Российские "Герани" нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в прифронтовой зоне

"Азовсталь": проклятие древнего некрополя и призраки войны - что происходит сейчас и что появится вскоре "Завод "Азовсталь" стоит на крови. Не только той, что пролилась здесь в 2022-м, когда заводские цеха были превращены нацистскими батальонами Украины в военную крепость. И даже не той, что впиталась в землю за 90 лет тяжёлого труда и промышленных трагедий.