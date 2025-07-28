https://ukraina.ru/20250728/unizitelnaya-sdelka-ssha-i-evropy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyulya-1066056358.html

Унизительная сделка США и Европы, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июля

Унизительная сделка США и Европы, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июля - 28.07.2025 Украина.ру

Унизительная сделка США и Европы, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июля

В России оценили торговую сделку США и Европы. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-28T13:00

2025-07-28T13:00

2025-07-28T13:00

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Торговая сделка США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Энергоносители американские будут существенно дороже, чем российские. Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты. Это будет очень сильный удар, прежде всего, цены на энергоносители, отток инвестиций, для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", — заявил глава МИД РФ на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что торговая сделка президента США Дональда Трампа с Евросоюзом выгодна только Соединённым Штатам и унизительна для европейцев."Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жёстко продавливает экономические интересы своей страны", — написал Медведев в своём телеграм-канале.Он назвал ряд последствий сделки."Нынешняя "сделка" с Евросоюзом: полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США – она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров; создаёт огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей; перенаправляет мощный поток инвестиций из Европы в США", — отметил Медведев.Он также признал, что сделка "носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ"."Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьёт по благосостоянию собственных граждан", — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.По словам Медведева, рядовым европейцам сегодня можно только посочувствовать."Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздёрнуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…", — подытожил он.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие, отказавшись от закупок российских энергоносителей.Обстрелы и налётыУтром 28 июля Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 4 – над территорией Ростовской области, 1 – над территорией Орловской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 4 удара.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 4 различных боеприпаса.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.Правительство Луганской Народной Республики в 10:39 рассказало о пострадавшей от атаки ВСУ мирной жительнице."35-летняя женщина получила ранения в результате детонации вражеского БПЛА в Лисичанске. У пострадавшей сочетанное ранение груди и таза, женщина госпитализирована в местную городскую больницу, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко", — указывалось в публикации в телеграм-канале правительства ЛНР.Пащенко также рассказала, что аналогичный случай произошел вчера в Кременной.Из-за атаки дрона в больницу попал подсобный рабочий, который трудился на территории местного ДК. Мужчина госпитализирован с минно-взрывной травмой", ы — отметила глава Минздрава ЛНР.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Васильевка — 3; Малая Лепетиха — 5; Каховка — 4; Абрикосовка — 3; Григорьевка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Старая Маячка.В 09:58 агентство сообщило о гибели мирного жителя в результате обстрела жилого сектора Алёшек. Об этом "Таврии" сообщили в экстренных службах.Утром 28 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе село Красный Хутор подверглось обстрелу с применением 4 боеприпасов. В селе Ясные Зори в результате удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчина продолжает лечение в больнице, по оценке медиков, состояние средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе село Байцуры подверглось атакам 2 FPV-дронов — повреждены забор домовладения и 2 надворные постройки.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки и Двулучное, хуторам Бабка и Леоновка нанесены удары 23 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Уразово повреждены 2 частных дома, хозпостройка, ограждение социального объекта и автомобиль, в селе Двулучное — частный дом, забор другого домовладения, линия электропередачи и 2 легковых автомобиля, в хуторе Бабка — надворная постройка, в хуторе Леоновка — веранда частного дома, а также разрушена хозпостройка. В селе Борки повреждены одна машина и 2 частных дома. Один из домов загорелся, возгорание ликвидировано бойцами самообороны и ДПД.В Волоконовском районе посёлок Пятницкое атакован 3 беспилотниками, один из которых сбит. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Почаево, Смородино и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущено 13 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотников, из которых 3 сбиты. В селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом и автомобиль, в селе Смородино — 2 автомобиля, 2 частных дома и 3 надворные постройки", — писал губернатор.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Отрадовский и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Сергиевка, Староселье, а также хутор Первомайский подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 22 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. В районе хутора Первомайский повреждён легковой автомобиль.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа.В Шебекинском муниципальном округепо городу Шебекино, посёлку Шамино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка, хуторам Бабенков, Бондаренков и Мухин выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 11 подавлены и сбиты."В хуторе Бондаренков в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель. Ранена его супруга. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнём", — сообщил Гладков.Также повреждена линия электропередачи. В селе Новая Таволжанка повреждены 3 частных дома, хозпостройки и газовая труба, в селе Маломихайловка — навес частного домовладения, в посёлке Шамино — частный дом, надворная постройка и трактор, в селе Нежеголь уничтожена огнём кабина грузового автомобиля, а также повреждён частный дом. Поздно вечером в городе Шебекино от удара дрона повреждена кровля многоквартирного дома.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю —в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?".

https://ukraina.ru/20250728/padenie-zelenskogo-s-pedestala-i-provalnaya-strategiya-ermaka-glavnoe-na-utro-28-iyulya-1066051413.html

https://ukraina.ru/20250727/zelenskiy-nazval-datu-itogi-27-iyulya-1066034918.html

https://ukraina.ru/20250727/predpochtitelnyy-variant-dlya-kremlya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyulya-1066021560.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, дональд трамп, дмитрий медведев, ес, вооруженные силы украины, совбез, европа, сша, россия, сергей лавров