Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец - 23.06.2025 Украина.ру
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Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец - 23.06.2025 Украина.ру
Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
Главной угрозой для США в случае эскалации конфликта с Ираном станет блокировка Ормузского пролива, что приведет к резкому росту цен на нефть Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-23T05:45
2025-06-23T05:45
новости
иран
сша
тегеран
алексей зубец
дональд трамп
украина.ру
ракетный удар
война
конфликт
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Однако он подчеркнул, что такая мера может ударить по союзникам Тегерана: "Большая часть нефти идет в Китай и страны Юго-Восточной Азии, которые к Ирану относятся хорошо. Наказывать своих сторонников было бы странно".Зубец отметил, что у Ирана есть и другие способы давления: "Утром был нанесен ракетный удар по Тель-Авиву. Это показывает, что потенциал для ответных действий у Тегерана еще сохранился".При этом эксперт скептически оценил перспективы длительной блокады: "Реальная блокировка пролива потребует огромных ресурсов, а коалиция во главе с США быстро развернет операцию по разблокированию. Но даже кратковременный кризис ударит по экономикам западных стран".Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250622/medvedev-rasskazal-chego-dobilis-ssha-nochnymi-udarami-po-iranu-1064152934.html
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новости, иран, сша, тегеран , алексей зубец, дональд трамп, украина.ру, ракетный удар, война, конфликт, главные новости, нефть, китай, кризис, израиль
Новости, Иран, США, Тегеран , Алексей Зубец, Дональд Трамп, Украина.ру, ракетный удар, война, конфликт, Главные новости, нефть, Китай, кризис, Израиль

Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец

05:45 23.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFCОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© commons.wikimedia.org / MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC
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Главной угрозой для США в случае эскалации конфликта с Ираном станет блокировка Ормузского пролива, что приведет к резкому росту цен на нефть Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Самое мощное оружие, которое готов использовать Иран, это блокировка Ормузского пролива. Если нефть поднимется на уровень 150 долларов и продержится там несколько месяцев, то у Трампа будут большие внутренние проблемы", – заявил эксперт.
Однако он подчеркнул, что такая мера может ударить по союзникам Тегерана: "Большая часть нефти идет в Китай и страны Юго-Восточной Азии, которые к Ирану относятся хорошо. Наказывать своих сторонников было бы странно".
Зубец отметил, что у Ирана есть и другие способы давления: "Утром был нанесен ракетный удар по Тель-Авиву. Это показывает, что потенциал для ответных действий у Тегерана еще сохранился".
При этом эксперт скептически оценил перспективы длительной блокады: "Реальная блокировка пролива потребует огромных ресурсов, а коалиция во главе с США быстро развернет операцию по разблокированию. Но даже кратковременный кризис ударит по экономикам западных стран".
Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
05:45Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
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