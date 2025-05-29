https://ukraina.ru/20250529/ugrozy-seme-medinskogo-memorandum-i-peregovory-glavnoe-na-utro-29-maya-1063480087.html

Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая

Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая - 29.05.2025 Украина.ру

Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая

Семье помощника президента России, главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского поступают угрозы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал время и место следующего раунда переговоров

2025-05-29T09:43

2025-05-29T09:43

2025-05-29T09:43

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Семье помощника президента России Владимира Мединского шлют угрозы с Украины, сообщил телеведущий Владимир Соловьёв."В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начинённых самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", — рассказал он.По словам Соловьёва, вопрос пытались поднять во время разговора с главой украинской делегации, министром обороны Украины Рустемом Умеровым."И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем". Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?" — задался вопросом Соловьёв.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии РИА Новости заявил, что нельзя исключить никаких провокаций."Нельзя исключать никаких провокаций по срыву переговоров и попыток давления украинских радикалов на российскую сторону. Но, уверен, наши переговорщики будут твёрдо стоять на позициях защиты национальных интересов России. Их не запугать. Все необходимые меры безопасности, не сомневаюсь, будут обеспечены", — подчеркнул Слуцкий.Заместитель Слуцкого в комитете — депутат Алексей Чепа — указал, что угрозы семье Мединского является продолжением шантажа."Мы знаем, что после стамбульских переговоров Украина заявила, что Мединский, по их мнению, очень жёсткий переговорщик. Они хотели бы не видеть его больше на переговорах. Мы знаем, сколько террористических актов совершили украинские террористы под руководством ГУРа (главное управление разведки Министерства обороны Украины - Ред.) Эти угрозы являются продолжением шантажа. Они не гнушаются никакими методами: санкции, угрозы, беспилотники, террористические угрозы. Готовы на всё идти, лишь бы сорвать переговорный процесс", — подчеркнул Чепа в комментарии РИА Новости.Сам Мединский 28 мая сообщил, что провёл в тот день телефонный разговор с Умеровым, где предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами."Я предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами - перечнем условий для прекращения боевых действий. Подчеркну: там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня", — указал Мединский.Он отметил, что украинская сторона пошла совещаться."Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждём подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", — подчеркнул Мединский.При этом телефонный разговор 28 мая состоялся по инициативе Москвы.Место и датаВечером 28 мая министр иностранных России Сергей Лавров сообщил о дате и месте второго раунда переговоров с Украиной."Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надёжного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", — заявил Лавров.Он заявил, что хотел бы вновь выразить признательность турецким партнёрам за предоставление гостеприимной турецкой площадки, что 27 мая подтвердил в ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Турции Хакан Фидан."Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров", — подчеркнул Лавров.Позднее состоялся телефонный разговор Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио."Министр информировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле", — отмечалось в сообщении МИД РФ.В разговоре Рубио подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон."В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", — указывалось в сообщении.Ранее украинская сторона выдвинула претензии России по поводу меморандума, заявив, что свой меморандум уже передала российской стороне."Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе", — сообщал 28 мая в соцсетях Умеров.По словам Умерова, Киев не против встречи с Москвой и ждёт российский вариант меморандума, "чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".Тогда же Умеров заявил, что у РФ "ещё не менее четырех дней до вылета", чтобы передать документ.О том, как в мире используют происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250528/nesbyvshiysya-buket-taurus-kurskie-ugrozy-zelenskogo-tramp-delit-mir-na-troikh-itogi-28-maya-1063466330.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир мединский, рустем умеров, сергей лавров, москва, украина, россия, госдума