https://ukraina.ru/20250621/rossiyskie-gerani-nanesli-udar-po-punktam-vremennoy-dislokatsii-vsu-v-prifrontovoy-zone-1064126387.html
Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне - 21.06.2025 Украина.ру
Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
"Герани" ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне. Об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2025-06-21T15:12
2025-06-21T15:12
2025-06-21T15:12
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Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне.В результате прилетов был уничтожен пункт временной дислокации (ПВД) полицейской бригады "Лють" в районе Степановки, а также несколько ПВД 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.Ранее российские военные нанесли ракетный удар по целям в городе Лозовая в Харьковской области.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Запорожье на юго-западе ДНР. Об этом 21 июня сообщило Минобороны РФ.Про ночные удары ВС РФ по целям на Украине — в материале "Удары по заводу в Кременчуге и аэродрому в Одессе: российские военные продолжают поражать цели на Украине" на сайте Украина.ру.
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Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне
"Герани" ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне. Об этом сообщает телеграм-канал "Украина.ру"