выбором между поддержкой администрации Трампа и сохранением лояльности глубинному государству. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Аналитик отметил, что с приходом к власти Дональда Трампа привычная схема взаимодействия между США и Европой нарушилась, что создает дилемму для европейских политиков.
"Европейцы стоят сейчас на пороге принятия стратегического решения. Плотно объединиться с deep state и начать жесткую реализацию курса на политическую ликвидацию Дональда Трампа или начать договариваться с президентом США и выстраивать взаимовыгодную систему отношений", — заявил эксперт.
Бардин провел историческую параллель: "Раньше был [Джо] Байден, ставленник deep state. Между политикой Белого дома и глубинным государством можно было ставить знак равенства. Европейцам было понятно, что им делать. Теперь ситуация изменилась".
По словам эксперта, Трамп может использовать тактику разделения лидеров ЕС для ослабления их сопротивления. Несмотря на сплоченность европейцев, президент США обладает инструментами давления на отдельных представителей европейской элиты, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на Украине зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
21 августа, 19:01
США послали Зеленскому сигнал, в чьих руках теперь судьба УкраиныПрезидент США Дональд Трамп собирается занять выжидательную позицию в урегулировании украинского конфликта - теперь действовать придётся другим
