https://ukraina.ru/20250802/chto-ukraina-gotovit-v-khersonskoy-oblasti-i-chego-khotyat-zhiteli-okkupirovannogo-khersona--saldo-1066334773.html
Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо
Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо - 02.08.2025 Украина.ру
Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что... Украина.ру, 02.08.2025
2025-08-02T10:09
2025-08-02T10:09
2025-08-02T10:09
видео
херсонская область
украина
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
сво
новые регионы
новороссия
апк
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что творится в той части, которая оккупирована Украиной, как на Левобережье готовятся к новому учебному году и когда херсонская аграрная продукция будет массово продаваться в Большой России. *В интервью упоминаются Instagram и Facebook — продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России ТГ-канал Владимира Сальдо: https://t.me/SALDO_VGA ТГ-канал Администрации Херсонской области: https://t.me/VGA_Kherson
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, херсонская область, украина, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, сво, новые регионы, новороссия, апк, сельское хозяйство, терроризм, мирные жители, всу, видео
Видео, Херсонская область, Украина, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, СВО, Новые регионы, Новороссия, АПК, Сельское хозяйство, терроризм, мирные жители, ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что творится в той части, которая оккупирована Украиной, как на Левобережье готовятся к новому учебному году и когда херсонская аграрная продукция будет массово продаваться в Большой России.
*В интервью упоминаются Instagram и Facebook — продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России
ТГ-канал Владимира Сальдо: https://t.me/SALDO_VGA
ТГ-канал Администрации Херсонской области: https://t.me/VGA_Kherson