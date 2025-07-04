https://ukraina.ru/20250704/ya-ne-dobilsya-nikakogo-progressa-utro-4-iyulya-1064652853.html

"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля

"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля - 04.07.2025 Украина.ру

"Я не добился никакого прогресса". Утро 4 июля

Стали известны результаты переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

2025-07-04T09:05

2025-07-04T09:05

2025-07-04T09:05

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дональд трамп

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Президент США Дональд Трамп высказал недовольство положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса."Это был довольно долгий звонок. Мы говорили о многом, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, войне с Украиной, я этим недоволен... Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня", — заявил Трамп журналистам.А вот в Кремле переговоры Путина и Трампа прокомментировали по-другому. Помощник президента России Юрий Ушаков был более подробен."Только что закончился почти часовой очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта Администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Сам Трамп называет этот законопроект большим красивым биллем", — рассказал Ушаков.Он отметил, что Путин пожелал Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований и поздравил того с отмечаемым 4 июля национальным праздником Соединённых Штатов – Днём независимости."При этом с нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость – 250 лет назад, – а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни", — указал Ушаков.Также помощник президента России рассказал, что Путин в беседе упомянул, что буквально перед разговором с Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества."Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа. И Трамп тут же среагировал, сказал, что ему эта идея импонирует", — рассказал Ушаков.Также была весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчёркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Было условлено продолжать контакты на этот счёт по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов.В разговоре затрагивалось также последнее развитие событий в Сирии, и на этом направлении российская и американская стороны аналогичным образом будут продолжать диалог."Естественно, обсуждалась украинская проблематика. Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле. Он также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс", — сообщил Ушаков.По его словам, Путин также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится, подчеркнул помощник президента России."В рамках обмена мнениями по двусторонним делам подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, в частности в энергетике и в исследовании космоса", — отметил Ушаков.Он также заявил, что президенты продолжат общение."В целом хотел бы отметить, что разговор президентов, как всегда, шёл на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным, а президенты, естественно, продолжат своё общение и в ближайшее время ещё", — подытожил помощник президента России.Разговор Путина и Трампа прокомментировал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia."То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину", — заявил аналитик.Уэр указал: даже лояльный Трампу канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу."Так что можно сказать, что в разговоре [Трампа] с Путиным счет был 1:0 в пользу России", — заключил эксперт.Итальянская газета La Stampa, комментируя телефонный разговор президентов РФ и США отметила, что Путин и Трамп стремятся исключить из переговоров по Украине Евросоюз. "Прямая линия Вашингтон - Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев", —отмечалось в публикации. При этом, как указывалось, в худшей ситуации сейчас оказалась Украина, положение которой безвыходное - из-за военного давления со стороны России, стратегической незаинтересованности США и недостаточного количества помощи от европейцев."Для Украины это самый сложный момент за три с половиной года конфликта", —подытоживалось в публикации.Ранее сообщалось, что после разговора Путина и Трампа состоится разговор последнего с Владимиром Зеленским. Ряд источников сообщил о том, что будет обсуждаться во время этого разговора."Наш источник в ОП рассказал, что завтра Зеленский и Трамп будут обсуждать мирный трек и переговорный раунд в Стамбуле. На данном этапе именно Офис президента тянет дату следующих переговоров, сначала мы надеялись переломить ситуацию на саммите НАТО, но после приостановки поставок вооружения ситуация изменилась и мы вынуждены будем идти на уступки", — писал вечером 3 июля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Ранее на Украине обеспокоились из-за того, что США прекратили поставку ряда вооружений Киеву. Как заявлял сам Зеленский, он планирует обсудить этот вопрос с Трампом.Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с Днём рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днём американского флага.О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250703/razgovor-s-trampom-terakt-v-luganske-itogi-3-iyulya-1064624582.html

https://ukraina.ru/20250703/gibel-zamglavkoma-vmf-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-iyulya-1064602868.html

https://ukraina.ru/20250703/obezoruzhivayuschee-reshenie-pentagona-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1064595965.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, украина, сша, россия, fox news, офис президента, нато