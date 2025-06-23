Зеленский поддержал удары по Ирану. Главное на утро 23 июня - 23.06.2025 Украина.ру
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Зеленский поддержал удары по Ирану. Главное на утро 23 июня
Зеленский поддержал удары по Ирану. Главное на утро 23 июня - 23.06.2025 Украина.ру
Зеленский поддержал удары по Ирану. Главное на утро 23 июня
Владимир Зеленский поддержал американские удары по Ирану
2025-06-23T09:48
2025-06-23T09:48
эксклюзив
хроники
владимир путин
владимир зеленский
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О своей поддержке ударов США по Ирану Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении к украинцам."Сегодня были доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива – после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима", — заявил Зеленский.Он обвинил Иран в том, что тот помог России в развитии беспилотной программы, а иранские решения дорого обошлись Украине."И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием", — заявил Зеленский.Несмотря на свои ранние заявления о возможности получения Украиной ядерного оружия теперь Зеленский заявил, что "никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть"."Важно, что есть американская решительность по этому поводу – решительность президента [США Дональда] Трампа", — заявил Зеленский.Ранее МИД Украины поддержал удары США по Ирану."Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Ещё весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов", — отмечалось в заявлении министерства иностранных дел Украины.Украина поддержала США и Израиль."Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили чёткий сигнал иранскому режиму", — заявило министерство иностранных дел Украины.Тем временем в мире осудили удары США по Ирану.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Так, в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times отмечалось, что военное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке задело основы мирового порядка безопасности, ещё больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в регионе."Прямое вмешательство американских военных ещё больше осложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке, вовлекая в конфликт больше стран и невинных мирных жителей и заставляя их нести потери", — отмечалось в публикации.В редакционной статье подчёркивалось, что вмешательство Вашингтона привело к тому, что ирано-израильский конфликт начал "выходить за свои рамки"."Всего за один день международные инвесторы поспешили распродать рисковые активы, а обсуждения шестой ближневосточной войны всколыхнули медиаплатформы, отражая растущую обеспокоенность мирового сообщества набирающей обороты нестабильностью в регионе", — указывалось в публикации.Ударив по Ирану, США повлияли на основы международного порядка безопасности, подчеркнули авторы публикации."Атакуя ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вашингтон создал опасный прецедент", — подчеркивалось в публикации.Также издание подчеркнуло, что США намеренно увеличили уровень используемого вооружения, подливая масла в огонь войны и приближая ирано-израильский конфликт к неконтролируемому состоянию."Нападение на ядерные объекты чрезвычайно опасно, ввиду их уникальной природы повреждение таких объектов может привести к серьёзным утечкам, что может привести к гуманитарным катастрофам и создать серьезные риски для региональной безопасности", — указывали авторы.Осудили удары США по Ирану и в России."Своими действиями США открыли "ящик Пандоры", и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести", — заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООНДипломат подчеркнул, что Вашингтон сознательно отказался от дипломатического пути урегулирования, несмотря на предложения Москвы стать посредником в урегулировании возникшего конфликта."Мы настойчиво предлагали американским коллегам свои посреднические услуги для того, чтобы найти мирные, взаимоприемлемые решения противоречиям вокруг иранской ядерной программы. Но дипломатия нашим американским коллегам сегодня явно не нужна. Ответственность за это лежит на американском руководстве", — подчеркнул Небензя.Он также отметил, что Соединённые Штаты не беспокоят последствия ударов."Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей в регионе и за его пределами", — заявил Небензя.Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы, предупредил постпред РФ при ООН."Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы", — указал Небензя.Заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее описал последствия американского удара по Ирану."Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", — описывал в своём телеграм-канале последствия американского удара Медведев.Он указал и на другие последствия."Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее. . Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.Также он рассказал о последствиях для США и их руководства."Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!" — подытожил Медведев.В понедельник, 23 июня, состоится встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Сам Аракчи уже заявил, что Иран ценит позицию РФ по текущей эскалации на Ближнем Востоке."Между Ираном и Россией всегда проходили консультации, по каждому вопросу мы общались и работали, согласовывая свои позиции. Сейчас особые обстоятельства в регионе требуют, чтобы наши позиции были более выверенными, серьёзными и близкими", — заявил Аракчи.Он подчеркнул, что в Иране ценят позицию России, которая осудила самым решительным образом нападение США.Он также сообщил, что рассчитывает обсудить с президентом Путиным вопросы, связанные с угрозами на Ближнем Востоке, в том числе нападение Израиля и США на Иран, отметив, что у Ирана и России общие озабоченности и противники."У нас с Россией общие озабоченности и противники. У нас общие убеждения, мы проводим тесные консультации для противодействия общим вызовам и угрозам", — отметил Аракчи.По его словам, именно такие консультации будут проведены в понедельник, 23 июня, на встрече с Путиным.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти".
https://ukraina.ru/20250622/ssha-grozyat-iranu-novymi-udarami-ormuzskiy-proliv-perekroyut-itogi-22-iyunya-1064158562.html
https://ukraina.ru/20250622/bespilotniki-nad-kazakhstanom-syrskiy-grozit-nastupleniem-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-iyunya-1064150684.html
https://ukraina.ru/20250622/ssha-nanesli-udary-po-iranu-rezultaty-i--dolgosrochnye-posledstviya-glavnoe-na-utro-22-iyunya-1064143073.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, василий небензя, оон, совбез, global times, россия, сша, иран
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Совбез, Global Times, Россия, США, Иран

Зеленский поддержал удары по Ирану. Главное на утро 23 июня

09:48 23.06.2025
 
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
Зеленский, мнящий себя Черчиллем
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский поддержал американские удары по Ирану
О своей поддержке ударов США по Ирану Владимир Зеленский заявил в своём вечернем обращении к украинцам.
"Сегодня были доклады по ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива – после американских ударов по объектам ядерной программы иранского режима", — заявил Зеленский.
Он обвинил Иран в том, что тот помог России в развитии беспилотной программы, а иранские решения дорого обошлись Украине.
"И это действительно должно прекратиться. И это действительно не должно быть усилено ядерным оружием", — заявил Зеленский.
Несмотря на свои ранние заявления о возможности получения Украиной ядерного оружия теперь Зеленский заявил, что "никакого распространения ядерного оружия в современном мире не должно быть".
"Важно, что есть американская решительность по этому поводу – решительность президента [США Дональда] Трампа", — заявил Зеленский.
Ранее МИД Украины поддержал удары США по Ирану.
"Мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, но не были результативными. Ещё весной США предупреждали Иран о последствиях в случае отсутствия конструктивных шагов", — отмечалось в заявлении министерства иностранных дел Украины.
Украина поддержала США и Израиль.
"Убеждены, что принятые США совместно с Израилем меры против иранских ядерных объектов направили чёткий сигнал иранскому режиму", — заявило министерство иностранных дел Украины.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Вчера, 18:10
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Тем временем в мире осудили удары США по Ирану.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Так, в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times отмечалось, что военное вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке задело основы мирового порядка безопасности, ещё больше осложнило и дестабилизировало ситуацию в регионе.
"Прямое вмешательство американских военных ещё больше осложнило и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке, вовлекая в конфликт больше стран и невинных мирных жителей и заставляя их нести потери", — отмечалось в публикации.
В редакционной статье подчёркивалось, что вмешательство Вашингтона привело к тому, что ирано-израильский конфликт начал "выходить за свои рамки".
"Всего за один день международные инвесторы поспешили распродать рисковые активы, а обсуждения шестой ближневосточной войны всколыхнули медиаплатформы, отражая растущую обеспокоенность мирового сообщества набирающей обороты нестабильностью в регионе", — указывалось в публикации.
Ударив по Ирану, США повлияли на основы международного порядка безопасности, подчеркнули авторы публикации.
"Атакуя ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вашингтон создал опасный прецедент", — подчеркивалось в публикации.
Также издание подчеркнуло, что США намеренно увеличили уровень используемого вооружения, подливая масла в огонь войны и приближая ирано-израильский конфликт к неконтролируемому состоянию.
"Нападение на ядерные объекты чрезвычайно опасно, ввиду их уникальной природы повреждение таких объектов может привести к серьёзным утечкам, что может привести к гуманитарным катастрофам и создать серьезные риски для региональной безопасности", — указывали авторы.
Вчера, 13:00
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Осудили удары США по Ирану и в России.
"Своими действиями США открыли "ящик Пандоры", и никто не знает, к каким новым последствиям это может привести", — заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон сознательно отказался от дипломатического пути урегулирования, несмотря на предложения Москвы стать посредником в урегулировании возникшего конфликта.
"Мы настойчиво предлагали американским коллегам свои посреднические услуги для того, чтобы найти мирные, взаимоприемлемые решения противоречиям вокруг иранской ядерной программы. Но дипломатия нашим американским коллегам сегодня явно не нужна. Ответственность за это лежит на американском руководстве", — подчеркнул Небензя.
Он также отметил, что Соединённые Штаты не беспокоят последствия ударов.
"Вашингтон совершенно не заботят ни радиологические последствия, ни угроза для жизни и здоровья огромного числа мирных жителей, включая женщин и детей в регионе и за его пределами", — заявил Небензя.
Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы, предупредил постпред РФ при ООН.
"Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы", — указал Небензя.
Заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее описал последствия американского удара по Ирану.
"Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", — описывал в своём телеграм-канале последствия американского удара Медведев.
Он указал и на другие последствия.
"Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее. . Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал", — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
Также он рассказал о последствиях для США и их руководства.
"Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!" — подытожил Медведев.
Вчера, 09:49
США нанесли удары по Ирану: результаты и долгосрочные последствия. Главное на утро 22 июняВ ночь на 22 июня стало известно об ударе США по ядерным объектам Ирана
В понедельник, 23 июня, состоится встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Сам Аракчи уже заявил, что Иран ценит позицию РФ по текущей эскалации на Ближнем Востоке.
"Между Ираном и Россией всегда проходили консультации, по каждому вопросу мы общались и работали, согласовывая свои позиции. Сейчас особые обстоятельства в регионе требуют, чтобы наши позиции были более выверенными, серьёзными и близкими", — заявил Аракчи.
Он подчеркнул, что в Иране ценят позицию России, которая осудила самым решительным образом нападение США.
Он также сообщил, что рассчитывает обсудить с президентом Путиным вопросы, связанные с угрозами на Ближнем Востоке, в том числе нападение Израиля и США на Иран, отметив, что у Ирана и России общие озабоченности и противники.
"У нас с Россией общие озабоченности и противники. У нас общие убеждения, мы проводим тесные консультации для противодействия общим вызовам и угрозам", — отметил Аракчи.
По его словам, именно такие консультации будут проведены в понедельник, 23 июня, на встрече с Путиным.
О том, что происходило на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Зеленский в кризисе, но пытается удержаться у власти".
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