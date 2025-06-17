Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом - 17.06.2025 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом
Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом - 17.06.2025 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сроках проведения нового раунда переговоров с украинской стороной в контексте урегулирования конфликта
2025-06-17T14:34
2025-06-17T14:34
новости
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дмитрий песков
владимир мединский
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Также Песков подчеркнул, что Москва свои обещания уже выполнила.В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмене телами.Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Другие события 17 июня - в материале Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.
https://ukraina.ru/20250611/ukrainka-iskala-propavshego-muzha-on-nashelsya-v-spiskakh-tekh-chi-tela-kiev-nikak-ne-khotel-zabirat-1063852469.html
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новости, киев, россия, стамбул, дмитрий песков, владимир мединский, рустем умеров, financial times
Новости, Киев, Россия, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Financial Times

Песков ответил на вопрос о дате нового раунда переговоров с Киевом

14:34 17.06.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о сроках проведения нового раунда переговоров с украинской стороной в контексте урегулирования конфликта
"Нет, пока понимания о следующем раунде нет. <...> В ближайшее время будет известно о продолжении", - сказал Песков, отметив, что проделана работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-украинских переговорах в Стамбуле ранее.
Также Песков подчеркнул, что Москва свои обещания уже выполнила.
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
11 июня, 18:17
Украинка искала пропавшего мужа. Он нашелся в списках тех, чьи тела Киев никак не хотел забиратьНа украинском телевидении вышел сюжет о женщине, которая долгое время искала своего мужа, пропавшего в зоне боевых действий. Оказалось, ее муж в списке тех, чьи тела Москва должна была на днях передать Киеву, но представители украинской стороны отклонились их принять
В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмене телами.
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
7 июня, 06:45
Эксперт ответил, стоит ли Москве снова садиться за стол переговоров с КиевомДо недавнего времени российская сторона пыталась вынести за скобки легитимность украинской переговорной программы, но последние теракты сделали этот вопрос максимально острым. И ответить на него предстоит уже совсем скоро
Другие события 17 июня - в материале Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторождения.
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