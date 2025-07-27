https://ukraina.ru/20250727/tramp-teryaet-terpenie-glavnoe-na-utro-27-iyulya-1066015082.html

Трамп теряет терпение. Главное на утро 27 июля

Трамп теряет терпение. Главное на утро 27 июля - 27.07.2025 Украина.ру

Трамп теряет терпение. Главное на утро 27 июля

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал об отношении американского руководства к происходящему на Украине

2025-07-27T10:30

2025-07-27T10:30

2025-07-27T10:31

эксклюзив

хроники

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Как заявил глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что прогресса по Украине нет и что его контакты с Россией "ни к чему не приводят"."Трамп теряет терпение, он теряет желание продолжать ждать, пока российская сторона что-то сделает, чтобы завершить эту войну. Это не его война, но он хочет привести её к концу", — отметил Рубио в интервью Fox News.Госсекретарь заявил, что Трампу не нравятся бесконечные переговоры."Он не позволит заманить себя в эту ловушку. Он не собирается вести бесконечные разговоры о разговорах", — отметил Рубио.В середине июля Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией, и пригрозил вторичными пошлинами "около 100%", если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине, на это он отвёл 50 дней.Практически одновременно Рубио Владимир Зеленский призвал усилить давление на Россию."Экономические потери действительно ощутимы. Будут ещё более ощутимы. Хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает, - сейчас именно такой момент, когда нужно нажать на Россию", — заявил Зеленский.По его словам, в РФ "должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны забрать российский потенциал".При этом даже украинские СМИ утверждают, что это именно Зеленский ответственен за затягивание мирных переговоров."Офис Президента выбрал тактику затягивания мирного трека, чтобы втянуть Трампа в затяжную войну в Украине и получить финансирование/оружие. Заявления госсекретаря США, что Трамп теряет терпение в отношении Путина позволяет Банковой надеяться на смену позиции США после истечения 50 дней ультиматума", — указал 27 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Американист Дмитрий Евстафьев же указал, что тема конфронтации с Россией токсична в США."Любопытно, как в американских экспертных кругах "перекидывают" на разных людей из окружения Трампа ответственность за выход США на новый цикл конфронтации с Россией. То главным инициатором был Кит Келлог. Теперь его, похоже, пришлось убирать в тень по коррупционным мотивам. Потом, главной по обострению с Россией стала Меланья Трамп, как человек, якобы тонко чувствующий российский империализм. Теперь на роль "черного демиурга" выдвигают Марко Рубио. Похоже, тема начинает считаться "тухлой"", — отметил он.При этом профессор подчеркнул, что новая эскалация со стороны Украины представляется ему неизбежной.Что же касается Зеленского, то сейчас он борется за выживание не политическое, а физическое."То, что происходит в отношениях Зеленского и Запада - это больше, чем попытка ввести нас в заблуждение. Зеленский начинает входить в фазу борьбы не просто за политическое выживание, но за личное политическое выживание. А здесь все средства хороши", — указал Евстафьев.По его словам, история с НАБУ — знаковая с большими последствиями."На Украине сконструирована политическая конструкция, исключающая возможность замены Зеленского несиловым путем. Для смены Зеленского нужна "акция", а для "акции" нужна политическая легализация украинских националистов, в том числе и признанных в России экстремистами. Что сейчас представляет определенную сложность, но одновременно и возможность: способность взаимодействовать даже с самыми радикальными украинскими националистами – безусловное конкурентное преимущество британцев. Такое сейчас недоступно американцам. Причем, ни одному из американских кланов. Но замена Зеленского с опорой на националистов означает, вернее, предопределяет, эскалацию конфликта", — подчеркнул Евстафьев.Он отметил, что "из этого проистекает целый ряд очень важных выводов относительно того, что может произойти в Киеве ещё до истечения пресловутых "50 дней""."Но я сомневаюсь, что замена Зеленского на Залужного может дать какой-то "прорывной" результате с точки зрения продолжения войны с Россией. А учитывая ту силу, что набрали националисты, (они ещё усилятся в результате "акции"), будет невозможно выйти даже на "замораживание". То есть политическое пространства для Трампа (и прочих посредников) резко сократится. Проблема в том, что и сейчас мало признаков готовности Трампа реально инвестировать в проект "Украина", с Зеленским или без. Насколько желание поддерживать Киев у Трампа после "рокировки" увеличится?" — задал вопрос эксперт.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал, что Зеленского на продолжение боевых действий толкают евробюрократы."Возникает вопрос — зачем ЕС устроило давление на Зеленского, требуя, чтобы он вернул независимость антикоррупционным органам? Потому что европейцы за развитие демократии на Украине? Потому что они на дух не переносят коррупцию? Нет, конечно. Им вообще всё равно, что будет с Украиной и украинцами. Особенно с украинцами. Дело не в этом. Дело в том, что европейцам надо, чтобы Украина воевала с Россией. Больше ничего. Только это", — указал Царёв.По его словам, конфликт невыгоден Украине. При этом на украинское руководство давит и США."Война настолько невыгодна Украине, настолько бессмысленна. Плюс Трамп давит на Зеленского, чтобы он прекратил войну. Под влиянием этих обстоятельств существуют реальные риски того, что Зеленский дрогнет и пойдёт на прекращение конфликта. Чтобы этого не произошло, его поджимают уголовными делами против его окружения", — отметил Царёв.Он призвал обратить внимание на то, кто из американцев критиковал Зеленского за ограничение полномочий НАБУ."Обратите внимание: когда Зеленский внёс изменения в законодательство и взял под контроль НАБУ, администрация Трампа никак это не прокомментировала. Давили на Зеленского только представители партии войны — члены антитрамповской коалиции, те, кто выступает за продолжение войны на Украине. Ситуация у Зеленского непростая. Русские на фронте давят, Трамп давит, европейцы давят, народ воевать не хочет. Шнурок на шее у Зеленского затягивается, выскользнуть ему не как. Его бьют со всех сторон", — подытожил Трамп.Ранее, 25 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этой неделе проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом по поводу их возможной встречи в Стамбуле."На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы организовать встречу этих лидеров в Стамбуле", — отметил Эрдоган.При этом ряд экспертов указывает, что Путин и Трамп могут встретиться в Пекине. При этом пока американская администрация не озвучивала планов Трампа посетить столицу Китая.О политическом кризисе на Украине — в статье Ивана Лизана "Свинопасов и гречкосеев не спрашивали: что показал бунт Зеленского против НАБУ".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио, набу, fox news, ес