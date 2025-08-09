Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков - 09.08.2025 Украина.ру
Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков
Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков
Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков
2025-08-09T02:14
2025-08-09T02:14
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил представитель Кремля.По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, также отметил Ушаков."Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — добавил Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения встречи глав России и США 15 августа.Ранее свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в социальной сети Truth Social анонсировал президент США Дональд Трамп.
украина.ру, новости, россия, владимир путин, юрий ушаков, сша, аляска, дональд трамп, встреча путина и трампа, встреча, международные отношения
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, США, Аляска, Дональд Трамп, встреча Путина и Трампа, встреча, международные отношения

Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом — Ушаков

02:14 09.08.2025
 
Подготовка к саммиту России и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", — отметил представитель Кремля.
По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, также отметил Ушаков.
"Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано", — добавил Ушаков, комментируя выбор Аляски в качестве места проведения встречи глав России и США 15 августа.
Ранее свою встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в социальной сети Truth Social анонсировал президент США Дональд Трамп.
