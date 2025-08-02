https://ukraina.ru/20250802/chto-ukraina-gotovit-v-khersonskoy-oblasti-i-chego-khotyat-zhiteli-okkupirovannogo-khersona--saldo-1066334773.html

Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо

Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо - 02.08.2025 Украина.ру

Что Украина готовит в Херсонской области и чего хотят жители оккупированного Херсона — Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что... Украина.ру, 02.08.2025

2025-08-02T10:09

2025-08-02T10:09

2025-08-02T10:09

видео

херсонская область

украина

россия

владимир сальдо

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новороссия

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о том, как живёт этот регион в условиях постоянного террора со стороны ВСУ, что творится в той части, которая оккупирована Украиной, как на Левобережье готовятся к новому учебному году и когда херсонская аграрная продукция будет массово продаваться в Большой России. *В интервью упоминаются Instagram и Facebook — продукты компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России ТГ-канал Владимира Сальдо: https://t.me/SALDO_VGA ТГ-канал Администрации Херсонской области: https://t.me/VGA_Kherson

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