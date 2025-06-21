Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне - 21.06.2025 Украина.ру
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Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне - 21.06.2025 Украина.ру
Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
"Герани" ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне. Об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2025-06-21T15:12
2025-06-21T15:12
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Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне.В результате прилетов был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) полицейской бригады "Лють" в районе Степановки, а также несколько ПВД 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.Ранее российские военные нанесли ракетный удар по целям в городе Лозовая в Харьковской области.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Запорожье на юго-западе ДНР. Об этом 21 июня сообщило Минобороны РФ.Про ночные удары ВС РФ по целям на Украине — в материале "Удары по заводу в Кременчуге и аэродрому в Одессе: российские военные продолжают поражать цели на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250621/azovstal-proklyatie-drevnego-nekropolya-i-prizraki-voyny---chto-proiskhodit-seychas-i-chto-poyavitsya-1064121968.html
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новости, россия, харьковская область, запорожье, украина.ру, герань, днр, сво, дзен новости сво, сво закончилась, новости сво сейчас, спецоперация, наступление, наступление вс рф
Новости, Россия, Харьковская область, Запорожье, Украина.ру, Герань, ДНР, СВО, дзен новости СВО, сво закончилась, новости СВО сейчас, Спецоперация, наступление, наступление ВС РФ

Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне

15:12 21.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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"Герани" ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне. Об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне.
В результате прилетов был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) полицейской бригады "Лють" в районе Степановки, а также несколько ПВД 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.
Ранее российские военные нанесли ракетный удар по целям в городе Лозовая в Харьковской области.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Запорожье на юго-западе ДНР. Об этом 21 июня сообщило Минобороны РФ.
Про ночные удары ВС РФ по целям на Украине — в материале "Удары по заводу в Кременчуге и аэродрому в Одессе: российские военные продолжают поражать цели на Украине" на сайте Украина.ру.
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"Азовсталь": проклятие древнего некрополя и призраки войны - что происходит сейчас и что появится вскоре"Завод "Азовсталь" стоит на крови. Не только той, что пролилась здесь в 2022-м, когда заводские цеха были превращены нацистскими батальонами Украины в военную крепость. И даже не той, что впиталась в землю за 90 лет тяжёлого труда и промышленных трагедий.
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