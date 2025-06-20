Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/toksichnyy-ermak-zhurnalist-sbushnik-glavnoe-na-utro-20-iyunya-1064075008.html
Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня
Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня - 20.06.2025 Украина.ру
Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня
Американские СМИ рассказали о раздражении, которое вызывает в правящих кругах США глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский журналист Денис Бигус признался в работе на Службу безопасности Украины
2025-06-20T09:50
2025-06-20T12:44
эксклюзив
хроники
дональд трамп
андрей ермак
марко рубио
сбу
офис президента
нацполиция
вашингтон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063597922_0:0:1852:1043_1920x0_80_0_0_06d7e1deaa65c3385faf6a38de6b97c6.jpg
Издание Politico рассказало о том, как в США воспринимают главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как заявили изданию более десяти источников, Ермака считают чрезмерно требовательным и резким по отношению к американским чиновникам, а также плохо осведомленным о принципах работы американского госаппарата."Один из людей, знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, охарактеризовал его как "двухпартийного раздражителя"", — писало издание.Примечательно, что Ермак раздражает окружение президента США Дональда Трампа и раздражал окружение его предшественника Джо Байдена."По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Байдена и трёх других людей, знакомых с отношениями США и Украины в то время, чиновники администрации Байдена также были разочарованы действиями Ермака, однако им в значительной степени удалось сдержать свое раздражение, учитывая срочность войны и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева от российского натиска", — указывалось в публикации издания.При этом американские чиновники указали, что Ермак не разбирается в американской политике. Более того, они не уверены, что он адекватно передаёт позиции США украинскому руководству."Многие в Вашингтоне считают, что Ермак не осведомлён о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины", — отмечалось в публикации.Там же сообщалось, что Ермак с трудом организовал встречи во время последнего визита в июне. Его поездка оказалась спонтанной и без чёткой повестки. Встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент."По словам источника, встреча Ермака с Марко Рубио была в последний момент отменена, но позже они всё же пересеклись в Белом доме. Ермак опубликовал фото встречи, заявив, что обсудили ситуацию на фронте и необходимость ПВО", — писало издание.Глава аппарата Трампа Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака ждать, а затем тоже отменила встречу. Вице-президент Джей Ди Вэнс не ответил на запрос о встрече."Мы не поняли, зачем он приехал", — передает издание слова одного из собеседников.Один из американцев назвал Ермака "экзистенциальной угрозой" для отношений между Украиной и США."Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли", — заявил другой.Примечательно, что в статье были и комментарии Ермака."Если другие считают вас "сложным" — так тому и быть. Я буду ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет моей стране и миссии моего президента", - заявил Ермак.Он также указал, что у него "нет амбиций полностью понять, как работает американская политика", а волнует его только Украина.Не доносчик, а сексотГлава проекта BIHUS.Info украинский журналист Денис Бигус признался в работе на Службу безопасности Украины. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале проекта."Сотрудничество с СБУ – повод для гордости, а не зрада!" — заявил Бигус.Он рассказал о том, как началось его сотрудничество со спецслужбой. Рассказ сопровождался видео, на котором Бигус наводил удары украинской артиллерии. По его словам, при этом использовался дрон из Эстонии. Также Бигус сообщил о том, что после начала СВО "много где был" и служил в подразделении "Альфа" СБУ, а также подразделениях Нацполиции. Работал Бигус, по его словам, и на Главное управление разведки Минобороны Украины.Примечательно, что, по словам Бигуса, со службы в Нацполиции можно спокойно уволиться, что он и сделал в конце 2023 года. А затем случилась история со слежкой за журналистами проекта BIHUS.Info и, если верить Бигусу, одновременно на него вышли сотрудники департамента военной контрразведки."Тогда ДВКР СБУ, а точнее люди, с которыми я ещё на юге воевал, подкинули прикольные задачи, скажем так, оперативно-организационно-технического характера, с которыми я им с удовольствием помогал, сейчас помогаю и буду помогать", — заявил Бигус.По его словам, военные контрразведчики вместе с ним смеялись над коллегами из СБУ, которые следили за журналистами BIHUS.Info.Ранее, 18 июня, народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) опубликовал документы, свидетельствующие о работе Бигуса на СБУ."Вот такое СБУ Бигусу точно нравится. Помните громкий скандал, когда журналистов Бигуса застукали на видео с наркотиками? Это было в январе 2024 года. А уже в мае – вполне "случайно" – Денис становится гласным внештатным сотрудником СБУ. Официально: для выполнения поручений, сбора информации, отчётов. И, конечно же – с удостоверением. Совпадение, подумаете вы. Но история становится еще более интересной, если смотреть внимательно!" — указал депутат.Позднее он отреагировал на признание Бигуса."Более чем через сутки Денис Бигус наконец пришел в себя и записал видео о своей работе на СБУ. Он сделал каминг-аут. Всё признает и подтверждает. Рассказал и о своем боевом пути до того, как стать шестеркой СБУ. О подвигах, боевых выходах, а в конце и о том как устал от всего и просто уволился со службы. Ему, конечно, очень досадно, что у остальных нет такой возможности просто уйти из армии, когда захочется. Но тут надо понимать, что и не все ходят под СБУ, как Денис", — ёрничал политик.Он также указал на то, что Бигуса так и не мобилизовали даже в тех условиях, когда в армии ощущается нехватка кадров."Также [Бигус] сказал, что после увольнения со службы ТЦК не боится. А ну чего бы бояться, когда ТЦК просто полтора года не видит этого выдающегося воина. Но бусификацию и избиение людей работниками ТЦК комментировать Денис пока отказывается. Ну, ничего. В работе на СБУ всё же признался. Поэтому будем воспитывать дальше. И так, уважаемые журналисты. При общении с Денисом будьте внимательны", — подытожил политик.Воюющий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко заявил, что Бигус никогда не воевал, а лишь числился на военной службе."Добровольный помощник" СБУ Бигус не является журналистом, поскольку с конца февраля 2022 года фиктивно числится на военной службе и любит рассказывать, как он якобы штурмовал сёла в Херсонской области, освобождая их от "оккупантов". Однако знающие люди утверждают, что Бигус даже не знает номера воинской части, где он фиктивно "служит" и куда его, якобы, устроил народный депутат Арахамия с целью избежать реальной мобилизации", — отметил Бойко.В то же время он указал, что "статус военнослужащего, пусть и фиктивный, означает, что Бигус находится в поле внимания военной контрразведки".Об экспертной оценке происходящего на Украине — в статье Наталье Мареевой "Зеленский как фасад Запада и Украина с мусорным рейтингом: украинские эксперты об утрате страной реноме".
https://ukraina.ru/20250619/obmen-plennymi-beglyy-vitse-premer-itogi-19-iyunya-1064057873.html
https://ukraina.ru/20250619/sroki-prorabatyvayutsya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-19-iyunya-1064038155.html
https://ukraina.ru/20250619/zhit-po-kakim-pravilam-glavnoe-na-utro-19-iyunya-1064030301.html
вашингтон
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/03/1063597922_207:0:1852:1234_1920x0_80_0_0_3808defa3d1a7e5beffd95f1f17fa896.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, андрей ермак, марко рубио, сбу, офис президента, нацполиция, вашингтон, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Марко Рубио, СБУ, Офис президента, Нацполиция, Вашингтон, США, Украина

Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня

09:50 20.06.2025 (обновлено: 12:44 20.06.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Американские СМИ рассказали о раздражении, которое вызывает в правящих кругах США глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский журналист Денис Бигус признался в работе на Службу безопасности Украины
Издание Politico рассказало о том, как в США воспринимают главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как заявили изданию более десяти источников, Ермака считают чрезмерно требовательным и резким по отношению к американским чиновникам, а также плохо осведомленным о принципах работы американского госаппарата.
"Один из людей, знакомых с взаимодействием Ермака с администрацией Трампа, охарактеризовал его как "двухпартийного раздражителя"", — писало издание.
Примечательно, что Ермак раздражает окружение президента США Дональда Трампа и раздражал окружение его предшественника Джо Байдена.
"По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Байдена и трёх других людей, знакомых с отношениями США и Украины в то время, чиновники администрации Байдена также были разочарованы действиями Ермака, однако им в значительной степени удалось сдержать свое раздражение, учитывая срочность войны и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева от российского натиска", — указывалось в публикации издания.
При этом американские чиновники указали, что Ермак не разбирается в американской политике. Более того, они не уверены, что он адекватно передаёт позиции США украинскому руководству.
Алексей Чернышов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Вчера, 18:52
Обмен пленными, беглый вице-премьер. Итоги 19 июняРоссия и Украина провели новый обмен пленными. На Украине разгорается скандал с покинувшим страну вице-премьер-министром Алексеем Чернышовым
"Многие в Вашингтоне считают, что Ермак не осведомлён о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины", — отмечалось в публикации.
Там же сообщалось, что Ермак с трудом организовал встречи во время последнего визита в июне. Его поездка оказалась спонтанной и без чёткой повестки. Встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент.
"По словам источника, встреча Ермака с Марко Рубио была в последний момент отменена, но позже они всё же пересеклись в Белом доме. Ермак опубликовал фото встречи, заявив, что обсудили ситуацию на фронте и необходимость ПВО", — писало издание.
Глава аппарата Трампа Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака ждать, а затем тоже отменила встречу. Вице-президент Джей Ди Вэнс не ответил на запрос о встрече.
"Мы не поняли, зачем он приехал", — передает издание слова одного из собеседников.
Один из американцев назвал Ермака "экзистенциальной угрозой" для отношений между Украиной и США.
"Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли", — заявил другой.
Примечательно, что в статье были и комментарии Ермака.
"Если другие считают вас "сложным" — так тому и быть. Я буду ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет моей стране и миссии моего президента", - заявил Ермак.
Он также указал, что у него "нет амбиций полностью понять, как работает американская политика", а волнует его только Украина.
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Вчера, 13:25
Сроки прорабатываются, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июняПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, когда состоится новый раунд российско-украинских переговоров. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Не доносчик, а сексот
Глава проекта BIHUS.Info украинский журналист Денис Бигус признался в работе на Службу безопасности Украины. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале проекта.
"Сотрудничество с СБУ – повод для гордости, а не зрада!" — заявил Бигус.
Он рассказал о том, как началось его сотрудничество со спецслужбой. Рассказ сопровождался видео, на котором Бигус наводил удары украинской артиллерии. По его словам, при этом использовался дрон из Эстонии. Также Бигус сообщил о том, что после начала СВО "много где был" и служил в подразделении "Альфа" СБУ, а также подразделениях Нацполиции. Работал Бигус, по его словам, и на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Примечательно, что, по словам Бигуса, со службы в Нацполиции можно спокойно уволиться, что он и сделал в конце 2023 года. А затем случилась история со слежкой за журналистами проекта BIHUS.Info и, если верить Бигусу, одновременно на него вышли сотрудники департамента военной контрразведки.
"Тогда ДВКР СБУ, а точнее люди, с которыми я ещё на юге воевал, подкинули прикольные задачи, скажем так, оперативно-организационно-технического характера, с которыми я им с удовольствием помогал, сейчас помогаю и буду помогать", — заявил Бигус.
По его словам, военные контрразведчики вместе с ним смеялись над коллегами из СБУ, которые следили за журналистами BIHUS.Info.
Ранее, 18 июня, народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) опубликовал документы, свидетельствующие о работе Бигуса на СБУ.
"Вот такое СБУ Бигусу точно нравится. Помните громкий скандал, когда журналистов Бигуса застукали на видео с наркотиками? Это было в январе 2024 года. А уже в мае – вполне "случайно" – Денис становится гласным внештатным сотрудником СБУ. Официально: для выполнения поручений, сбора информации, отчётов. И, конечно же – с удостоверением. Совпадение, подумаете вы. Но история становится еще более интересной, если смотреть внимательно!" — указал депутат.
Позднее он отреагировал на признание Бигуса.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Вчера, 09:50
Жить по каким правилам? Главное на утро 19 июняПрезидент России Владимир Путин встретился с руководителями ведущих международных информационных агентств и ответил на вопросы, связанные в т.ч. и с Украиной
"Более чем через сутки Денис Бигус наконец пришел в себя и записал видео о своей работе на СБУ. Он сделал каминг-аут. Всё признает и подтверждает. Рассказал и о своем боевом пути до того, как стать шестеркой СБУ. О подвигах, боевых выходах, а в конце и о том как устал от всего и просто уволился со службы. Ему, конечно, очень досадно, что у остальных нет такой возможности просто уйти из армии, когда захочется. Но тут надо понимать, что и не все ходят под СБУ, как Денис", — ёрничал политик.
Он также указал на то, что Бигуса так и не мобилизовали даже в тех условиях, когда в армии ощущается нехватка кадров.
"Также [Бигус] сказал, что после увольнения со службы ТЦК не боится. А ну чего бы бояться, когда ТЦК просто полтора года не видит этого выдающегося воина. Но бусификацию и избиение людей работниками ТЦК комментировать Денис пока отказывается. Ну, ничего. В работе на СБУ всё же признался. Поэтому будем воспитывать дальше. И так, уважаемые журналисты. При общении с Денисом будьте внимательны", — подытожил политик.
Воюющий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко заявил, что Бигус никогда не воевал, а лишь числился на военной службе.
"Добровольный помощник" СБУ Бигус не является журналистом, поскольку с конца февраля 2022 года фиктивно числится на военной службе и любит рассказывать, как он якобы штурмовал сёла в Херсонской области, освобождая их от "оккупантов". Однако знающие люди утверждают, что Бигус даже не знает номера воинской части, где он фиктивно "служит" и куда его, якобы, устроил народный депутат Арахамия с целью избежать реальной мобилизации", — отметил Бойко.
В то же время он указал, что "статус военнослужащего, пусть и фиктивный, означает, что Бигус находится в поле внимания военной контрразведки".
Об экспертной оценке происходящего на Украине — в статье Наталье Мареевой "Зеленский как фасад Запада и Украина с мусорным рейтингом: украинские эксперты об утрате страной реноме".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампАндрей ЕрмакМарко РубиоСБУОфис президентаНацполицияВашингтонСШАУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией
14:03Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
13:57Сообщают о завершении очередного этапа обмена пленными в рамках Стамбульских соглашений
13:50В ТЦК довели до самоубийства мужчину и сломали ногу его адвокату
13:34Продвижение ВС РФ в Харьковской области севернее Купянска продолжается
13:24Украинка случайно поддержала российский бизнес
13:13Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса
13:00Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня
12:59Дезертировавший ВСУшник сжег пять военных автомобилей в Киеве
12:48Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов"
12:43Сложил фортификации в карман? Вслед за вице-премьером с Украины сбежал друг и "кошелек" Зеленского
12:19Иран отказался от переговоров с США в условиях атак Израиля
11:53ФСБ задержала пособников ВСУ в Крыму
11:48Украина на грани стратегического краха
11:13"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
10:39ВСУ покидают село Александро-Калиново - военкор
10:12Количество дронов у ВС РФ во много раз превысило количество потенциальных целей - офицер ВСУ
10:00«Герани» начали бить по мостам
09:50Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня
09:50ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградской агломерации
Лента новостейМолния