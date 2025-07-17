https://ukraina.ru/20250717/zelenskiy-podal-kandidaturu-glavnoe-na-utro-17-iyulya-1065419840.html

Зеленский подал кандидатуру, Умерова обломали. Главное на утро 17 июля

Зеленский подал кандидатуру, Умерова обломали. Главное на утро 17 июля - 17.07.2025 Украина.ру

Зеленский подал кандидатуру, Умерова обломали. Главное на утро 17 июля

Владимир Зеленский направил в Раду представление на кандидатуру нового премьер-министра Украины. Посольская карьера экс-министра обороны Рустема Умерова не задалась

2025-07-17T10:00

2025-07-17T10:00

2025-07-17T10:36

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

ольга стефанишина

денис шмыгаль

верховная рада

министерство культуры

слуга народа

украина

сша

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Народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил, что в Верховную Раду поступило представление Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины."В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины", — написал Качура в своём телеграм-канале, выложив соответствующий документ.Депутат сообщил, что утром 17 июля комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит представление.Накануне, вечером 16 июля Зеленский рассказал, что направил в украинский парламент представление на утверждение экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны."Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром", — заявил Зеленский.Он обозначил главные задачи для оборонных ведомств - достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая украинское собственное производство."Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях - около 40 %. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объёмы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России", — отметил Зеленский.По его словам, поставленные им задания — реальны для выполнения."Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать", — подчеркнул Зеленский.Также 16 июля Зеленский на заседании фракции партии "Слуга народа" представил депутатам будущих членов обновленного правительства. Сам Зеленский, по словам главы фракции Давида Арахамии, присутствовал на заседании около получаса: он поблагодарил Шмыгаля за работу и представил Свириденко.Согласно предложениям Зеленского, первым вице-премьером в обновленном правительстве будет вице-премьер по инновациям - министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединят в одно ведомство, которое возглавит Алексей Соболев. Он был первым заместителем Свириденко в министерстве экономики.Ещё один заместитель Свириденко Тарас Качка станет вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной.О будущем Стефанишиной Зеленский ничего не сказал.Минсоцполитики планируют переименовать в министерство социальной политики, семьи и единства. Возглавит объединенное ведомство Денис Улютин — первый заместитель министра финансов.Министерство энергетики вместо Германа Галущенко возглавит Светлана Гринчук, которая до недавнего времени была главой Минэкологии. Сам Галущенко станет министром юстиции.Министерство культуры после увольнения Николая Точицкого временно будет без руководителя. С кандидатом на должность главы Минкульта пока не определились. При этом Минкульт планируют лишить таких направлений, как стратегические коммуникации и информационная политика, передав их одному из агентств, подчиненных непосредственно премьер-министру.Свои должности в Кабинете министров Украины сохранят вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр финансов Сергей Марченко, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр образования и науки Оксен Лисовой.Позднее, в 09:48 17 июля народный депутат Ярослав Железняк прояснил судьбу Стефанишиной и бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова."По состоянию на сейчас: Ольга Стефанишина идёт послом в США. Рустем Умеров остаётся на Украине, пойдёт в СНБО. Правда, пока неизвестно, на секретаря или на заместителя. Вот такие кадровые перестановки. Правда, это же ещё 100500 раз может поменяться снова", — отметил Железняк.Он также раскрыл причину, по которой послом в США не стал Умеров — ранее о такой перспективе заявлял ряд источников."Причину мне называют несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона", — указал народный депутат.Ещё до того, как Зеленский представил список кандидатур, украинский политолог и историк Константин Бондаренко поставил вопрос о целесообразности смены правительства."Зачем вообще менять премьера и правительство? К чему спешка? То есть президента в условиях военного положения менять нельзя, а премьера - можно? А если оценивать серьезно - кто-то действительно верит, что в Украине смена правительства является важным событием? Которое что-либо поменяет?" — отметил Бондаренко.Голосование за новый состав украинского правительства состоится в Верховной Раде 17 июля.О том, чем является назначение Свириденко на пост главы Кабмина — в статье Елены Кирюшкиной "Юля-2 и проамериканский Кабмин. Что означает назначение Юлии Свириденко премьером Украины".

https://ukraina.ru/20250716/rossiya-zhelaet-peregovorov-ukraine-nado-50-70-petriotov-es-ne-gotov-finansirovat-vsu-itogi-16-iyulya-1065368997.html

https://ukraina.ru/20230716/1048047081.html

https://ukraina.ru/20250716/antrekord-trampa-massirovannyy-udar-vs-rf-i-myatezh-v-ryadakh-vsu-glavnoe-na-utro-16-iyulya--1065310591.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, ольга стефанишина, денис шмыгаль, верховная рада, министерство культуры, слуга народа, украина, сша