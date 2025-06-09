Украинский бунт: бессмысленный, беспощадный, нереальный
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
© Фото : соцсети
На фоне скандала вокруг передачи Россией тел погибших украинских военных в социальных сетях обсуждаются ожидания – ну сейчас-то украинцы (пуще того – украинки) должны же взбунтоваться? До этого люди удивлялись, почему же жертвы бусификации не сопротивляются? Действительно – где новые Наливайко, Сулима и Тарас Трясило?
С одной стороны, напряжённость в украинском обществе действительно растёт. На помощь бусифицируемым бегут уже не единицы, а десятки людей. На подавление бунта мобилизованных в Киеве пришлось отправлять полицию в спецэкипировке. Инцидент с мобилизацией волонтёра Романа Замрия разбирается на уровне главкома Сырского. Ну а комментарии в соцсетях в адрес военкомов поражают накалом людоедства – даже "орки" не могут похвалиться такой всенародной ненавистью.
В то же время Киевский международный институт социологии фиксирует рост числа людей, которые готовы воевать столько, сколько нужно (это при том, что наиболее распространённый ответ на вопрос "сколько нужно" – "до последнего украинца"). Сам процент, разумеется, завышен, но динамика современной украинской социологией вероятно всё же улавливается.
В целом же оснований ожидать массового бунта украинцев оснований нет, на что имеется ряд причин политического, социального и психологического порядка.
Прежде всего – что бы нам не говорили о том, что на Майдан люди вышли стихийно, потому что "их достало", опыт показывает, что это не так. Нужно политическая сила, которая предоставит организаторов, каналы информирования и финансы (последние нужны даже в тех случаях, когда сами люди выходят бесплатно).
Следует отметить, что до 2025 года организацией женских митингов (не против мобилизации – слишком опасно, а с требованиями организовать обмен военнопленных) занимались структуры, связанные с Петром Порошенко. Разумеется – не напрямую. Дело не только в элементарных мерах безопасности, но и в чудовищном антирейтинге экс-президента – организовать гуманитарное мероприятие с его участием почти нереально.
Как считают наши украинские источники, после введения в феврале этого года санкций против Порошенко он больше светиться с организацией таких акций не будет.
Тут, кстати, надо учесть, что по неизвестной науке причине украинские спецслужбы не очень-то глубоко копали при расследовании этих дел – во всяком случае, информации о целенаправленной результативной охоте на организаторов акций не было. Репрессии были обращены в основном на тех людей, которые могли выступать против войны как таковой, а не против "перегибов на местах".
Вероятно, тут имели место какие-то теневые договоренности, но в принципе нет оснований полагать, что украинские власти смогут нейтрализовать попытки проведения сколько-нибудь масштабных акций – ресурсов СБУ (интеллектуальных), полиции, ТЦК и "домашних" нацистов (типа Стерненко) для этого более чем достаточно.
Кроме того, нельзя протестовать против войны – ведь это Россия напала (уголовная статья за "оправдание агрессии"), и нельзя выступать за уступки в ходе переговоров (уголовная статья за, например, "нарушение территориальной целостности"). Впрочем, благодаря пропаганде и желающих такого требовать будет немного.
А вот требовать продолжать войну до последнего украинца можно, только смысл какой – за это и так каждый первый в СМИ выступает…
29 мая, 05:07"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в ХарьковеГород Харьков, первая столица Украины уже второй год бьет печальные рекорды по отлову мужчин и преступлениям ТЦК при их задержании. Весьма показательны в этом отношении два случая с сотрудниками ТЦК Харькова, которые демонстрируют, какие их преступления государство ни в коем случае не приемлет, а на какие закрывает глаза.
Возможности протеста также ограничены влиянием пропаганды, причём очень существенно.
Вот, например, последний кризис, связанный с возвращением тел погибших украинских солдат, которых украинская сторона отказалась принимать. Чем не повод для бунта?
Повода нет – украинские СМИ сообщают, что речь идёт о российской провокации. Прямо не врут, но утверждают, что российская сторона нарушает условиях достигнутых в Стамбуле договоренностей (хотя вообще-то там возвращение трупов было представлено односторонней гуманитарной акцией). Против чего протестовать? Против действий российской стороны? Так её представителей в Киеве нет… Остаётся требовать продолжения войны.
Кстати говоря, российские СМИ обращают внимание главным образом на финансовый аспект – дескать, у Киева нет средств для того, чтобы выплачивать пособия семьям погибших.
На самом деле это не так существенно – у украинской власти нет денег, но есть 1100 вариантов невыплаты пособий. Например, если военнослужащий был СЗЧ (самовольно оставивший часть) – при отсутствии письменного приказа формально дезертиром можно объявить кого угодно (массово это не делается, но такая возможность есть). Или, например, если он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (тоже частый случай).
12 февраля, 04:30Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунтыДаже если где-то на Украине поднимется крупный бунт против ТЦК, не факт, что в нем примет участие вся страна. В любом случае эта ситуация для Зеленского очень тревожна, потому что убийство военкомов и поджоги ТЦК становятся тенденцией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Для Зеленского важнее борьба за первенство в мирном урегулировании. Стратегия Киева состоит в том, что это он делает предложения, Москва отказывается, и есть возможность апеллировать к Западу. Обратной стороной этой стратегии является отказ от предложений российской стороны (по крайней мере – односторонних).
Ещё один фактор, ограничивающий возможности протеста – чисто психологический фактор, связанный со спецификой мировосприятия "ухилянтов" и членов их семей.
Протестовать против чего-то могут добровольцы – они объединены вокруг какой-то идеи (допустим – взять штурмом Москву) и, если им кажется, что им это не дают – надо принимать меры.
А вот "ухилянты" изначально, может быть, не против мобилизации и штурма Москвы, но против того, чтобы принимать участие в данном процессе лично. Тут каждый сам за себя. Спровоцировать этих людей на бунт тяжело (в упомянутом уже ТЦК в киевском районе ДВРЗ очень старались), самоорганизовываются они неохотно… Известен даже случай (думаем, их было много), когда "ухилянт", входивший в состав группы, которая пыталась бежать в Румынию, навёл на неё ТЦК и пограничников, надеясь в обмен на это получить отсрочку (был разочарован, разумеется).
В общем, ожидать массовых антивоенных протестов на Украине не стоит. Даже при том, что общая моральная атмосфера в стране мрачная.
О конфликте вокруг получения трупов убитых военных можно прочитать в статье Владимира Скачко "Дорога в ад ускорилась. Украинские неонацисты уже избавились от человеческого облика"
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