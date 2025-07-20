https://ukraina.ru/20250720/vstrecha-putina-i-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-20-iyulya-1065585842.html

Встреча Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июля

Встреча Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июля - 20.07.2025 Украина.ру

Встреча Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июля

В Кремле рассказали о том, для чего необходима встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-20T13:00

2025-07-20T13:00

2025-07-20T13:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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украина

херсонская область

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Личная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа обязательно состоится, на ней президенты могут зафиксировать крупные договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Возможно, она (встреча. — Ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало. Эту работу еще только предстоит сделать", — отметил Песков.По его словам, последняя беседа Путина и Трампа — это прагматичный разговор людей, жёстко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга. Также пресс-секретарь президента России указал, что украинское урегулирование — длительный и непростой процесс, требующий усилий. По словам Пескова, в Вашингтоне все лучше это понимают:"Трамп — президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жёсткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает намерения делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию", — заявил Песков.Он также напомнил, что Путин не раз говорил о желании как можно скорее перевести ситуацию на Украине в мирное русло.При этом, подчеркнул пресс-секретарь российского президента, Россия готова двигаться быстро в этом вопросе, но главное для Москвы — достижение своих целей, которые "понятны, очевидны и не меняются".Обстрелы и налётыУтром 20 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 19 июля до 07:00 по московскому времени 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА – над территорией Калужской области, 8 БПЛА – над территорией Тульской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 3 БПЛА – над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 08:00 до 08:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 БПЛА – над территорией Брянской области, 2 БПЛА – над территорией Калужской области", — заявило Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 19 обстрелов, на донецком и на ясиноватском по 1 обстрелу. Всего украинские военные выпустили 32 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, легковые автомобили и 8 объектов гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 30 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 4; Малая Лепетиха — 3; Днепряны — 3; Новая Каховка — 4; Каховка — 6; Алёшки — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка и Днепряны.В 10:43 губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Великим Копаням."ВСУ снова обстреляли Великие Копани Алёшкинского округа. Сильные повреждения получила грузовая фура, стоявшая рядом с рынком. К счастью, водитель остался жив — в момент удара он находился вне кабины", — рассказал Сальдо, опубликовав фото и видео с места событий.Утром 20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Бессоновка, Нечаевка, Отрадное, Репное, Толоконное, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 12 беспилотников, 7 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский повреждены частный дом и 2 автомобиля, в селе Нечаевка — нежилое здание, в селе Отрадное — одна машина, в селе Бессоновка — 5 транспортных средств, в селе Ясные Зори — коммерческий объект", — отмечалось в сводке.В Борисовском районе село Новоалександровка подверглось атакам 2 беспилотников — повреждены частный дом, 2 надворные постройки, грузовой и легковой автомобили.В Валуйском муниципальном округе хутора Бабка, Леоновка и Миронов атакованы по одному беспилотнику. В хуторе Миронов повреждены автомобиль и частный дом, в хуторе Бабка — частное домовладение.В Волоконовском районе по хуторам Волчий-Первый и Зеленый Клин совершены атаки 2 беспилотников. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 20 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 13 беспилотников, 3 из которых сбиты."Сегодня ночью в селе Головчино в результате детонации дрона загорелась надворная постройка — пожарным расчётом огонь ликвидирован. В селе Дунайка от удара FPV-дрона повреждены частный дом, надворная постройка и 2 автомобиля", — сообщил Гладков.Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 16 беспилотников, 3 из которых сбиты. Информация о последствиях уточняется", — отмечал губернатор.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Коровино, Нежеголь, Новая Таволжанка и хутор Мухин подверглись 3 обстрелам с применением 5 боеприпасов и атакам 18 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены 2 частных дома и газовая труба, в районе села Графовка — спецтехника, в селе Новая Таволжанка — линия электропередачи и 2 частных дома, в селе Коровино — автомобиль, частный дом и надворная постройка. Сегодня ночью в селе Белянка на территорию предприятия с беспилотника сброшены 3 взрывных устройства — повреждены 2 ангара, оборудование, 12 единиц техники, а также огнём уничтожен КамАЗ.Позднее Гладков рассказал о новой атаке."В городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Вследствие прилёта снаряда в доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад. Перебита газовая труба, а также разрушена стена надворной постройки. Повреждён припаркованный автомобиль. Оперативные службы работают на месте", — писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О подготовке к войне — в статье Натальи Мареевой "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины"

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https://ukraina.ru/20250719/zelenskogo-zastavyat-uyti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-19-iyulya-1065556212.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область