https://ukraina.ru/20250620/toksichnyy-ermak-zhurnalist-sbushnik-glavnoe-na-utro-20-iyunya-1064075008.html

Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня

Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня - 20.06.2025 Украина.ру

Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня

Американские СМИ рассказали о раздражении, которое вызывает в правящих кругах США глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский журналист Денис Бигус признался в работе на Службу безопасности Украины

2025-06-20T09:50

2025-06-20T09:50

2025-06-20T12:44

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Издание Politico рассказало о том, как в США воспринимают главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как заявили изданию более десяти источников, Ермака считают чрезмерно требовательным и резким по отношению к американским чиновникам, а также плохо осведомленным о принципах работы американского госаппарата."Один из людей, знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, охарактеризовал его как "двухпартийного раздражителя"", — писало издание.Примечательно, что Ермак раздражает окружение президента США Дональда Трампа и раздражал окружение его предшественника Джо Байдена."По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Байдена и трёх других людей, знакомых с отношениями США и Украины в то время, чиновники администрации Байдена также были разочарованы действиями Ермака, однако им в значительной степени удалось сдержать свое раздражение, учитывая срочность войны и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева от российского натиска", — указывалось в публикации издания.При этом американские чиновники указали, что Ермак не разбирается в американской политике. Более того, они не уверены, что он адекватно передаёт позиции США украинскому руководству."Многие в Вашингтоне считают, что Ермак не осведомлён о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины", — отмечалось в публикации.Там же сообщалось, что Ермак с трудом организовал встречи во время последнего визита в июне. Его поездка оказалась спонтанной и без чёткой повестки. Встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент."По словам источника, встреча Ермака с Марко Рубио была в последний момент отменена, но позже они всё же пересеклись в Белом доме. Ермак опубликовал фото встречи, заявив, что обсудили ситуацию на фронте и необходимость ПВО", — писало издание.Глава аппарата Трампа Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака ждать, а затем тоже отменила встречу. Вице-президент Джей Ди Вэнс не ответил на запрос о встрече."Мы не поняли, зачем он приехал", — передает издание слова одного из собеседников.Один из американцев назвал Ермака "экзистенциальной угрозой" для отношений между Украиной и США."Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли", — заявил другой.Примечательно, что в статье были и комментарии Ермака."Если другие считают вас "сложным" — так тому и быть. Я буду ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет моей стране и миссии моего президента", - заявил Ермак.Он также указал, что у него "нет амбиций полностью понять, как работает американская политика", а волнует его только Украина.Не доносчик, а сексотГлава проекта BIHUS.Info украинский журналист Денис Бигус признался в работе на Службу безопасности Украины. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале проекта."Сотрудничество с СБУ – повод для гордости, а не зрада!" — заявил Бигус.Он рассказал о том, как началось его сотрудничество со спецслужбой. Рассказ сопровождался видео, на котором Бигус наводил удары украинской артиллерии. По его словам, при этом использовался дрон из Эстонии. Также Бигус сообщил о том, что после начала СВО "много где был" и служил в подразделении "Альфа" СБУ, а также подразделениях Нацполиции. Работал Бигус, по его словам, и на Главное управление разведки Минобороны Украины.Примечательно, что, по словам Бигуса, со службы в Нацполиции можно спокойно уволиться, что он и сделал в конце 2023 года. А затем случилась история со слежкой за журналистами проекта BIHUS.Info и, если верить Бигусу, одновременно на него вышли сотрудники департамента военной контрразведки."Тогда ДВКР СБУ, а точнее люди, с которыми я ещё на юге воевал, подкинули прикольные задачи, скажем так, оперативно-организационно-технического характера, с которыми я им с удовольствием помогал, сейчас помогаю и буду помогать", — заявил Бигус.По его словам, военные контрразведчики вместе с ним смеялись над коллегами из СБУ, которые следили за журналистами BIHUS.Info.Ранее, 18 июня, народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) опубликовал документы, свидетельствующие о работе Бигуса на СБУ."Вот такое СБУ Бигусу точно нравится. Помните громкий скандал, когда журналистов Бигуса застукали на видео с наркотиками? Это было в январе 2024 года. А уже в мае – вполне "случайно" – Денис становится гласным внештатным сотрудником СБУ. Официально: для выполнения поручений, сбора информации, отчётов. И, конечно же – с удостоверением. Совпадение, подумаете вы. Но история становится еще более интересной, если смотреть внимательно!" — указал депутат.Позднее он отреагировал на признание Бигуса."Более чем через сутки Денис Бигус наконец пришел в себя и записал видео о своей работе на СБУ. Он сделал каминг-аут. Всё признает и подтверждает. Рассказал и о своем боевом пути до того, как стать шестеркой СБУ. О подвигах, боевых выходах, а в конце и о том как устал от всего и просто уволился со службы. Ему, конечно, очень досадно, что у остальных нет такой возможности просто уйти из армии, когда захочется. Но тут надо понимать, что и не все ходят под СБУ, как Денис", — ёрничал политик.Он также указал на то, что Бигуса так и не мобилизовали даже в тех условиях, когда в армии ощущается нехватка кадров."Также [Бигус] сказал, что после увольнения со службы ТЦК не боится. А ну чего бы бояться, когда ТЦК просто полтора года не видит этого выдающегося воина. Но бусификацию и избиение людей работниками ТЦК комментировать Денис пока отказывается. Ну, ничего. В работе на СБУ всё же признался. Поэтому будем воспитывать дальше. И так, уважаемые журналисты. При общении с Денисом будьте внимательны", — подытожил политик.Воюющий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко заявил, что Бигус никогда не воевал, а лишь числился на военной службе."Добровольный помощник" СБУ Бигус не является журналистом, поскольку с конца февраля 2022 года фиктивно числится на военной службе и любит рассказывать, как он якобы штурмовал сёла в Херсонской области, освобождая их от "оккупантов". Однако знающие люди утверждают, что Бигус даже не знает номера воинской части, где он фиктивно "служит" и куда его, якобы, устроил народный депутат Арахамия с целью избежать реальной мобилизации", — отметил Бойко.В то же время он указал, что "статус военнослужащего, пусть и фиктивный, означает, что Бигус находится в поле внимания военной контрразведки".Об экспертной оценке происходящего на Украине — в статье Наталье Мареевой "Зеленский как фасад Запада и Украина с мусорным рейтингом: украинские эксперты об утрате страной реноме".

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, андрей ермак, марко рубио, сбу, офис президента, нацполиция, вашингтон, сша, украина