"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля - 04.07.2025 Украина.ру
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"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля
"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля - 04.07.2025 Украина.ру
"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля
Стали известны результаты переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
2025-07-04T09:05
2025-07-04T09:05
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
украина
сша
россия
fox news
офис президента
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Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса."Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — заявил Трамп журналистам.А вот в Кремле переговоры Путина и Трампа прокомментировали по-другому. Помощник президента России Юрий Ушаков был более подробен."Только что закончился почти часовой очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта Администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Сам Трамп называет этот законопроект большим красивым биллем", — рассказал Ушаков.Он отметил, что Путин пожелал Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований и поздравил того с отмечаемым 4 июля национальным праздником Соединённых Штатов – Днём независимости."При этом с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость – 250 лет назад, – а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни", — указал Ушаков.Также помощник президента России рассказал, что Путин в беседе упомянул, что буквально перед разговором с Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества."Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. И Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует", — рассказал Ушаков.Также была весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчёркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Было условлено продолжать контакты на этот счёт по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов.В разговоре затрагивалось также последнее развитие событий в Сирии, и на этом направлении российская и американская стороны аналогичным образом будут продолжать диалог."Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс", — сообщил Ушаков.По его словам, Путин также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится, подчеркнул помощник президента России."В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и в исследовании космоса", — отметил Ушаков.Он также заявил, что президенты продолжат общение."В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда, шёл на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным, а президенты, естественно, продолжат своё общение и в ближайшее время ещё", — подытожил помощник президента России.Разговор Путина и Трампа прокомментировал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia."То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — заявил аналитик.Уэр указал: даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу."Так что можно сказать, что в разговоре [Трампа] с Путиным счет был 1:0 в пользу России", — заключил эксперт.Итальянская газета La Stampa, комментируя телефонный разговор президентов РФ и США отметила, что Путин и Трамп стремятся исключить из переговоров по Украине Евросоюз. "Прямая линия Вашингтон - Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев", —отмечалось в публикации. При этом, как указывалось, в худшей ситуации сейчас оказалась Украина, положение которой безвыходное - из-за военного давления со стороны России, стратегической незаинтересованности США и недостаточного количества помощи от европейцев."Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года конфликта", —подытоживалось в публикации.Ранее сообщалось, что после разговора Путина и Трампа состоится разговор последнего с Владимиром Зеленским. Ряд источников сообщил о том, что будет обсуждаться во время этого разговора."Наш источник в ОП рассказал, что завтра Зеленский и Трамп будут обсуждать мирный трек и переговорный раунд в Стамбуле. На данном этапе именно Офис президента тянет дату следующих переговоров, сначала мы надеялись переломить ситуацию на саммите НАТО, но после приостановки поставок вооружения ситуация изменилась и мы вынуждены будем идти на уступки", — писал вечером 3 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее на Украине обеспокоились из-за того, что США прекратили поставку ряда вооружений Киеву. Как заявлял сам Зеленский, он планирует обсудить этот вопрос с Трампом.Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с Днём рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днём американского флага.О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250703/razgovor-s-trampom-terakt-v-luganske-itogi-3-iyulya-1064624582.html
https://ukraina.ru/20250703/gibel-zamglavkoma-vmf-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-iyulya-1064602868.html
https://ukraina.ru/20250703/obezoruzhivayuschee-reshenie-pentagona-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1064595965.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, украина, сша, россия, fox news, офис президента, нато
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Украина, США, Россия, Fox News, Офис президента, НАТО

"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля

09:05 04.07.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Стали известны результаты переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.
"Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — заявил Трамп журналистам.
А вот в Кремле переговоры Путина и Трампа прокомментировали по-другому. Помощник президента России Юрий Ушаков был более подробен.
"Только что закончился почти часовой очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта Администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Сам Трамп называет этот законопроект большим красивым биллем", — рассказал Ушаков.
Он отметил, что Путин пожелал Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований и поздравил того с отмечаемым 4 июля национальным праздником Соединённых Штатов – Днём независимости.
"При этом с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость – 250 лет назад, – а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни", — указал Ушаков.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 18:02
Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июляПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры. В результате организованного СБУ теракта в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов
Также помощник президента России рассказал, что Путин в беседе упомянул, что буквально перед разговором с Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества.
"Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. И Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует", — рассказал Ушаков.
Также была весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчёркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Было условлено продолжать контакты на этот счёт по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов.
В разговоре затрагивалось также последнее развитие событий в Сирии, и на этом направлении российская и американская стороны аналогичным образом будут продолжать диалог.
"Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс", — сообщил Ушаков.
По его словам, Путин также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится, подчеркнул помощник президента России.
"В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и в исследовании космоса", — отметил Ушаков.
последствия удара ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 13:34
Гибель замглавкома ВМФ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 3 июляЗаместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ, Герой России генерал-майор Михаил Гудков погиб в Курской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он также заявил, что президенты продолжат общение.
"В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда, шёл на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным, а президенты, естественно, продолжат своё общение и в ближайшее время ещё", — подытожил помощник президента России.
Разговор Путина и Трампа прокомментировал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.
"То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — заявил аналитик.
Уэр указал: даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу.
"Так что можно сказать, что в разговоре [Трампа] с Путиным счет был 1:0 в пользу России", — заключил эксперт.
Итальянская газета La Stampa, комментируя телефонный разговор президентов РФ и США отметила, что Путин и Трамп стремятся исключить из переговоров по Украине Евросоюз.
"Прямая линия Вашингтон - Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев", —отмечалось в публикации.
При этом, как указывалось, в худшей ситуации сейчас оказалась Украина, положение которой безвыходное - из-за военного давления со стороны России, стратегической незаинтересованности США и недостаточного количества помощи от европейцев.
"Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года конфликта", —подытоживалось в публикации.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 09:57
Обезоруживающее решение Пентагона. Главное на утро 3 июляСША приостановили поставку некоторых типов ракет Украине, в Пентагоне прокомментировали решение
Ранее сообщалось, что после разговора Путина и Трампа состоится разговор последнего с Владимиром Зеленским. Ряд источников сообщил о том, что будет обсуждаться во время этого разговора.
"Наш источник в ОП рассказал, что завтра Зеленский и Трамп будут обсуждать мирный трек и переговорный раунд в Стамбуле. На данном этапе именно Офис президента тянет дату следующих переговоров, сначала мы надеялись переломить ситуацию на саммите НАТО, но после приостановки поставок вооружения ситуация изменилась и мы вынуждены будем идти на уступки", — писал вечером 3 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Ранее на Украине обеспокоились из-за того, что США прекратили поставку ряда вооружений Киеву. Как заявлял сам Зеленский, он планирует обсудить этот вопрос с Трампом.
Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с Днём рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днём американского флага.
О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".
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