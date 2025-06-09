https://ukraina.ru/20250609/ukrainskiy-bunt-bessmyslennyy-besposchadnyy-nerealnyy-1063793638.html

Украинский бунт: бессмысленный, беспощадный, нереальный

Украинский бунт: бессмысленный, беспощадный, нереальный - 09.06.2025 Украина.ру

Украинский бунт: бессмысленный, беспощадный, нереальный

На фоне скандала вокруг передачи Россией тел погибших украинских военных в социальных сетях обсуждаются ожидания – ну сейчас-то украинцы (пуще того – украинки) должны же взбунтоваться? До этого люди удивлялись, почему же жертвы бусификации не сопротивляются? Действительно – где новые Наливайко, Сулима и Тарас Трясило?

2025-06-09T17:33

2025-06-09T17:33

2025-06-09T17:33

мнения

киев

петр порошенко

мобилизация

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бунт

военкомат

украина

война

москва

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С одной стороны, напряжённость в украинском обществе действительно растёт. На помощь бусифицируемым бегут уже не единицы, а десятки людей. На подавление бунта мобилизованных в Киеве пришлось отправлять полицию в спецэкипировке. Инцидент с мобилизацией волонтёра Романа Замрия разбирается на уровне главкома Сырского. Ну а комментарии в соцсетях в адрес военкомов поражают накалом людоедства – даже "орки" не могут похвалиться такой всенародной ненавистью.В то же время Киевский международный институт социологии фиксирует рост числа людей, которые готовы воевать столько, сколько нужно (это при том, что наиболее распространённый ответ на вопрос "сколько нужно" – "до последнего украинца"). Сам процент, разумеется, завышен, но динамика современной украинской социологией вероятно всё же улавливается.В целом же оснований ожидать массового бунта украинцев оснований нет, на что имеется ряд причин политического, социального и психологического порядка.Прежде всего – что бы нам не говорили о том, что на Майдан люди вышли стихийно, потому что "их достало", опыт показывает, что это не так. Нужно политическая сила, которая предоставит организаторов, каналы информирования и финансы (последние нужны даже в тех случаях, когда сами люди выходят бесплатно).Следует отметить, что до 2025 года организацией женских митингов (не против мобилизации – слишком опасно, а с требованиями организовать обмен военнопленных) занимались структуры, связанные с Петром Порошенко. Разумеется – не напрямую. Дело не только в элементарных мерах безопасности, но и в чудовищном антирейтинге экс-президента – организовать гуманитарное мероприятие с его участием почти нереально.Как считают наши украинские источники, после введения в феврале этого года санкций против Порошенко он больше светиться с организацией таких акций не будет.Тут, кстати, надо учесть, что по неизвестной науке причине украинские спецслужбы не очень-то глубоко копали при расследовании этих дел – во всяком случае, информации о целенаправленной результативной охоте на организаторов акций не было. Репрессии были обращены в основном на тех людей, которые могли выступать против войны как таковой, а не против "перегибов на местах".Вероятно, тут имели место какие-то теневые договоренности, но в принципе нет оснований полагать, что украинские власти смогут нейтрализовать попытки проведения сколько-нибудь масштабных акций – ресурсов СБУ (интеллектуальных), полиции, ТЦК и "домашних" нацистов (типа Стерненко) для этого более чем достаточно.Кроме того, нельзя протестовать против войны – ведь это Россия напала (уголовная статья за "оправдание агрессии"), и нельзя выступать за уступки в ходе переговоров (уголовная статья за, например, "нарушение территориальной целостности"). Впрочем, благодаря пропаганде и желающих такого требовать будет немного.А вот требовать продолжать войну до последнего украинца можно, только смысл какой – за это и так каждый первый в СМИ выступает…Возможности протеста также ограничены влиянием пропаганды, причём очень существенно.Вот, например, последний кризис, связанный с возвращением тел погибших украинских солдат, которых украинская сторона отказалась принимать. Чем не повод для бунта?Повода нет – украинские СМИ сообщают, что речь идёт о российской провокации. Прямо не врут, но утверждают, что российская сторона нарушает условиях достигнутых в Стамбуле договоренностей (хотя вообще-то там возвращение трупов было представлено односторонней гуманитарной акцией). Против чего протестовать? Против действий российской стороны? Так её представителей в Киеве нет… Остаётся требовать продолжения войны.Кстати говоря, российские СМИ обращают внимание главным образом на финансовый аспект – дескать, у Киева нет средств для того, чтобы выплачивать пособия семьям погибших.На самом деле это не так существенно – у украинской власти нет денег, но есть 1100 вариантов невыплаты пособий. Например, если военнослужащий был СЗЧ (самовольно оставивший часть) – при отсутствии письменного приказа формально дезертиром можно объявить кого угодно (массово это не делается, но такая возможность есть). Или, например, если он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (тоже частый случай).Для Зеленского важнее борьба за первенство в мирном урегулировании. Стратегия Киева состоит в том, что это он делает предложения, Москва отказывается, и есть возможность апеллировать к Западу. Обратной стороной этой стратегии является отказ от предложений российской стороны (по крайней мере – односторонних).Ещё один фактор, ограничивающий возможности протеста – чисто психологический фактор, связанный со спецификой мировосприятия "ухилянтов" и членов их семей.Протестовать против чего-то могут добровольцы – они объединены вокруг какой-то идеи (допустим – взять штурмом Москву) и, если им кажется, что им это не дают – надо принимать меры.А вот "ухилянты" изначально, может быть, не против мобилизации и штурма Москвы, но против того, чтобы принимать участие в данном процессе лично. Тут каждый сам за себя. Спровоцировать этих людей на бунт тяжело (в упомянутом уже ТЦК в киевском районе ДВРЗ очень старались), самоорганизовываются они неохотно… Известен даже случай (думаем, их было много), когда "ухилянт", входивший в состав группы, которая пыталась бежать в Румынию, навёл на неё ТЦК и пограничников, надеясь в обмен на это получить отсрочку (был разочарован, разумеется).В общем, ожидать массовых антивоенных протестов на Украине не стоит. Даже при том, что общая моральная атмосфера в стране мрачная.О конфликте вокруг получения трупов убитых военных можно прочитать в статье Владимира Скачко "Дорога в ад ускорилась. Украинские неонацисты уже избавились от человеческого облика"

https://ukraina.ru/20250605/1063650440.html

https://ukraina.ru/20250529/ubiystva-v-ttsk--ne-isklyuchenie-a-sistema-kak-prokhodit-busifikatsiya-v-kharkove-1063478574.html

https://ukraina.ru/20250212/1061000511.html

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мнения, киев, петр порошенко, мобилизация, протесты, бунт, военкомат, украина, война, москва, россия