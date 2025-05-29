https://ukraina.ru/20250529/vremya-i-mesto-lavrov-ozvuchil-novosti-o-peregovorakh-1063480878.html

Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах

Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах - 29.05.2025 Украина.ру

Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах

Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле и готова представить там меморандум с условиями мира. Об этом 29 мая сообщил СМИ глава МИДа Сергей Лавров

2025-05-29T10:01

2025-05-29T10:01

2025-05-29T10:06

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сергей лавров

владимир мединский

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мид

переговоры

переговоры по украине 2025

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, "который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Накануне Лавров отметил, что Москва продолжит настаивать на отмене законов, дискриминирующих русскоязычное население на Украине, добавив, что переговорный процесс "лучше, чем война", однако первопричины конфликта на Украине в любом случае должны быть устранены.Ранее комментируя тему подготовки переговорного меморандума Лавров также подчеркнул, что вопрос легитимности будет ключевым.Днем ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что 27 мая Вашингтон получил от Киева список условий для заключения мирного соглашения и теперь ждет такой же документ от Москвы. Он также заявил, что "мы хотели бы провести ее (встречу. - Ред.) в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера, чтобы согласовать документ и прекратить войну".В офисе президента Украины уточнили, что в представленном Киевом документе говорится о "безусловном прекращении огня", предоставляющем "возможность сесть за стол переговоров", при этом на Банковой считают неприемлемым юридическое признание Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в составе России.В среду, 28 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что подготовка российской версии меморандума находится на завершающей стадии. Содержание документа не было раскрыто, однако официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уточнила, что в меморандуме будут представлены принципы урегулирования и сроки возможного заключения мирного соглашения.Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Москвой и Киевом. Инициатором их возобновления стал президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавил его помощник Владимир Мединский, украинскую - министр обороны Рустем Умеров. Стороны договорились о представлении планов по прекращению огня и обмене военнопленными по формуле "1000 на 1000", который уже состоялся.По мнению обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко, главные события сейчас происходят между раундами переговоров. Свое мнение он обосновал в материале Мастер-класс между раундами переговоров.Другие события дня - в материале Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая.

https://ukraina.ru/20250528/vstrecha-putina-i-zelenskogo-memorandum-po-ukraine-i-novyy-raund-peregovorov-glavnye-zayavleniya-1063464398.html

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новости, украина, россия, москва, сергей лавров, владимир мединский, кит келлог, мид, переговоры, переговоры по украине 2025