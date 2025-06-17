https://ukraina.ru/20250617/peskov-otvetil-na-vopros-o-date-novogo-raunda-peregovorov-s-kievom-1063962333.html

Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом

Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом - 17.06.2025 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сроках проведения нового раунда переговоров с украинской стороной в контексте урегулирования конфликта

2025-06-17T14:34

2025-06-17T14:34

2025-06-17T14:34

новости

киев

россия

стамбул

дмитрий песков

владимир мединский

рустем умеров

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061217617_0:225:2049:1377_1920x0_80_0_0_82371f9a763d0286c03f3453a346aef6.jpg

Также Песков подчеркнул, что Москва свои обещания уже выполнила.В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмене телами.Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Другие события 17 июня - в материале Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.

https://ukraina.ru/20250611/ukrainka-iskala-propavshego-muzha-on-nashelsya-v-spiskakh-tekh-chi-tela-kiev-nikak-ne-khotel-zabirat-1063852469.html

https://ukraina.ru/20250607/ekspert-otvetil-stoit-li-moskve-snova-saditsya-za-stol-peregovorov-s-kievom-1063679998.html

киев

россия

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, стамбул, дмитрий песков, владимир мединский, рустем умеров, financial times