https://ukraina.ru/20250601/stambul-2-teatr-absurda-1063554134.html

Стамбул-2: театр абсурда

Стамбул-2: театр абсурда - 01.06.2025 Украина.ру

Стамбул-2: театр абсурда

У аналитиков общим местом стало признание того, что цель переговоров в Стамбуле – убедить Дональда Трампа в том, что противоположная сторона не хочет договариваться. Другой мотивации для переговоров в общем-то нет – обе стороны считают, что могут добиться большего. Но даже на этом фоне новый тур переговоров выглядит настоящим театром абсурда

2025-06-01T15:46

2025-06-01T15:46

2025-06-01T15:46

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Казалось бы, участники переговоров должны обсуждать одну тему – это логично. Но уже сейчас известно, что повестки дня у украинской и российской делегаций разные.Российский проект меморандума не опубликован, но, даже если не пользоваться западными инсайдами, от чего нас предостерегают российские официальные лица, угадать его содержание нетрудно.Россия ставит вопрос о предварительном согласовании основных пунктов нового большого договора об урегулировании украинского конфликта. Таким образом закладывается повестка общая дня будущих переговоров.Основные пункты тоже известны:- Украина должна подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус (отметим, что для этого необходимо внесений изменений в Конституцию, хотя мы и скептически относимся к осмысленности этой меры – внесение в Конституцию нормы о стремлении в НАТО на украинскую внешнюю политику никак не повлияло);- Украина должна признать новые государственные границы;- Украина должна сократить армию и отказаться от наступательных вооружений;- Украина должна изменить свою внутреннюю политику, особенно в части прав человека, свободы совести и др.;- и т.д.В общем, всё в соответствии с тезисом о том, что цели спецоперации будут достигнуты.При этом наши переговорщики отлично знают, что все эти пункты украинская сторона обсуждать не будет. По каждому из этих пунктов есть официальные заявления принимающих решения лиц (их, в общем-то, два – Зеленский и Ермак).Разумеется, позиция украинской стороны может измениться, но для этого нужно нечто чрезвычайное.В 2022 году переговоры шли на фоне российских войск, находившихся в считанных километрах от Крещатика. И хотя возможностей взятия или хотя бы окружения Киева у российской армии не было, украинская делегация была мотивирована идти на уступки.Согласие на переговоры сейчас в значительной степени было связано с продемонстрированной Трампом готовностью прекратить военную помощь Украине.Сейчас объективных факторов, которые могли бы принудить украинскую делегацию даже просто к обсуждению российской переговорной повестки, не заметно.Украинская же сторона, как официально заявлено, будет требовать перемирия.Перемирие украинской стороне нужно для того, чтобы выиграть время – хотя бы небольшое, для передислокации войск, а в идеале несколько большее – для перевооружения (иностранная техника продолжает поступать на Украину), а если получится, то и ввода на территорию Украины иностранных войск, что резко изменит военно-политическую ситуацию.Самое интересное, что, по итогам 1 июня, Украина прекращать огонь не собирается. Обратите внимание – украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за атаки на российские аэродромы и за подрыв железнодорожных путей в Запорожской области, но не взяли – за подрывы мостов в Курской и Брянской областях.Интересно, что российский Следком быстро переквалифицировал дело с теракта на самопроизвольное обрушение. Разумеется, есть вероятность того, что это действительно так, но имеет право на существование и гипотеза, что тут вмешалась высокая политика – теракт против мирного населения вполне мог бы сорвать переговоры в Стамбуле. А так – оснований для отмены переговоров нет (хотя Украина очень существенно усилила свои переговорные позиции).Это всё, конечно, хорошо, но если диверсии имели место, а их "замяли", то для Украины открывается возможность проводить их и дальше – просто не беря на себя ответственность и не нарушая таким образом перемирия. Идеальная схема.При этом, заключив перемирие, украинская сторона найдёт 1000 и 1 возможность заблокировать дальнейшие переговоры или, хотя бы, ни о чём не договориться. Российская сторона это, разумеется, понимает и Сергей Лавров уже предупредил, что прекращение огня как таковое Россию не интересует. Таким образом, возможность о чём-то договориться в Стамбуле – околонулевая. Просто потому, что одна делегация будет говорить о красном, другая – о квадратном. Эжен Ионеско желчно завидует…Ещё одно мнение о переговорах – в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить"

https://ukraina.ru/20250531/pavel-danilin-o-peregovorakh-v-stambule-trampu-ostaetsya-prinimat-validol-poka-ukraina-teryaet-1063537645.html

https://ukraina.ru/20250531/perendzhiev-na-peregovorakh-mozhet-osuzhdatsya-ne-memorandum-a-usloviya-kapitulyatsii-kievskogo-rezhima-1063464806.html

https://ukraina.ru/20250517/esche-nemnogo-i-vsu-zigovat-nachnut-kochetkov-o-tom-komu-nuzhno-prekraschenie-ognya--1063117216.html

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мнения, стамбул, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, переговоры, дипломатия, теракт, диверсия