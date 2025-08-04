https://ukraina.ru/20250804/pobeditel-v-yadernoy-voyne-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-avgusta-1066417653.html

Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа

Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа - 04.08.2025 Украина.ру

Победитель в ядерной войне, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 августа

В Кремле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о ядерной войне. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-04T13:07

2025-08-04T13:07

2025-08-04T13:07

хроники

эксклюзив

дональд трамп

дмитрий песков

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

совбез

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_242cdeb045f1adc117e0b5d1b568627d.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США должны быть готовы, когда речь заходит о ядерном оружии."В ядерной войне не может быть победителя. Поэтому вот это основной постулат, из которого мы исходим", — подчеркнул Песков.Он также указал, что нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США."Очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые, конечно, многими воспринимаются весьма эмоционально", — пояснил он.Пресс-секретарь президента России призвал аккуратно относиться к любым заявлениям, связанным с ядерной риторикой."Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", — указал Песков.Заявление о ядерном оружии Трамп сделал 2 августа. Так он отреагировал на высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в свою очередь отреагировавшего на угрозы Трампа.Обстрелы и налётыУтром 4 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 23:00 3 августа до 05:20 по московскому времени 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 12 – над территорией Воронежской области, 11 – над территорией Республики Крым, 8 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Брянской области, 2 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Московского региона, 1 – над территорией Рязанской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее стало известно о новых атаках."С 08:40 до 09:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: три – над территорией Республики Крым и два – над акваторией Чёрного моря", — заявила пресс-служба оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли один удар по территории этого региона России.Атака была совершена на горловском направлении — ВСУ выпустили 1 снаряд.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 48 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 6; Малая Лепетиха — 5; Алёшки — 6; Днепряны — 5; Великие Копани — 6; Новая Каховка — 4; Каховка — 5; Старая Маячка — 6", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны и Новая Каховка.Кроме того, Администрация Горностаевского муниципального округа рассказала и об обстрелах, и об атаках беспилотников."Происшествия Горностаевского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксирован 21 артиллерийский удар и 8 атак БПЛА по участкам местности: н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших не поступала", — гласило сообщение администрации.Утром 4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке одного беспилотника. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе посёлки Ровное и Уразово, сёла Долгое, Казинка и Кукуевка атакованы 7 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Долгое повреждён грузовой автомобиль, в посёлке Уразово — нежилой дом.В Волоконовском районе село Новое атаковано FPV-дроном — повреждена надворная постройка."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Заречье-Второе, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 6 беспилотниками. Без пострадавших и повреждений", — сообщилось в сводке.В Краснояружском районе посёлок Задорожный, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Теребрено, а также хутор Савченко подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам 12 беспилотников. В хуторе Савченко повреждены 2 ГАЗели."В Ракитянском районе в поселке Ракитное в результате детонации дрона на парковке коммерческого объекта пострадал мирный житель. Мужчине оказали медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — рассказал губернатор.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Вознесеновка совершены атаки 7 беспилотников, 6 из которых подавлены. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу с применением 2 артснарядов. В городе Шебекино повреждён автомобиль, в селе Новая Таволжанка — одна машина, 4 частных дома и 2 надворные постройки.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Коррупционный позор Зеленского и бунты против ТЦК".

https://ukraina.ru/20250804/kogda-priedet-uitkoff-i-chto-sulit-ego-vizit-glavnoe-na-utro-4-avgusta-1066409067.html

https://ukraina.ru/20250803/totalnoe-prosachivanie-i-bespokoystvo-syrskogo-za-pokrovsk-itogi-3-avgusta-1066378956.html

https://ukraina.ru/20250803/vskormili-zmeyu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-avgusta-1066373892.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, дмитрий песков, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, совбез, сша, украина, россия