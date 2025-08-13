https://ukraina.ru/20250813/ogranicheniya-na-polety-snyaty-v-aeroportu-volgograda--rosaviatsiya-1066908092.html
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Волгограда — Росавиация
Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщили 13 августа в Росавиации
В ночь на 13 августа подразделения ПВО отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.В Тракторозаводском районе Волгограда было зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию для обеспечения безопасности при обследовании обломков сапёрами.Для жителей многоэтажки, на крышу которой упали обломки беспилотника, организуют пункт временного размещения, сообщили в администрации региона.Расчеты ПВО в ночь на 13 августа уничтожили 46 украинских дронов над регионами России. Подробности в утренней сводке: "Ночью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Сводка по БПЛА на 7:30".
Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщили 13 августа в Росавиации