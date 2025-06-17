Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сроках проведения нового раунда переговоров с украинской стороной в контексте урегулирования конфликта
"Нет, пока понимания о следующем раунде нет. <...> В ближайшее время будет известно о продолжении", - сказал Песков, отметив, что проделана работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-украинских переговорах в Стамбуле ранее.
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Другие события 17 июня - в материале Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.
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