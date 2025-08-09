https://ukraina.ru/20250809/podgotovka-k-sammitu-rossii-i-ssha-na-alyaske-budet-neprostym-protsessom--ushakov-1066712440.html

Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков

Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков - 09.08.2025 Украина.ру

Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков

Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков

2025-08-09T02:14

2025-08-09T02:14

2025-08-09T02:14

украина.ру

новости

россия

владимир путин

юрий ушаков

сша

аляска

дональд трамп

встреча путина и трампа

встреча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061349782_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_8e4501e118422d96a3ba7c777ec1a852.jpg

"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил представитель Кремля.По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, также отметил Ушаков."Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — добавил Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения встречи глав России и США 15 августа.Ранее свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в социальной сети Truth Social анонсировал президент США Дональд Трамп.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

сша

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, владимир путин, юрий ушаков, сша, аляска, дональд трамп, встреча путина и трампа, встреча, международные отношения