Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа - 04.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250804/pobeditel-v-yadernoy-voyne-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-avgusta-1066417653.html
Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа
Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа - 04.08.2025 Украина.ру
Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа
В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о ядерной войне. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-08-04T13:07
2025-08-04T13:07
хроники
эксклюзив
дональд трамп
дмитрий песков
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
совбез
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_242cdeb045f1adc117e0b5d1b568627d.jpg
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США должны быть готовы, когда речь заходит о ядерном оружии."В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной постулат, из которого мы исходим", — подчеркнул Песков.Он также указал, что нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США."Очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", — пояснил он.Пресс-секретарь президента России призвал аккуратно относиться к любым заявлениям, связанным с ядерной риторикой."Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", — указал Песков.Заявление о ядерном оружии Трамп сделал 2 августа. Так он отреагировал на высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в свою очередь отреагировавшего на угрозы Трампа.Обстрелы и налётыУтром 4 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 3 августа до 05:20 по московскому времени 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Республики Крым, 8 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Московского региона, 1 – над территорией Рязанской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:40 до 09:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: три – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Чёрного моря", — заявила пресс-служба оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли один удар по территории этого региона России.Атака была совершена на горловском направлении — ВСУ выпустили 1 снаряд.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 48 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 6; Малая Лепетиха — 5; Алёшки — 6; Днепряны — 5; Великие Копани — 6; Новая Каховка — 4; Каховка — 5; Старая Маячка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Новая Каховка.Кроме того, Администрация Горностаевского муниципального округа рассказала и об обстрелах, и об атаках беспилотников."Происшествия Горностаевского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксирован 21 артиллерийский удар и 8 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших не поступала", — гласило сообщение администрации.Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке одного беспилотника. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе посёлки Ровное и Уразово, сёла Долгое, Казинка и Кукуевка атакованы 7 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Долгое повреждён грузовой автомобиль, в посёлке Уразово — нежилой дом.В Волоконовском районе село Новое атаковано FPV-дроном — повреждена надворная постройка."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Заречье-Второе, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 6 беспилотниками. Без пострадавших и повреждений", — сообщилось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Задорожный, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Теребрено, а также хутор Савченко подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам 12 беспилотников. В хуторе Савченко повреждены 2 ГАЗели."В Ракитянском районе в поселке Ракитное в результате детонации дрона на парковке коммерческого объекта пострадал мирный житель. Мужчине оказали медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Вознесеновка совершены атаки 7 беспилотников, 6 из которых подавлены. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу с применением 2 артснарядов. В городе Шебекино повреждён автомобиль, в селе Новая Таволжанка — одна машина, 4 частных дома и 2 надворные постройки.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК".
https://ukraina.ru/20250804/kogda-priedet-uitkoff-i-chto-sulit-ego-vizit-glavnoe-na-utro-4-avgusta-1066409067.html
https://ukraina.ru/20250803/totalnoe-prosachivanie-i-bespokoystvo-syrskogo-za-pokrovsk-itogi-3-avgusta-1066378956.html
https://ukraina.ru/20250803/vskormili-zmeyu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-avgusta-1066373892.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bbb38bb998f685903ecf2b25de564848.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, дональд трамп, дмитрий песков, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, совбез, сша, украина, россия
Хроники, Эксклюзив, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Совбез, США, Украина, Россия

Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа

13:07 04.08.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанквид на Кремль
вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о ядерной войне. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США должны быть готовы, когда речь заходит о ядерном оружии.
"В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной постулат, из которого мы исходим", — подчеркнул Песков.
Он также указал, что нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США.
"Очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", — пояснил он.
Пресс-секретарь президента России призвал аккуратно относиться к любым заявлениям, связанным с ядерной риторикой.
"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", — указал Песков.
Заявление о ядерном оружии Трамп сделал 2 августа. Так он отреагировал на высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в свою очередь отреагировавшего на угрозы Трампа.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
10:22
Когда приедет Уиткофф, и что сулит его визит. Главное на утро 4 августаПрезидент США Дональд Трамп назвал ориентировочные даты визиты своего спецпосланника Стива Уиткоффа
Обстрелы и налёты
Утром 4 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 3 августа до 05:20 по московскому времени 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Республики Крым, 8 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Московского региона, 1 – над территорией Рязанской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Позднее стало известно о новых атаках.
"С 08:40 до 09:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: три – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Чёрного моря", — заявила пресс-служба оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли один удар по территории этого региона России.
Атака была совершена на горловском направлении — ВСУ выпустили 1 снаряд.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вчера, 17:00
"Тотальное просачивание" и беспокойство Сырского о Покровске. Итоги 3 августаГлавком ВСУ Александр Сырский рассказал об обстановке на фронте, в том числе в Покровске
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 48 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 6; Малая Лепетиха — 5; Алёшки — 6; Днепряны — 5; Великие Копани — 6; Новая Каховка — 4; Каховка — 5; Старая Маячка — 6", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Новая Каховка.
Кроме того, Администрация Горностаевского муниципального округа рассказала и об обстрелах, и об атаках беспилотников.
"Происшествия Горностаевского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксирован 21 артиллерийский удар и 8 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших не поступала", — гласило сообщение администрации.
Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке одного беспилотника. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.
В Валуйском муниципальном округе посёлки Ровное и Уразово, сёла Долгое, Казинка и Кукуевка атакованы 7 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Долгое повреждён грузовой автомобиль, в посёлке Уразово — нежилой дом.
В Волоконовском районе село Новое атаковано FPV-дроном — повреждена надворная постройка.
"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Заречье-Второе, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 6 беспилотниками. Без пострадавших и повреждений", — сообщилось в сводке.
В Краснояружском районе посёлок Задорожный, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Теребрено, а также хутор Савченко подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам 12 беспилотников. В хуторе Савченко повреждены 2 ГАЗели.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вчера, 13:41
Вскормили змею, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 августаСМИ сообщили об угрозе для США, которую создают на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"В Ракитянском районе в поселке Ракитное в результате детонации дрона на парковке коммерческого объекта пострадал мирный житель. Мужчине оказали медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.
Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий.
Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Вознесеновка совершены атаки 7 беспилотников, 6 из которых подавлены. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу с применением 2 артснарядов. В городе Шебекино повреждён автомобиль, в селе Новая Таволжанка — одна машина, 4 частных дома и 2 надворные постройки.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивДональд ТрампДмитрий ПесковДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныСовбезСШАУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Почему в России так часто задерживают авиарейсы: Евсеев чётко и ясно ответил всем, кто паникует
14:21Войска российской группировки "Юг" наступают на Северск
14:15Евросоюз жёстко потребовал от Киева выполнить условия по реформам и БЭБ
14:10Население Украины дает вооруженный отпор людоловам
14:00Украинские супермаркеты маркируют продукцию сообщениями о военнопленных
13:46Село Новоселовка под Северском перешло под контроль ВС РФ
13:35Падение Часов Яра: военный эксперт Копылов о потерях ВСУ и последствиях для фронта
13:33Татьяна "Чита́" Винник: Сожгла на СВО легкие, лишилась почки, осколки в теле, но главное - спасала ребят
13:24Во Львове горит отель "Власта" с людьми
13:22Мать нового главкома ВВС Украины умерла под Белгородом
13:07Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа
12:59Селу на Камчатке впервые в РФ присвоят звание за заслуги в спецоперации
12:43Путин сегодня встретится с главой ДНР и не исключает возможность встречи с Зеленским - Песков
12:40Корпорация развития Курской области может быть ликвидирована уже на этой неделе — Хинштейн
12:40ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ - Минобороны
12:39Кремль ценит усилия США по решению украинской проблемы – Песков
12:29Проект "Трамп" закрывается? Политолог о потере президентом США реальных полномочий
12:05Фигурантов дела о теракте в "Крокусе" доставили в Мосгорсуд. Новости к 12.05
12:04"Шансы потеряны окончательно": во Львове признали неизбежность поражения Украины
12:00Обстановка на Северском направлении
Лента новостейМолния