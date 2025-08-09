https://ukraina.ru/20250809/podgotovka-k-sammitu-rossii-i-ssha-na-alyaske-budet-neprostym-protsessom--ushakov-1066712440.html
Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков
Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил представитель Кремля.По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, также отметил Ушаков."Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — добавил Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения встречи глав России и США 15 августа.Ранее свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в социальной сети Truth Social анонсировал президент США Дональд Трамп.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил представитель Кремля.
По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, также отметил Ушаков.
"Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — добавил Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения встречи глав России и США 15 августа.
Ранее свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в социальной сети Truth Social анонсировал президент США Дональд Трамп.
