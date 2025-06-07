https://ukraina.ru/20250607/doroga-v-ad-uskorilas-ukrainskie-neonatsisty-uzhe-izbavilis-ot-chelovecheskogo-oblika-1063747742.html

Дорога в ад ускорилась. Украинские неонацисты уже избавились от человеческого облика

Дорога в ад ускорилась. Украинские неонацисты уже избавились от человеческого облика - 07.06.2025 Украина.ру

Дорога в ад ускорилась. Украинские неонацисты уже избавились от человеческого облика

В сложившейся ситуации что-то комментировать и тратить слова на описание поведения неонацистского режима просроченного недофюрера Украины Владимира Зеленского – это нечаянно оскорбить какие-то человеческие чувства, которые непосредственно не касаются персонажа и его своры.

2025-06-07T20:38

2025-06-07T20:38

2025-06-07T20:39

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Самое неприятное в работе журналиста сегодня – это описывать деяния этой кодлы, анализировать ее шаги, прогнозировать то, что она может еще вытворить в своем никчемном, но злобном и отравляющим всё вокруг существовании. Но приходится. Как ассенизатору, который вынужден искать хоть какой-то фрагмент положительной информации в этой зловонной жиже, которой сегодня является правление неонацистов в Украине.Сегодня, 7 июня 2025 года, режим Зеленского переступил очередную черту, отделяющую его от людей, и пробил очередное дно на пути в преисподнюю. Неонацисты без объяснения причин отказались принимать и передавать родственникам первые 1212 тел украинских военнослужащих, погибших на фронтах специальной военной операции (СВО). Договоренность об этом была достигнута во время второго раунда переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле 2 июня, меньше недели назад. И российская сторона в назначенное и оговоренное время подогнала колонну с рефрижераторами с замороженными останками несчастных украинцев, которых бросил на бойню режим Зеленского.Но в условленном месте колонну никто не встретил и даже не объяснил, почему. А по словам начальника Главного управления Генштаба ВС России Александра Зорина, готовятся к отправке еще 4 эшелона по 1200 тел бойцов ВСУ. "Однако украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок", – заявил генерал Зорин.В то же время замглавы Минобороны России Александр Фомин сообщил: "Хотел бы подчеркнуть, что при обсуждении данной темы с украинской делегацией особо отмечали нашу готовность решать эти вопросы в приоритетном порядке и максимально оперативно. После возвращения в Москву, незамедлительно приступили к подготовке мероприятий по передаче тел погибших и обмену пленными".Однако потом режим Зеленского решил пограбить и еще раз обнажить свой звериный оскал."Киевскому режиму не нужны свои граждане — ни живые, ни мертвые. — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, укро-неонацисты Зеленского, "исповедуют человеконенавистническую идеологию и совершают геноцид собственного народа". "Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов", – сказала она, резюмируя срыв договоренности по передаче погибших солдат ВСУ и обмену военнопленными.И что самое омерзительное в этой ситуации, так это ясные, как день, причины такого поведения неонацистов и их озверевшего и обнаглевшего вконец от собственной безнаказанности фюрера Зеленского.Есть две главные причины. Первая – если принять такое количество тел погибших во время авантюры в Курской области, это значит признать поражение ВСУ. И не только поражение, но и его масштабы и бессмысленность этой операции, которая обернулась страшными потерями.Вторая причина – материальная. Принять шесть тысяч тел – значит выплатить компенсации семьям, а это десятки миллиардов гривен. А у режима таких денег нет.Даже не так – деньги есть, но если их взять из госбюджета или военного бюджета, то откроется огромная финансовая дыра, закрыть которую будет нечем. А если отщипнуть из западной помощи, то самим неонацистам украсть уже будет нечего. А они, как известно, без пропитания не могут.Поэтому неонацики решили сначала принять десятую часть, а остальное – как получится. А потом перерешили – вообще никого не принимать, а деньги скрыть и все-таки украсть.Причем ситуация показала, что в стагнирующем состоянии зловонного бурного гниения уже нет разницы между нацистами, оседлавшими все ветви власти на Украине. Исполнители сразу начали грабить, а законодатели из Верховной Рады быстро подсуетились и приняли нормы, по которым погибший считается пропавшим без вести только через два года после окончания боевых действий. Они просто отмерили себе два года воровства.А дальше – будь что будет: никто точно не знает, когда и чем закончатся для Украины эти самые боевые действия. Точно – разгромом и капитуляцией, но когда – неизвестно. Вот на эту неизвестность и циничный расчет…Потом стало известно, что скрывающийся от режима нардеп Артем Дмитрук рассказал, что это якобы лично Зеленский отдал приказ - не принимать тела погибших военнослужащих ВСУ в рамках обмена, согласованного между делегациями России и Украины в Стамбуле. И тоже подтвердил: отказ связан с финансовыми причинами – на выплаты, положенные за погибших солдат, глаз положили Зеленский с шайкой.И в этом уже никто не сомневается. Хотя в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опровергли и заявили: обмен телами пока не начался, но украинская сторона готова выполнить достигнутые договоренности, в том числе по принципу "всех на всех". Когда, видимо, наворуется. То есть никогда…Что же может быть? Даже на фоне этого бесчеловечного отказа Зеленского забирать тела погибших военных, возмущения и протесты среди родственников мобилизованных, увы, маловероятны. По логике вещей, протесты должны были быть – нарушены все законы человеческого бытия. Но, с одной стороны, сказывается результат промывания мозгов с 2014 года. С другой – создана чрезвычайно жестокая и нерассуждающая репрессивная система, готовая подавить любые протесты. Особенно разрозненные. Люди стихийно могут выйти, но такие акции быстро подавятся силой. И с невероятной жестокостью.Все дело в том, что практически отсутствуют ресурсы для протеста. Взрослые мужчины или попрятались, или уехали из страны. Остались пенсионеры, женщины и дети. А на службе режима Зеленского стоят организованные, отмобилизованные и сытно откормленные нацики. Своеобразная современная преторианская гвардия из потерявших человеческий облик скотов-погромщиков, которые бьют и женщин, и детей, и стариков, и священников. Им все равно, а значит, бунтов и протестов, скорее всего, не будет – тех, кто может сопротивляться, уже нет на Украине.У несчастной Украины однозначно остался один выход – победа русского оружия на фронтах СВО. В год 80-летия Великой Победы это уже однозначно…Другие мнения о ситуации с телами погибших украинских воинов - в статье Кристины Черкасовой "Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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