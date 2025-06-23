https://ukraina.ru/20250623/iran-mozhet-obrushit-ekonomiku-ssha-zablokirovav-ormuzskiy-proliv--zubets-1064163670.html
Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец - 23.06.2025 Украина.ру
Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
Главной угрозой для США в случае эскалации конфликта с Ираном станет блокировка Ормузского пролива, что приведет к резкому росту цен на нефть Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-06-23T05:45
2025-06-23T05:45
2025-06-23T05:45
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ракетный удар
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Однако он подчеркнул, что такая мера может ударить по союзникам Тегерана: "Большая часть нефти идет в Китай и страны Юго-Восточной Азии, которые к Ирану относятся хорошо. Наказывать своих сторонников было бы странно".Зубец отметил, что у Ирана есть и другие способы давления: "Утром был нанесен ракетный удар по Тель-Авиву. Это показывает, что потенциал для ответных действий у Тегерана еще сохранился".При этом эксперт скептически оценил перспективы длительной блокады: "Реальная блокировка пролива потребует огромных ресурсов, а коалиция во главе с США быстро развернет операцию по разблокированию. Но даже кратковременный кризис ударит по экономикам западных стран".Полный текст интервью "Алексей Зубец: США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ближневосточного конфликта: "Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250622/medvedev-rasskazal-chego-dobilis-ssha-nochnymi-udarami-po-iranu-1064152934.html
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новости, иран, сша, тегеран , алексей зубец, дональд трамп, украина.ру, ракетный удар, война, конфликт, главные новости, нефть, китай, кризис, израиль
Новости, Иран, США, Тегеран , Алексей Зубец, Дональд Трамп, Украина.ру, ракетный удар, война, конфликт, Главные новости, нефть, Китай, кризис, Израиль
Иран может обрушить экономику США, заблокировав Ормузский пролив – Зубец
Главной угрозой для США в случае эскалации конфликта с Ираном станет блокировка Ормузского пролива, что приведет к резкому росту цен на нефть Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец