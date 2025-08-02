Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо - 02.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250802/chto-ukraina-gotovit-v-khersonskoy-oblasti-i-chego-khotyat-zhiteli-okkupirovannogo-khersona--saldo-1066334773.html
Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо
Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо - 02.08.2025 Украина.ру
Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что... Украина.ру, 02.08.2025
2025-08-02T10:09
2025-08-02T10:09
видео
херсонская область
украина
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
сво
новые регионы
новороссия
апк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/02/1066334648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff1ba7d07612f56af3368358fa9cc8ff.jpg
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что творится в той части, которая оккупирована Украиной, как на Левобережье готовятся к новому учебному году и когда херсонская аграрная продукция будет массово продаваться в Большой России. *В интервью упоминаются Instagram и Facebook — продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России ТГ-канал Владимира Сальдо: https://t.me/SALDO_VGA ТГ-канал Администрации Херсонской области: https://t.me/VGA_Kherson
херсонская область
украина
россия
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/02/1066334648_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ae14ffffe3d3171da0b9b08b1f60e0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, херсонская область, украина, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сво, новые регионы, новороссия, апк, сельское хозяйство, терроризм, мирные жители, всу, видео
Видео, Херсонская область, Украина, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СВО, Новые регионы, Новороссия, АПК, Сельское хозяйство, терроризм, мирные жители, ВСУ

Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо

10:09 02.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что творится в той части, которая оккупирована Украиной, как на Левобережье готовятся к новому учебному году и когда херсонская аграрная продукция будет массово продаваться в Большой России.
*В интервью упоминаются Instagram и Facebook — продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России
ТГ-канал Владимира Сальдо: https://t.me/SALDO_VGA
ТГ-канал Администрации Херсонской области: https://t.me/VGA_Kherson
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоХерсонская областьУкраинаРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСВОНовые регионыНовороссияАПКСельское хозяйствотерроризммирные жителиВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:56ВС РФ ударили по схронам БПЛА, пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 132 районах
12:41В Белой Церкви Киевской области потушили масштабный пожар на территории промышленного объекта
12:37Мирная жительница ранена в результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому в селе Некислица Севского района Брянской области, сообщил губернатор
12:35Украинок, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, тоже будет ловить ТЦК
12:24ВС РФ освободили населённый пункт Александро-Калиново в ДНР
12:06Пункт дислокации 24-й ОМБр ВСУ уничтожен в ДНР. Новости к 12.05
12:02Подразделения российской войсковой группы "Юг" продвигаются к Северску
11:57Распродажа культурного наследия: вывезенные с Украины ценности выставили на аукционы Британии
11:52Подавленный ночью "винницкий бунт" стал лакмусовой бумажкой
11:33Министр обороны России вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО
11:28Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Самары
11:22Аккаунт Республиканской партии выложил фото Трампа на фоне "Жигулей"
11:13Купянск, отбитые штурмовыми группами ГрВ "Запад" на днях у ВСУ позиции: видео
10:59Массированный удар "Гераней" в Дружковке нанесён по местному ТЦК
10:52НАТО разрабатывает новый механизм поставок оружия Украине
10:46Как Донецкий художественный музей пережил лихолетье и выстоял под обстрелами
10:45Обещали безвиз, каву в венской опере и кружевные труселя: Онуфриенко присмотрелся к украинскому фиаско
10:36Россия и Украина обменялись ударами. Новости к 10.35
10:31Плачевное положение ВСУ в оккупированном Красноармейске констатируют на Украине
10:25Коротко о событиях минувшей ночи
Лента новостейМолния