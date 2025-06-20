https://ukraina.ru/20250620/zelenskiy-kak-fasad-zapada-i-ukraina-s-musornym-reytingom-ukrainskie-eksperty-ob-utrate-stranoy-1064049826.html

Зеленский как фасад Запада и Украина с мусорным рейтингом: украинские эксперты об утрате страной реноме

Зеленский как фасад Запада и Украина с мусорным рейтингом: украинские эксперты об утрате страной реноме - 20.06.2025 Украина.ру

Зеленский как фасад Запада и Украина с мусорным рейтингом: украинские эксперты об утрате страной реноме

В украинском экспертном сообществе рассуждают о том, как итоги саммита G7 обнажили слабость украинской внешней политики. И думают над тем, почему Трамп отказался от встречи с Зеленским на саммите G7 после того, как Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине

2025-06-20T05:00

2025-06-20T05:00

2025-06-20T13:33

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трамп и зеленский

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На саммите G7 Владимир Зеленский не смог добиться ни новых санкций против России, ни дополнительной американской военной помощи, пишет украинский аналитический телеграм-канал "Резидент", отмечая, что западные СМИ сообщают о фактически очередном провале дипломатических усилий Банковой. При этом, добавим от себя, Трамп, к которому на аудиенцию в Канаду примчался Зеленский, попросту проигнорировал этот визит и заранее уехал в Вашингтон, хотя, очевидно, прекрасно был осведомлен о визите украинского недопрезидента для встречи с ним, Трампом. Такая "небрежность" главы США реально граничит с оскорблением. Но обидчивый и злопамятный в других случаях Зеленский, на этот раз предпочел не замечать хамства Трампа и молча проглотил оскорбление.Тем временем, авторы ресурса подчеркивают, что итоги саммита G7 обнажили слабость украинской внешней политики, которая стремительно теряет влияние на Западе. "Банковая, рассчитывающая на давление через публичные выступления Зеленского, не смогла адаптироваться к новой реальности, где США смещают фокус на собственные интересы, а Европа не готова полностью компенсировать сокращение американской помощи (95% оружия, используемого Украиной, произведено в США, а свыше половины поставок из Европы также имеют американское происхождение)", — акцентирует внимание "Резидент".Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержку за рубежом, но его действия вызывают всё больше вопросов. Об этом пишет в блоге на канале GOLOS.EU бывший депутат Верховной Рады, оппозиционный украинский политик Спиридон Килинкаров.По словам эксперта, для Зеленского пылающий Киев — это способ вернуть внимание западной прессы, особенно на фоне череды неудач. "Скандал в Овальном кабинете, унизительный договор по недрам без гарантий безопасности, вынужденное участие в переговорах против своих интересов, выдача тел погибших украинских солдат — всё это лишь часть проблем Зеленского", — отмечает политик.Эксперт считает, что европейские союзники пытаются вдохновить украинского лидера на новые "подвиги", но их возможности ограничены. "Зеленский, вероятно, понял роль США в поддержке Украины только после прихода [президента США Дональда] Трампа в Белый дом. До этого он воспринимал поддержку как должное", — пишет Килинкаров.При этом, по его мнению, попытки Зеленского призвать западных союзников надавить на Трампа, чтобы тот повлиял на президента России Владимира Путина, вызовут у американского лидера лишь раздражение. "Путин давно не реагирует на публичные заявления Зеленского", — подчёркивает экс-депутат.Хотя финансовая помощь ЕС в марте превысила американскую ($65 млрд от США против €72 млрд от Европы), Килинкаров сомневается в её эффективности. "Италии и Испании нужно увеличить финансирование Украины в 6 раз, Франции — в 4, Германии — на 50%. И это только для компенсации потери помощи США", — указывает он.Эксперт обращает внимание на парадокс: Киев заявляет о готовности покупать оружие у США, но при этом не смог выплатить кредиторам $0,6 млрд. "В Польше разгорелся скандал: выяснилось, что с 2022 года Польша выплатила больше €100 млн по украинскому кредиту", — пишет Килинкаров.Зеленский, по его словам, продолжает требовать от Европы выделять на поддержку Украины 1,5% ВВП — около €320 млрд. "Если бы ЕС удалось включить эти 1,5% в 5% ВВП на оборону, которые требует Трамп, они бы это сделали", — резюмирует экс-депутат.3 июня 2025 года Киев приостановил выплаты по еврооблигациям на $2,6 млрд, что спровоцировало резкую реакцию международных институтов, отмечает глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его словам, МВФ предупредил о рисках для дальнейшего финансирования, а S&P Global объявил дефолт и понизил кредитный рейтинг Украины до "мусорного". "Президент Украины, по-видимому, не осознаёт, что его роль в этой операции — всего лишь фасад. За кулисами стоят западные спецслужбы, и последствия этого будут ощущаться в Украине", — заявил политик.По его словам, Украина превратилась "в мишень для России", которая лишь отвечает на провокации Запада. "Зеленский умоляет Трампа оказать давление на Россию, но не понимает, как Вашингтон может это сделать. В США же постепенно дистанцируются от конфликта", — отмечает эксперт.Медведчук подчеркнул, что нынешняя власть пытается совместить несовместимое: "Зеленский не понимает, что невозможно быть одновременно миротворцем и инструментом в руках западных спецслужб, пытаться остановить войну и одновременно её провоцировать".Главный вопрос, который сегодня встаёт перед украинцами: "Стоит ли продолжать умирать в этом кровавом конфликте, который был спровоцирован ради амбиций одного человека?" Ответ, по мнению Медведчука, уже дали сотни тысяч дезертиров из ВСУ, отказавшихся дальше принимать участие в этой трагедии.Очередное демонстративное "посылание" Трампом Зеленского — это не просто демонстрация президентом США некого акта недовольства или демонстрации своего преимущественного положения, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Он считает, что Трамп отказался от встречи с Зеленским на саммите G7 после того, как Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине и в частности по Киеву."То есть обычно же, когда у нас эти удары наносятся перед некими саммитами и встречами Зеленского за рубежом, они создают для него условия, чтобы он дальше мог попрошайничать деньги и оружие", — заявил политик в Youtube.То есть, подчеркнул Дубинский, прилетают снаряды, прилетают дроны, ракеты, и Зеленский опять едет попрошайничать на G7, но уже говорит: "Я буду у Трампа покупать оружие". А президент США - раз и улетает. То есть отказывается от встречи, — подчеркнул Дубинский.По мнению украинского депутата, это говорит о сознательном вытеснении войны на Украине на периферию. То есть Трамп показывает, что, с одной стороны, это находится на периферии американских интересов."А с другой стороны, это демонстративный политический сигнал, направленный на то, что как бы жёстко Россия вас не обстреливала, сколько бы ни было попаданий... это не интересует Америку. Вот какой главный сигнал отказа от этой встречи", — резюмировал Дубинский.Бывший глава правительства Украины Николай Азаров отмечает, что Зеленский уже стал жаловаться, что обещанные Украине ракеты были отправлены Израилю. Все зависит от позиции администрации США. Уже всем понятно, что насыщение киевского режима вооружением – путь продолжения военного конфликта, констатировал политик.Если Трамп серьезно думает о принуждении киевского режима к реальным переговорам, к реальным компромиссам, он должен принять соответствующие меры, и финансовые в том числе, считает экс-премьер Украины."Против России они мастаки вводить. А против Украины санкций еще не было, хотя что только киевский режим не творил! Поэтому все зависит от позиции американской администрации, от ее реального стремления к восстановлению мира", — подытожил Азаров.О чем еще говорят украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250619/tikhoy-sapoy-novaya-krov-rada-gotovit-vybory---primet-osobyy-zakon-a-u-neloyalnykh-otberut-pasporta-1064031039.html

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Наталья Мареева

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