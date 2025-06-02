https://ukraina.ru/20250602/ne-negativnye-peregovory-itogi-2-iyunya-1063583673.html

Не негативные переговоры. Итоги 2 июня

Не негативные переговоры. Итоги 2 июня - 02.06.2025 Украина.ру

Не негативные переговоры. Итоги 2 июня

Стали известны итоги встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле

2025-06-02T18:00

2025-06-02T18:00

2025-06-02T19:05

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В понедельник, 2 июня, состоялись переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Переговоры прошли в стамбульском дворце Чираган. Для их освещения съехались свыше 200 журналистов.Украинская сторона прибыла на встречу в 12:47 по московскому времени — через 6 минут после прибытия российской делегации. При этом значительная часть делегации Украины была одета в военную форму. Перед тем, как отправиться в Чираган украинцы скоординировали позиции с представителями Великобритании, Германии и Италии.Также глава украинской делегации Рустем Умеров перед началом переговоров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Примечательно, что состав украинской делегации был изменён по сравнению с прошлой встречей в Стамбуле. Так, из состава делегации был выведен начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. В состав же ввели представителя уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрия Ковбасу, замначальника Генштаба ВСУ Евгения Острянского и начальника отдела международного права — замначальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Андрея Фомина.Состав российской делегации остался неизменным.Переговоры длились час. При этом шли они на русском языке. После переговоров делегации ушли на обед.Как позже заявили в МИД Турции, переговоры прошли "не негативно".Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по завершению переговоров заявил, что украинская делегация передала список детей, которых требует "вернуть"."Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороны список украинских детей, которых нужно вернуть", — заявил Ермак.Он заявил, что это - "неотделимая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений"."Ожидаем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность — это не слова, а действия. И теперь время это доказать", — отметил Ермак, указав, что этот вопрос также поднимался во время переговоров в Джидде.Как заявил британский журналист Оливер Кэррол со ссылкой на источник, Мединский после соответствующего требования украинской стороны, передавшей список из 100 детей, якобы посоветовал украинцам не устраивать шоу."Не устраивайте шоу для сердобольных европейских бездетных старушек", — якобы заявил Мединский.Позднее состоялся брифинг украинской делегации для прессы. При этом делегация Украины пыталась не пустить на брифинг российских журналистов. На нём Умеров заявил, что Россия не согласилась на требования о безусловном прекращении огня и встречу Владимира Зеленским с президентом России Владимиром Путиным.Также Умеров сообщил, что украинская делегация предложила россиянам провести еще одну встречу до конца июня.Договорились же стороны, по словам Умерова, об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, заявил Умеров.Также он сообщил, что Россия передала Украине свой меморандум об условиях завершения конфликта. Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами. Также и Россия получила украинский меморандум и взяла неделю, чтоб определиться с ответом.Когда российские журналисты задали Умерову вопрос о подрыве путепровода в Брянской области, в результате которого произошло крушение пассажирского поезда, украинский министр обороны отмолчался.Позднее перед журналистами выступил глава российской делегации Мединский. Он подтвердил слова Умерова о том, что Россия передала свой проект меморандума. По словам Мединского, документ состоит из двух частей. Меморандум российской стороны подробный и хорошо проработанный, подчеркнул Мединский.Он заявил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. Также, по словам Мединского, Москва в одностороннем порядке передаст Киеву тела 6 тыс. погибших украинских солдат. По словам Мединского, Москва идентифицировала все тела украинских солдат, которые передаст Киеву.Что касается обмена пленными, то больных и тяжелораненых обменяют по принципу "всех на всех". Мединский сообщил, что Россия и Украина создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами.Кроме того, он сообщил, что Москва и Киев обменяются бойцами в возрасте до 25 лет."По такой же формуле "все на всех" будут обменяны молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Не менее тысячи. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", — указал Мединский.Также Мединский сообщил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта для того, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. При этом украинцы пообещали проработать это предложение в ближайшее время.Коснулся Мединский и вопроса о детях. По его словам, Украина устроила из темы "похищения детей" "шоу для сердобольных европейцев.При этом, указал Мединский, количество "похищенных" детей постоянно менялось.В итоге Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта."Этот список 339 фамилий говорит о том, что, к сожалению, украинскими властями устроено шоу... На самом деле, речь идёт о десятках детей - это дети никем не похищенные. Нет ни одного похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни, с риском вытащенные из зоны боевых действий, вывезенные. Мы ищем родителей. Если появляются родители - мы их возвращаем", — отметил Мединский.Результат переговоров прокомментировали в России."Главный итог Стамбула: наши будут возвращаться. Живые и павшие. Стоило ради этого лететь? Перетерпеть и полететь? Я уверен, что да", — прокомментировал итоги переговоров член Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.Он подчеркнул, что "ради каждого человека, и возвращения его из плена стоит стараться", хотя и признал, что "возможно, это не всем понятно".О новых переговорах в Стамбуле — в статье Павла Котова "Стамбул. Второй раунд".

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-v-stambule-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-iyunya-1063570437.html

https://ukraina.ru/20250602/memorandum-ukrainy-soboleznovaniya-rubio-glavnoe-na-utro-2-iyunya-1063566118.html

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эксклюзив, хроники, владимир мединский, рустем умеров, андрей ермак, генштаб, вооруженные силы украины, мид, россия, стамбул, украина